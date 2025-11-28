science
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Η Ευρώπη, με τις κατακερματισμένες αγορές της και τα πολλαπλά κανονιστικά εμπόδια, υποστηρίζεται από πολλούς αναλυτές ότι λειτουργεί στη σκιά των ΗΠΑ και της Κίνας όσον αφορά την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες που αμφισβητούν την ανάπτυξή της ως σημαντικού παράγοντα μπορεί να της δώσουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την προετοιμασία για το μέλλον των κρίσιμων υποδομών που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κόσμος αγωνίζεται να διπλασιάσει, αν όχι να τριπλασιάσει, ολόκληρη τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων που έχει κατασκευαστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια, δήλωσε στο CNBC ο Πανκάζ Σαχντεβά, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey στον τομέα της τεχνολογίας, με την McKinsey να εκτιμά ότι η κατασκευή των συγκεκριμένων υποδομών θα κοστίσει έως και 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας, αλλά η Ευρώπη θα «συνεχίσει να κατασκευάζει με αρκετά σημαντικό ρυθμό» για να διπλασιάσει σχεδόν την υπάρχουσα χωρητικότητά της. «Η Ευρώπη συμμετέχει στην κατασκευή αυτής της υποδομής και στην πραγματικότητα συμβαδίζει, ή πιστεύουμε ότι θα συμβαδίσει», πρόσθεσε ο Σαχντεβά.

Για να φτάσει εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην εξουσία και τη ρύθμιση, δήλωσαν ειδικοί στο CNBC.

Νικητές και ηττημένοι

Το καθοριστικό εμπόδιο για την Ευρώπη είναι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, με το κόστος και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας να διαμορφώνουν τη ροή των επενδύσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ισπανία έχουν δει αυξημένη διάθεση για κατασκευή κέντρων δεδομένων, δεδομένου του πλεονάσματος ενέργειας που διαθέτουν χάρη στην υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι λιγότερο ελκυστικές λόγω περιορισμών στον ενεργειακό εφοδιασμό

Όσον αφορά τη συμφόρηση του δικτύου, η Ιταλία είναι μια τέτοια χώρα στην πλευρά των νικητών. Έχει χρόνο σύνδεσης έως και τρία χρόνια σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με το think tank ενέργειας Ember.

Στην πλευρά των ηττημένων βρίσκονται και πάλι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, «όπου, ουσιαστικά είτε απλώς δεν έχουμε την απαιτούμενη χωρητικότητα δικτύου αυτή τη στιγμή είτε έχουμε τέτοια έλλειψη στο σύστημα που ουσιαστικά υπάρχει ένα μορατόριουμ για το άμεσο μέλλον», δήλωσε στο CNBC ο Τζαγκς Βαλία, επικεφαλής των παγκόσμιων εισηγμένων υποδομών στην Van Lanschot Kempen.

Η κατανάλωση ενέργειας από ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε 1.000 τεραβατώρες (TWh) το 2026, από 460 TWh το 2022

Ενώ οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών είναι σημαντικές, τελικά «θα είναι δύσκολο» να προλάβουμε τις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα — όπου η απορρύθμιση και οι τεράστιες επενδύσεις επιτρέπουν μια πολύ ταχύτερη ανάπτυξη — είπε ο Βαλία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν περίπου 200 έως 300 κέντρα δεδομένων, πρόσθεσε, αλλά «οι ΗΠΑ έχουν περίπου 5.400».

Οι περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα μια κάποια διαφοροποίηση μακριά από τις κορυφαίες αγορές κέντρων δεδομένων (το λεγόμενο FLAP-D) της Φρανκφούρτης, του Λονδίνου, του Άμστερνταμ, του Παρισιού και του Δουβλίνου, και οδηγούν σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων όπου οι πόροι είναι άφθονοι και σταθεροί.

Έχουν επίσης καταβληθεί κάποιες προσπάθειες για την ταχύτερη ανάπτυξη έργων. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η κεντρική κυβέρνηση παρέκαμψε την έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκριση κέντρων δεδομένων που προηγουμένως δεν είχαν εγκριθεί. Πέρυσι, η χώρα χαρακτήρισε τα κέντρα δεδομένων ως Κρίσιμες Εθνικές Υποδομές, τονίζοντας τη σημασία τους στην οικονομική της ατζέντα.

Το σημείο συμφόρησης

Η κατανάλωση ενέργειας από ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε 1.000 τεραβατώρες (TWh) το 2026, από 460 TWh το 2022 και να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Το μεγαλύτερο στοιχείο κόστους ενός κέντρου δεδομένων είναι η ηλεκτρική ενέργεια, αν και οι νεότερες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη επιβάρυνση, σύμφωνα με τον Βαλία.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για την Ευρώπη, η οποία είδε τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται στα ύψη όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη, το οποίο είναι περίπου 75% υψηλότερο από ό,τι πριν από την ρωσική εισβολή.

Ενώ αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάσταση ενός data center σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, οι φορείς εκμετάλλευσης επιδιώκουν να το εξισορροπήσουν με τους χρόνους συμφόρησης του δικτύου.

Η συμφόρηση του δικτύου έχει επίσης πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον επικεφαλής έρευνας του ευρωπαϊκού κέντρου δεδομένων της CBRE, Κέβιν Ρεστίβο.

Είναι απίθανο η Ευρώπη να ηγηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων για hyperscalers τεχνητής νοημοσύνης ή για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης

«Έχεις πολλούς κερδοσκόπους στην ουρά, και αυτοί οι κερδοσκόποι το κάνουν πιο δύσκολο επειδή δεν έχουν καμία πρόθεση να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων. Απλώς θέλουν την διαθέσιμη ενέργεια, ίσως, να την αναθέσουν σε κάποιον άλλο», δήλωσε ο Ρεστίβο στο CNBC.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, λειτουργούσε με βάση την αρχή «όποιος έρχεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», που σημαίνει ότι η σημασία του έργου δεν λαμβανόταν υπόψη στην απόφαση για το ποιος λαμβάνει πρώτος την διαθέσιμη ενέργεια.

Ωστόσο, το σύστημα βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία μετάβασης σε μια διαδικασία του στιλ «όποιος είναι έτοιμος, πρώτος συνδέεται», όπου τα ολοκληρωμένα έργα θα μπορούν να προχωρήσουν στην σειρά σύνδεσης, η οποία σχεδιάστηκε εν μέρει για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας. Οι μεταρρυθμίσεις δείχνουν πώς οι ενεργειακές κατασκευές και οι υποδομές αναγκάζουν τα παλιά συστήματα να εξελιχθούν και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω καινοτομία.

Ταυτόχρονα, ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης επιτρέπει στους κατασκευαστές να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με το τι κατασκευάζουν, πού και πώς — πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ο ταχύτερος τρόπος για να ξεπεράσει η Ευρώπη αυτές τις προκλήσεις δεν είναι να περιμένει νέα σύνδεση στο δίκτυο, αλλά να αναρωτηθεί «πού έχω αυτήν τη στιγμή καλή σύνδεση στο δίκτυο με έναν κλάδο που βρίσκεται σε παρακμή;», δήλωσε ο Βαλία, καθώς τέτοιες τοποθεσίες μπορούν να αναδιαμορφωθούν από βιομηχανικούς σε τεχνολογικούς κόμβους.

Η ευκαιρία από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Είναι απίθανο η Ευρώπη να ηγηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων για hyperscalers τεχνητής νοημοσύνης ή για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης — αυτός ο αγώνας θεωρείται σχεδόν κερδισμένος — αλλά η γενική αντίληψη είναι ότι θα μπορούσε να διαπρέψει σε μικρότερες, επικεντρωμένες στο cloud και συνδεσιμότητας εγκαταστάσεις που απαιτούν τεράστιες ποσότητες οπτικών ινών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές, καθώς και σε εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για συμπερασματολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Πράγματι, η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει λίγους προγραμματιστές βασικών μοντέλων, με το γαλλικό Mistral να είναι το πιο γνωστό, αλλά η McKinsey βλέπει το 70% της συνολικής ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη να προέρχεται από αυτούς τους συμπερασματικούς υπολογισμούς.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη δεν βλέπει «πάρα πολλές» τεράστιες τοποθεσίες κέντρων δεδομένων να ανακοινώνονται και να σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ούτε «την ελαφρώς υπερτιμημένη φύση» τους, σύμφωνα με τον Σεμπ Ντούλεϊ, ανώτερο διαχειριστή κεφαλαίων στην Principal Asset Management.

«Έτσι, στην πραγματικότητα, διαπιστώνετε ότι αυτές οι περιοχές, από την δική μας οπτική γωνία, είναι καλά προστατευμένες από αυτή την πιθανή φούσκα υπερπροσφοράς που θα μπορούσε να προκύψει», πρόσθεσε, καθώς το cloud έχει εδραιωθεί πλήρως.

Για να βοηθήσουν, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εξασφάλιση πελατών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή

Η Principal Asset Management αναμένει ότι η ανάλυση δεδομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις με το cloud, κάτι που έχει ήδη συμβεί σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις cloud των ΗΠΑ. Αυτό δίνει στους επενδυτές «μια αρκετά καλή ανοδική πορεία» χωρίς τον κερδοσκοπικό κίνδυνο που συνοδεύει άλλες επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο διαχειριστής του fund.

Είναι επίσης μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Η συμπερασματολογία πιθανότατα θα πρέπει να υπάρχει εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, δήλωσε ο Νοτύλεϊ, λόγω της ευρύτερης ώθησης για «ευρωπαϊκή» Τεχνητή Νοημοσύνη . Ωστόσο, έχει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις. Η πυκνότητα τείνει να είναι υψηλότερη από τα 20 κιλοβάτ ανά rack για το παραδοσιακό cloud, πράγμα που σημαίνει ότι τα κέντρα δεδομένων που θέλουν να κάνουν και τα δύο πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Η συμπερασματολογία απαιτεί επίσης διαφορετικά συστήματα ψύξης.

«Αυτό σημαίνει απλώς ότι πρέπει να σχεδιάσετε αυτές τις εγκαταστάσεις ώστε να είναι κάπως ευέλικτες και στιβαρές, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των δύο διαφορετικών συστημάτων καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις», πρόσθεσε ο Ντούλεϊ.

Η χαρά, επομένως, ενός πιο αργού και πιο μελετημένου ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρώπη έγκειται στο ότι υπάρχει χρόνος για να σκεφτούμε τέτοια πράγματα.

Ο κίνδυνος των αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εικασίες για μια φούσκα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα «σωρούς» από αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση που σκάσει. Εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη διατηρήσει τον ρυθμό της, κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος τα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σήμερα να μην είναι κατάλληλα στο μέλλον, καθώς οι τεχνικές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αλλάξουν.

Για να βοηθήσουν, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εξασφάλιση πελατών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Τα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται με κερδοσκοπικό τρόπο αποτελούν «ως επί το πλείστον ένα λείψανο του παρελθόντος», δήλωσε ο Ρεστίβο. Οι προγραμματιστές-χειριστές συχνά δεσμεύουν τους πελάτες για 10 έως 15 χρόνια, πρόσθεσε, κάτι που υποδηλώνει επίσης απαξίωση.

Είναι διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, εάν ο ίδιος ο ενοικιαστής είναι μια νεοφυής ή μια νέα εταιρεία. Οι νέοι πάροχοι στο cloud, για παράδειγμα, φέρουν «σημαντικό κίνδυνο» και έχουν μικρότερες περιόδους πέντε έως επτά ετών, δήλωσε ο Ρεστίβο.

«Πρόκειται για εταιρείες που δεν έχουν επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, έχουν μη αποδεδειγμένα επιχειρηματικά μοντέλα και έχουν μεγάλη ανάγκη για χωρητικότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύς χώρος στο παιχνίδι για τους προγραμματιστές-χειριστές» που εργάζονται με νεο-clouds. Ωστόσο, ορισμένοι χρηματοδότες και προγραμματιστές «αισθάνονται όλο και πιο άνετα» με αυτούς τους όρους, πρόσθεσε ο Ρεστίβο.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων, όπως στην περίπτωση που τα κέντρα δεδομένων αντικαθιστούν μια βιομηχανική μονάδα που εξακολουθεί να λειτουργεί – πράγμα που σημαίνει απώλειες θέσεων εργασίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική απαιτεί από τους κατασκευαστές να αναφέρουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού των κέντρων δεδομένων, καθώς και την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να καινοτομήσει και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πολίτες

Ορισμένα κράτη μέλη προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ο Βαλία επεσήμανε τις προτεινόμενες απαιτήσεις βιωσιμότητας στην Ισπανία, οι οποίες θα οδηγούσαν τους προγραμματιστές κέντρων δεδομένων να αναφέρουν κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. «Κανείς δεν ρωτάει γι′ αυτό στις ΗΠΑ», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Ντούλεϊ αναμένει ότι οι αυστηροί κανονισμοί θα λειτουργήσουν υπέρ της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, καθώς τα κέντρα δεδομένων θα ενσωματωθούν στις τοπικές κοινότητες «αντί να αποτελούν απλώς μια μάστιγα για τη ζωή όλων, όπως μπορεί μερικές φορές να είναι», είπε, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα είναι ένας τομέας στον οποίο η Ένωση έχει «πολύ σημαντική καινοτομία».

«Από την δική μου οπτική γωνία, η Ευρώπη ξεχωρίζει ως αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς μοιάζει με μια πολύ πιο ασφαλή επενδυτική περίπτωση, αν κοιτάξουμε περισσότερο από την πλευρά της κεφαλαιαγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντούλεϊ.

«Πολλά από αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να χτίσεις στην Ευρώπη. Έχουμε πολλούς περιορισμούς, αλλά, στην πραγματικότητα, όσο πιο δύσκολο είναι κάτι να αναπαραχθεί, όσο μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία έχει αυτό που έχεις, τόσο πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι να το επαναχρησιμοποιήσουν, να βρουν δημιουργικές λύσεις για να επαναχρησιμοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε.

Τελικά, οι επενδυτές και οι κατασκευαστές μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή από το να στηρίξουν την Ευρώπη χάρη στην δική της κυρίαρχη Τεχνητή Νοημοσύνη — έναν «υποτιμημένο» παράγοντα για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, δήλωσε στο CNBC ο Τζιμ Ράιτ, διευθυντής του Premier Miton Global Infrastructure Income Fund.

Συνολικά, η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να καινοτομήσει και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πολίτες. Η σπανιότητα αυξάνει την κερδοφορία και την ανθεκτικότητα για τους πρώτους, ενώ η ρύθμιση ενθαρρύνει βιώσιμες και εποικοδομητικές κατασκευές για τους δεύτερους.

Ωστόσο, δεν πρόκειται να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη. «Ο κλάδος βρίσκεται ακόμη σε φάση που “προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται” αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Ντούλεϊ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Νέα εποχή 26.11.25

Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Το διαδίκτυο προσέφερε νέες ευκαιρίες και περισσότερη ασφάλεια στις σεξεργάτριες, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι ήρθε για να αλλάξει και πάλι το τοπίο - προς το χειρότερο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο