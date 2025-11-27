newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Τετραήμερο ανοδικό σερί στη Wall Street με ώθηση από την τεχνολογία
Διεθνής Οικονομία 27 Νοεμβρίου 2025 | 00:15

Τετραήμερο ανοδικό σερί στη Wall Street με ώθηση από την τεχνολογία

Τα κέρδη της ευρύτερης αγοράς της Wall Street ενισχύθηκαν από την Oracle, που σημείωσε άνοδο κατά 4% – H Nvidia ανέκαμψε σημειώνοντας άνοδο πάνω από 1%

Θετικό κλίμα επικράτησε στη Wall Street την Τετάρτη, πριν από την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, με τις μετοχές στο χρηματιστήριο να σημειώνουν άνοδο, παίρνοντας ώθηση κυρίως από την ανάκαμψη των εταιρειών τεχνολογίας.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 314,67 μονάδες, ή 0,67%, κλείνοντας στις 47.427,12 μονάδες.

Ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,69% και έκλεισε στις 6.812,61 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 0,82% και έκλεισε στις 23.214,69 μονάδες.

Στο επίκεντρο η τεχνολογία

Τα κέρδη της ευρύτερης αγοράς ενισχύθηκαν από την Oracle, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 4% μετά την επιβεβαίωση της Deutsche Bank για τη θετική της στάση απέναντι στην εταιρεία. Οι μετοχές της Nvidia ανέβηκαν πάνω από 1%, ανακάμπτοντας από την πρόσφατη πτώση, ενώ η Microsoft, μέλος της «Magnificent Seven», σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.

«Είναι απλά μια ανάκαμψη από την αποφυγή κινδύνου που είχαμε την τελευταία εβδομάδα ή δύο, κάτι που ήταν απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε ο Eric Diton, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, σύμφωνα με τo CNBC. «Η εβδομάδα των Ευχαριστιών είναι γενικά μια ισχυρή εβδομάδα για τις αγορές. Όλοι αισθάνονται καλά».

Υψηλές επιδόσεις και αισιοδοξία

Ο S&P 500 και ο Dow σημειώνουν τις καλύτερες εβδομάδες τους από τα τέλη Ιουνίου, με τον ευρύ δείκτη να σημειώνει άνοδο άνω του 3% και τον Dow blue-chip να σημειώνει άνοδο σχεδόν 3% από την αρχή της εβδομάδας.

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο άνω του 4% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα του από τα μέσα Μαΐου.

«Επίσης, πλησιάζουμε στην καλύτερη περίοδο του έτους για τις μετοχές – από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο», είπε ο Eric Diton. Είναι δύσκολο να μην παραμείνουμε αισιόδοξοι σε αυτό το σημείο».

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο και την Τρίτη, παρά την αστάθεια των συναλλαγών. Ο δείκτης Dow των 30 μετοχών κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη θετική ημέρα, μαζί με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq. Αρκετές μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν επίσης άνοδο, ωθώντας προς τα πάνω την ευρύτερη αγορά.

Η Alphabet έφτασε σε νέα ρεκόρ υψηλά επίπεδα αφού έγινε γνωστό ότι η Meta Platforms εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα τσιπ TPU της μητρικής εταιρείας της Google το 2027. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia, ωστόσο, έχασε περισσότερο από 2,5%.

Παρακολουθώντας τη Fed

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τους καταλύτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) όσον αφορά τα επιτόκια. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 80% να μειώσει η Fed τα επιτόκια κατά 25% τον Δεκέμβριο.

«Αν η Fed απογοητεύσει, θα μπορούσε να υπάρξει πώληση», δήλωσε ο Diton στο CNBC. «Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν».

Απολογιστικά, μέχρι τώρα ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ένας δύσκολος μήνας για τις μετοχές. Αν και οι τρεις κύριοι δείκτες περιόρισαν τις μηνιαίες απώλειές τους με τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, όλοι εξακολουθούν να σημειώνουν απώλειες για τον μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις έχουν ψύξει τη δυναμική πίσω από ορισμένες μετοχές τεχνολογίας που είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο.

Ο S&P 500 και ο Dow είναι και οι δύο ελαφρώς χαμηλότεροι για τον μήνα, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει περίπου 2%.

Η χρηματιστηριακή αγορά θα είναι κλειστή την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

