Στις 15 Νοεμβρίου 1867, μια νέα εφεύρεση που θα άλλαζε για πάντα τη Wall Street αποκαλύπτεται στη Νέα Υόρκη. Ο Έντουαρντ Κάλαχαν παρουσιάζει τη μηχανή ticker μετοχών

Το ticker αντικατέστησε τη δουλειά ενός «δρομέα» μετοχών, του οποίου η δουλειά ήταν να τρέχει από το χρηματιστήριο πίσω στα χρηματιστηριακά γραφεία για να μεταδίδει τις τελευταίες τιμές. Ο Κάλαχαν σκέφτηκε την εφεύρεση ως έναν τρόπο βελτίωσης της επικοινωνίας και της ταχύτερης και ακριβέστερης μετάδοσης των τιμών στους επενδυτές σε όλη τη χώρα., όπως μας πληροφορεί η Ιnvestopedia.

Ο Τόμας Έντισον θα βελτίωνε τη συσκευή αργότερα, η οποία θα γινόταν η πρώτη επιτυχημένη εφεύρεση του Έντισον. Μετά την επιτυχία του Edison με το ticker μετοχών, θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να δημιουργήσει το δικό του εργαστήριο για έρευνα και εφευρέσεις. Φυσικά, θα γινόταν ένας από τους πιο διάσημους εφευρέτες της Αμερικής, κάτι που κατέστη δυνατό χάρη στη βελτίωσή του στο ticker μετοχών.

Επειδή οι εκτυπωτές συχνά έμεναν πίσω από τον πομπό κατά ένα ή περισσότερα γράμματα, οι εταιρείες χρηματιστηρίου έπρεπε να στέλνουν υπαλλήλους στα γραφεία όπου οι εκτυπωτές έχαναν την «αρμονία» τους για να τους επαναφέρουν. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη αυτόματων μηχανικών μέσων για την επίλυση του προβλήματος.

Για τον λόγο αυτό ο Έντισον ανέπτυξε τον Universal Stock Printer το 1871 για την Gold and Stock, η οποία σύντομα έγινε θυγατρική της Western Union. Το βελτιωμένο ticker μετοχών του Edison περιλάμβανε τις βασικές του συνεισφορές στην εκτύπωση τηλεγραφίας, μας πληροφορεί μελέτη του πανεπιστημίου Rutgers για την συμβολή του στο Ticker. Η πιο σημαντική βελτίωσή του ήταν ένας μηχανισμός που επέτρεπε τον συγχρονισμό όλων των tickers σε μια γραμμή, ώστε να εκτυπώνουν τις ίδιες πληροφορίες.

Η χάρτινη κορδέλα

Οι μηχανές ticker χρησιμοποιούσαν μια χάρτινη κορδέλα που αναφέρεται ως ticker tape. Το ticker tape αναφέρεται στην χάρτινη κορδέλα αλλά και στην ηλεκτρονική αναπαράσταση των προσφορών τιμών που παρέχει πληροφορίες αγοράς στους επενδυτές.

Όταν οι κορδέλες ήταν σε χρήση, εταιρείες που είχαν tickers στο κέντρο της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιούσαν τα άχρηστα πλέο τμήματα της κορδέλας σαν κομφετί κατά την διάρκεια παρελάσεων ως επεφημία. Οι παρελάσεις αυτές έλαβαν την επωνυμία ticker tape parades.

Η πρώτη επίσημη παρέλαση με ταινίες ticker πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1919 κατά την επιστροφή των βετεράνων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στις ΗΠΑ. Κάποιοι λένε ότι η πρακτική, ωστόσο, προηγήθηκε αυτής, με τους Νεοϋορκέζους να πετάνε σερπαντίνες ταινίας ticker από τα παράθυρα πολυώροφων κτιρίων ήδη από το 1886 για να τιμήσουν τα εγκαίνια του Αγάλματος της Ελευθερίας, όπως αναφέρει ο Νεοϋρκέζικος ιστότοπος downtownny.com.

Ακόμη και στις μέρες μας η ροή στο ταμπλό ενός χρηματιστηρίου αναφέρεται ως ticker, και όπως τότε δείχνει το σύμβολο μιας μετοχής, πόσες μετοχές έχουν διαπραγματευτεί εκείνη την ημέρα και την τιμή ανά μετοχή. Επίσης, δείχνει πόσο έχει αλλάξει η τιμή από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας και αν πρόκειται για ανοδική ή καθοδική μεταβολή.

Συχνά, τα δεδομένα στο ticker ιεραρχούνται από τις περισσότερες ενεργές μετοχές με βάση τον όγκο συναλλαγών, τις μεγαλύτερες μεταβολές τιμών, τις μετοχές που κατέχονται ευρέως, τις μεγάλες παραγγελίες ή τις μετοχές με τίτλους στις ειδήσεις. Για τις εναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος, ένα ticker μπορεί να εμφανίζει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος κάθε μετοχής με αλφαβητική σειρά.

Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι υπάρχει ένα ticker που χρησιμοποιείται από όλους. Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες ιδιωτικών δεδομένων χρησιμοποιούν μια ποικιλία tickers. Το καθένα παρέχει πληροφορίες για ένα επιλεγμένο μείγμα μετοχών.

Ο τελευταίος μηχανικός δείκτης μετοχών έκανε το ντεμπούτο του το 1960 και τελικά αντικαταστάθηκε από ηλεκτρονικούς δείκτες με ηλεκτρονικές οθόνες.

Τα μηχανήματα ticker-tape που εισήχθησαν το 1930 και το 1964 ήταν δύο φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα, αλλά είχαν ακόμη μια καθυστέρηση περίπου 15 έως 20 λεπτών μεταξύ της ώρας μιας συναλλαγής και της ώρας καταγραφής της. Οι μηχανικές ταινίες ticker έδωσαν τη θέση τους σε ηλεκτρονικές τη δεκαετία του 1960. Το 1996, κυκλοφόρησε ένα ηλεκτρονικό ticker σε πραγματικό χρόνο.

Εκείνη την μέρα (13/12/1996) το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άρχισε να μεταδίδει τιμές μετοχών σε πραγματικό χρόνο στα καλωδιακά τηλεοπτικά κανάλια CNNFN και CNBC για προβολή κατά τη διάρκεια των οικονομικών ειδησεογραφικών εκπομπών τους, μας πληροφορεί το Reuters.