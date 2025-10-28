Πώς η αλυσίδα-σύμβολο των 90s έγινε η νέα «αγαπημένη» της Wall Street

Οι τάσεις της δεκαετίας του ’90 δεν επιστρέφουν μόνο στη μόδα και στη μουσική.

Επιστρέφουν και στο… μενού.

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των fast food και των «γρήγορων» casual επιλογών, οι κλασικές αλυσίδες εστιατορίων με καθιστικό χώρο, όπως η Chili’s, γνωρίζουν ξανά δόξες που θυμίζουν άλλες εποχές, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Και αυτή η επιστροφή δεν είναι μόνο πολιτισμικό φαινόμενο — είναι και επενδυτικό θαύμα.

Chili’s: H νέα λάμψη μιας παλιάς αγαπημένης

Η Chili’s, γνωστή για το εμβληματικό της jingle “Baby Back Ribs”, βλέπει τις μετοχές της μητρικής εταιρείας, Brinker International, να εκτοξεύονται. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, η αξία τους έχει τετραπλασιαστεί, χάρη σε μια αναπάντεχη αναζωπύρωση των πωλήσεων.

Παρόμοια πορεία ακολουθούν και άλλες γνωστές αλυσίδες των ’90s: η Cheesecake Factory έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 90%, ενώ η Olive Garden, μέσω της Darden Restaurants, σημειώνει άνοδο σχεδόν 30%.

Το comeback των sit-down εστιατορίων

Για χρόνια, οι αλυσίδες με εξυπηρέτηση στο τραπέζι θεωρούνταν ξεπερασμένες. Ο ανταγωνισμός από οικονομικά fast food, όπως τα McDonald’s, και οι μοντέρνες fast-casual επιλογές τύπου Chipotle, Cava και Sweetgreen είχαν κυριεύσει το κοινό.

Όμως, η συνεχής αύξηση των τιμών στα fast food άνοιξε μια αναπάντεχη ευκαιρία: η Chili’s μπήκε ξανά στο παιχνίδι με προτάσεις όπως το “3 for Me” combo, που προσφέρει κυρίως πιάτο, ποτό και συνοδευτικό — σε τιμή χαμηλότερη από ένα μεγάλο γεύμα McDonald’s.

Η δύναμη των social media και το viral φαινόμενο

Η αναγέννηση της Chili’s δεν περιορίζεται στο μενού. Ένα viral βίντεο με τα stretchable mozzarella sticks της εταιρείας κατέκλυσε τα social media, φέρνοντας την αλυσίδα στο επίκεντρο των νεότερων γενεών.

Το αποτέλεσμα;

Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 24% το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σημειώνοντας πέντε συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης.

Αριθμοί που εντυπωσιάζουν τη Wall Street

Ενώ οι ανταγωνιστές όπως η Cava, η Chipotle και η Sweetgreen βλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης που επιβραδύνονται ή ακόμα και μειώνονται, η Brinker International συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις που θυμίζουν τα ένδοξα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Παρά την εντυπωσιακή της άνοδο, η μετοχή της Brinker εξακολουθεί να διαπραγματεύεται μόλις 13 φορές τα μελλοντικά κέρδη, λιγότερο από το μισό της αποτίμησης της Chipotle.

Για τους επενδυτές, αυτό μεταφράζεται σε μια πιθανή ευκαιρία που ίσως αποδειχθεί «νόστιμη» – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η ρετρό γεύση του μέλλοντος

Η αναβίωση της Chili’s δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επιτυχία.

Είναι ένδειξη μιας βαθύτερης αλλαγής στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι αναζητούν εμπειρίες, όχι απλώς φαγητό, τα sit-down εστιατόρια επανέρχονται ως χώροι νοσταλγίας, αξίας και κοινής απόλαυσης.

Και η Chili’s, όπως φαίνεται, έχει βρει τη σωστή συνταγή για το comeback της.

Η αναβίωση των τάσεων, γράφουν οι FT, που παρατηρήθηκε τελευταία φορά πριν από τρεις δεκαετίες δεν περιορίζεται μόνο στα λαστιχάκια μαλλιών και τα φαρδιά τζιν. Στις ΗΠΑ, οι αλυσίδες casual εστιατορίων που οι Αμερικανοί θαμώνες είχαν σχεδόν εγκαταλείψει, επιστρέφουν επίσης.

Πηγή: ot.gr