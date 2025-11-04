Γιατί η Wall Street δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η πρόβλεψη μιας διόρθωσης στην Wall Street συνδέεται με την πρόβλεψη της μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τις δυσκολίες να προβλεφθεί η επόμενη κρίση στη Wall Street, παρά το ότι πολλοί κορυφαίοι αναλυτές έχουν αρχίσει ήδη να ανησυχούν για τις αποτιμήσεις, αναδεικνύει σε νέα ανάλυση του ο Economist, με αφορμή μάλιστα και την τελευταία προειδοποίηση του Jamie Dimon της JPMorgan Chase ότι πολλά περιουσιακά στοιχεία δείχνουν να είναι σε «επικίνδυνη περιοχή φούσκας».

Οι τιμές των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ακόμα και ο χρυσός παρουσιάζει ασυνήθιστη μεταβλητότητα.

Η πρόβλεψη μιας διόρθωσης στην αγορά συνδέεται με την πρόβλεψη της μεταβλητότητας (ή «vol»), εξηγεί ο Economist, η οποία μπορεί να αλλάξει απότομα, και τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά μοντέλα δεν είναι σε θέση να προβλέψουν αυτές τις ξαφνικές εκρήξεις μεταβλητότητας.

Οι επενδυτές συνήθως χρησιμοποιούν μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο, αλλά αυτά συχνά αποτυγχάνουν να εντοπίσουν απρόβλεπτα σοκ στην αγορά, όπως μια πανδημία ή μια τραπεζική κατάρρευση.

Η προειδοποίηση που ακόμη ηχεί στη Wall Street

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Jamie Dimon, ο ισχυρός άνδρας της Wall Street και επικεφαλής της JP Morgan, προειδοποίησε «ότι εισερχόμαστε σε επικίνδυνη περιοχή φούσκας». Η φωνή του ακούγεται με μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής, της JPMorgan, αλλά και επειδή αυτή η προειδοποίηση εντάσσεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό αντίστοιχων δηλώσεων.

Ο David Solomon, επικεφαλής της Goldman Sachs, μιλάει για «ευφορία των επενδυτών» ενώ η Jane Fraser, επικεφαλής της Citigroup, αναφέρεται σε «ευφορία αξιολόγησης».

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε πρόσφατα ότι «ο κίνδυνος μιας απότομης διόρθωσης στην αγορά έχει αυξηθεί». Το ΔΝΤ ανησυχεί για μία «άναρχη» διόρθωση, καθώς «οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων κινδύνου είναι πολύ υψηλότερες από τις θεμελιώδεις αξίες».

Ο χρυσός, συνήθως ασφαλές καταφύγιο, φαίνεται ασυνήθιστα ευάλωτο στις διαθέσεις των επενδυτών

Όλοι συμφωνούν…

Αυτοί όλοι συμφωνούν σε ένα σημείο. Ότι οι αποτιμήσεις πολλών περιουσιακών στοιχείων είναι υπερβολικά υψηλές. Για να αγοράσει κάποιος τον δείκτη μετοχών S&P 500 των ΗΠΑ, πρέπει να πληρώσουν τώρα 41 φορές τα κυκλικά προσαρμοσμένα κέρδη τους – έναν πολλαπλασιαστή που είχε ξεπεραστεί μόνο κατά την περίοδο της φούσκας dotcom – και τότε όχι κατά πολύ.

Τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, κατά μέσο όρο, προσφέρουν μόνο 0,8 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερη απόδοση από τα αντίστοιχα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Η τελευταία φορά που αυτή η διαφορά ήταν τόσο μικρή ήταν και πάλι κατά τη διάρκεια της φούσκας dotcom το 1998.

Ακόμη και ο χρυσός, συνήθως ασφαλές καταφύγιο, φαίνεται ασυνήθιστα ευάλωτο στις διαθέσεις των επενδυτών. Μετά από μία εκτίναξη στην τιμή του στις 20 Οκτωβρίου, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, η τιμή του μειώθηκε κατά 7% σε μόλις δύο ημέρες, και πλέον είναι 8% κάτω από το προηγούμενο υψηλό του.

Έχει αρχίσει η διόρθωση;

Ίσως, λοιπόν, μία διόρθωση να έχει ήδη ξεκινήσει, εκτιμά ο Economist.Η πρόβλεψη μιας διόρθωσης συνδέεται με την πρόβλεψη της μεταβλητότητας (ή «vol»), δηλαδή της τάσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων να κινούνται απότομα. Οι χρηματιστές και οι ποσοτικοί αναλυτές που προσπαθούν να το κάνουν αυτό με μετοχές βασίζονται σε μία σειρά από τυποποιημένα δεδομένα, τα οποία γίνονται εμφανή αν παρατηρήσεις για αρκετή ώρα το γράφημα ενός δείκτη τιμών μετοχών.

Ένα από αυτά τα δεδομένα είναι ότι η μεταβλητότητα είναι «διπολική», πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές κινούνται για μεγάλες χρονικές περιόδους με σχετικά μικρές αλλαγές καθημερινά, με ενδιάμεσα διαστήματα κατά τα οποία οι τιμές κινούνται πολύ απότομα. Με άλλα λόγια, η μεταβλητότητα έχει την τάση να αυξάνει από μόνη της. Υπάρχουν περίοδοι χαμηλής μεταβλητότητας και περίοδοι υψηλής μεταβλητότητας, με πολύ λίγα ενδιάμεσα.

Αυτές οι περίοδοι συσχετίζονται με την ευρύτερη κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τις περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας, οι τιμές τείνουν να είναι σταθερές ή να ανεβαίνουν, σε εκείνες της υψηλής μεταβλητότητας, οι τιμές τείνουν να πέφτουν.

Τα «αυτοπαλινδρομικά» μοντέλα εκτίμησης κινδύνου

Το γεγονός ότι η μεταβλητότητα παραμένει συνήθως σε μία από τις δύο περιόδους σημαίνει ότι, τις περισσότερες φορές, ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψει κανείς τη μεταβλητότητα της επόμενης ημέρας είναι να βασιστεί στην τρέχουσα.

Αυτή η παρατήρηση αποτελεί τη βάση για τα «αυτοπαλινδρομικά» μοντέλα που χρησιμοποιούν συνήθως οι χρηματιστές σε τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο.

Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται επίσης για τον καθορισμό της τιμής των option — συμβάσεων που επιτρέπουν στους χρηματιστές να κερδίζουν από μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές — καθώς απαιτείται μια εκτίμηση της αναμενόμενης μεταβλητότητας. Ωστόσο, παρόλο που είναι χρήσιμα από ημέρα σε ημέρα, αυτά τα μοντέλα είναι εγγενώς ακατάλληλα για την πρόβλεψη των ξαφνικών εκρήξεων μεταβλητότητας που συνοδεύουν τις διορθώσεις.

Οι συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων μπορούν επίσης να παρέχουν μια πρώιμη προειδοποίηση ότι μία διόρθωση είναι καθ’ οδόν

Νέα μοντέλα για τη Wall Street

Ως αποτέλεσμα, πολλοί χρηματιστές δημιουργούν άλλα μοντέλα για να συμπληρώσουν τα αυτοπαλινδρομικά τους, βασισμένα σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν άλματα στη μεταβλητότητα.

Η πιο εξελιγμένη προσέγγιση είναι η χρήση μηχανικής μάθησης για να αναλυθεί η επίδραση κάθε οικονομικής μεταβλητής στον κόσμο. Εταιρικά κέρδη, ΑΕΠ, πληθωρισμός, δεδομένα για τις θέσεις εργασίας, οποιαδήποτε ή όλες αυτές οι παράμετροι μπορεί να συμβάλουν σε μια ξαφνική πτώση στην ψυχολογία των επενδυτών.

Η μηχανική μάθηση, εξάλλου, είναι το ιδανικό εργαλείο για τον εντοπισμό συνδυασμών που μπορεί να υποδεικνύουν αδυναμίες οι οποίες δεν είναι προφανείς με την πρώτη ματιά. Η Bridgewater, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο, είναι διάσημο για τις στρατηγικές συναλλαγών του που βασίζονται σε περίπλοκους συνδυασμούς οικονομικών μεταβλητών.

Δυστυχώς, λίγες όμως από αυτές τις στρατηγικές φαίνεται να λειτουργούν στην πράξη. Και ακόμη και οι καλύτεροι από αυτούς δεν μπορούν να αναμένονται να προβλέψουν το είδος του «καθαρού σοκ», όπως μια πανδημία ή μια κατάρρευση τράπεζας, που συχνά προκαλεί μια διόρθωση. Τα μακροοικονομικά μοντέλα μπορούν να εντοπίσουν καταστάσεις στις οποίες ένα τέτοιο σοκ μπορεί να έχει υπερβολική επίδραση στις αγορές, αλλά όχι πότε θα συμβεί.

Στην πρώτη καθοδική τάση οι χρηματιστές πουλάνε

Υπάρχουν επίσης αρκετά άλλα εργαλεία για να εντοπιστεί μια αναστροφή. Καθώς η μεταβλητότητα τείνει να αυξάνεται όταν οι τιμές αλλάζουν κατεύθυνση, οι traders της ορμής συχνά πουλάνε τις θέσεις τους αμέσως μετά την πρώτη μεγάλη κίνηση προς τα κάτω που διακόπτει μια ανοδική πορεία.

Οι συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων μπορούν επίσης να παρέχουν μια πρώιμη προειδοποίηση ότι μία διόρθωση είναι καθ’ οδόν. Ένα κλασικό σημάδι ότι οι επενδυτές έχουν μεταβεί σε «μειωμένο ρίσκο» είναι, για παράδειγμα, ότι οι τιμές των μετοχών πέφτουν, ενώ αυτές των ασφαλών καταφυγίων όπως το χρυσό και τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου ανεβαίνουν.

Ένας καλός τρόπος για να βελτιώσει κανείς τις προβλέψεις των λανθασμένων μοντέλων, λέει ο επικεφαλής των ποσοτικών στρατηγικών σε ένα άλλο μεγάλο hedge fund, είναι να συνδυάσει πολλά ανεξάρτητα μοντέλα. Ακόμη και έτσι, το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει ένας trader που δεν έχει «θεϊκή» έμπνευση είναι να εντοπίσει νωρίς μια διόρθωση και να περιορίσει τις ζημίες του.

Οι κορυφαίοι της Wall Street μπορεί να προειδοποιούν για μια επικείμενη κρίση, αλλά μην περιμένετε να πουν πότε θα έρθει…, καταλήγει ο Economist.

Πηγή: ot.gr

