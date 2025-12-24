newspaper
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Tο 53% των εργοδοτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης προσωπικού, ενώ το 85% θεωρεί αποδεκτό οι υποψήφιοι να αξιοποιούν AI κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, όπως προκύπτει από τη μελέτη «Χτίζοντας και Διατηρώντας μια Ουσιαστική Καριέρα στην Εποχή της ΤΝ» που πραγματοποίησε ο ManpowerGroup αποδεικνύοντας ότι η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για εργαζόμενους και εργοδότες.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη αλλαγή κουλτούρας στην αγορά εργασίας, όπου η ΤΝ αντιμετωπίζεται ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως απειλή.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα.

Ανθρώπινες δεξιότητες που παραμένουν αναντικατάστατες

Παρά τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, περίπου το ένα τρίτο των εργοδοτών θεωρεί ότι η ΤΝ δεν μπορεί να αντικαταστήσει κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες. Ειδικότερα, αναφέρονται η ηθική κρίση (33%), η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών (31%), η διαχείριση ομάδας (30%), η επικοινωνία (27%) και η στρατηγική σκέψη (27%). Οι παγκόσμιες τάσεις, μάλιστα, δείχνουν σταθερή ζήτηση για νέες προσλήψεις σε σχεδόν όλους τους κλάδους, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής προσαρμογής των δεξιοτήτων.

Όπως επισημαίνει η ManpowerGroup, οι εργαζόμενοι που κατανοούν πώς εφαρμόζεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη στον ρόλο και στον κλάδο τους, και μπορούν να προτείνουν ώριμες, πρακτικές εφαρμογές της, αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η οπτική των εργαζομένων για την τεχνητή νοημοσύνη

Παρά τις ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά: το 87% των εργαζομένων δηλώνει μέτρια έως υψηλή αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του, ενώ το 78% πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αντίθετα, η περιορισμένη γνώση γύρω από την ΤΝ συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος και μεγαλύτερη αντίσταση στην υιοθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης.

Ανθεκτικότητα σταδιοδρομίας: ένα πρακτικό πλαίσιο δράσης

Η ManpowerGroup προτείνει ένα ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανθεκτικότητας: ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, κατανόηση του οργανισμού και των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιεί, καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης και ενεργή συμμετοχή σε μικρά πιλοτικά έργα ΤΝ με μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η επένδυση σε δεξιότητες όπως το prompt engineering και η εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές της AI αποτελούν καθοριστικά βήματα για το μέλλον.

Οι επαγγελματίες που ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν περιμένουν την αλλαγή. Τη δοκιμάζουν, τη βελτιώνουν και τη μετατρέπουν σε ευκαιρία, εστιάζοντας σε όσα η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει: την κρίση, τη δημιουργικότητα και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Πηγή: OT

