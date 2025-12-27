newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καταναλωτές: Πόσο εξοικειωμένοι είναι με την ΑΙ – Ποιες εφαρμογές της εμπιστεύονται περισσότερο
Οικονομία 27 Δεκεμβρίου 2025 | 01:20

Καταναλωτές: Πόσο εξοικειωμένοι είναι με την ΑΙ – Ποιες εφαρμογές της εμπιστεύονται περισσότερο

Όταν η ΑΙ γίνεται «βοηθός» για τις αγορές.

ΕπιμέλειαΜαρία Σιδέρη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Προσφορές, εκπτώσεις αλλά και προτάσεις αγορών προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τα θέλω τους, είναι μερικές από τις περιπτώσεις όπου δείχνουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στην ΑΙ οι ‘Ελληνες καταναλωτές, οι οποίοι εξοικειώνονται σταδιακά, κατανοώντας τη λειτουργία και τις εφαρμογές της. Γυναίκες, δε, και νεότερες ηλικίες φαίνεται ότι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.

Οι καταναλωτές για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένας στους δύο καταναλωτές (52%) αναφέρουν ότι έχουν κάποια γνώση του τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται. Συγχρόνως, 28%, από 18% πριν έναν χρόνο,δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά τι είναι και πώς χρησιμοποιείται.

Μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών, υψηλότερα ποσοστά κατανόησης καταγράφονται μεταξύ των γυναικών (30%, έναντι 25% των ανδρών) και μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 30-39 (34%, έναντι 29% για τους 18-29)

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό δείγμα (25% και 21%, αντίστοιχα), ενώ μόνο οι καταναλωτές στις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν υψηλότερο βαθμό κατανόησης (32%).

Είναι ενδιαφέρον ότι, μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών, υψηλότερα ποσοστά κατανόησης καταγράφονται μεταξύ των γυναικών (30%, έναντι 25% των ανδρών) και μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 30-39 (34%, έναντι 29% για τους 18-29).

Όπως επίσης αναφέρεται στην έρευνα της ΕΥ «Future Consumer Index 2025»,η κατανόηση του όρου και της λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε σημαντικά τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τις εφαρμογές της, ωστόσο, η δυσπιστία παραμένει.

Πόσο εμπιστεύονται την ΤΝ οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν για τον βαθμό στον οποίο εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με μία σειρά από σχετικές εφαρμογές.

Σε σχέση με το 2024, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι την εμπιστεύονται απόλυτα (13%) αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο, και αυτών που την εμπιστεύονται απόλυτα ή σε μέτριο βαθμό κατά έξι μονάδες (55%), ενώ καμία εμπιστοσύνη δηλώνει πλέον το 17%, από 23% πέρσι.

Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, και αυξημένα σε σχέση με το 2024, καταγράφονται για εφαρμογές που συνδέονται,κυρίως, με τις αγορές

Σημειώνεται ότι, περιορισμένος βαθμός εμπιστοσύνης στα παραγόμενα του ΑΙ καταγράφεται σε όλες τις χώρες της έρευνας και με μεγαλύτερη ένταση στην Ευρώπη.

Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, και αυξημένα σε σχέση με το 2024, καταγράφονται για εφαρμογές που συνδέονται,κυρίως, με τις αγορές: προσωποποιημένες προσφορές και εκπτώσεις (23%, από 15%), υπενθυμίσεις αγοράς προϊόντων με βάση προϊόντα που αγόραζαν τακτικά στοπαρελθόν (19%, από 14%), ή απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, όπως μέσω chatbots ή αυτοματοποιημένων απαντήσεων (15%, από 8%).

Τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα

Πολύ πιο περιορισμένη εμπιστοσύνη καταγράφεται για παραγόμενα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα οικονομικής φύσης, όπως οικονομικές συμβουλές με βάση το ιστορικό δαπανών και το εισόδημα (9%), ή οικονομική διαχείριση, όπως αυτοματοποιημένες επενδύσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και το οικονομικό τους προφίλ (7%).

Σήμερα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογία αφορά κάθε επιχείρηση — μικρή, μεσαία και μεγάλη

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι, παρότι χαμηλή, δείχνει να ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ιατρικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που, επίσης, προϋποθέτουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιατρικές συμβουλές με βάση τα προσωπικά στοιχεία υγείας, όπως επίπεδα σακχάρου στο αίμα, καρδιακός ρυθμός (9%, από 5%) ή ιατρικές διαγνώσεις με βάση τα προσωπικά στοιχεία υγείας ή τα συμπτώματα (9%, από 6%).

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία του πελάτη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να την αξιοποιήσουν για να αναλύσουν δεδομένα, αλλά και για να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργικές τους διαδικασίες. Σήμερα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογία αφορά κάθε επιχείρηση — μικρή, μεσαία και μεγάλη.

Τι πρακτικές πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις

Για να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν οι ίδιες τις δυνατότητές της, και να εντάξουν πρακτικές εφαρμογές της στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες δημιουργώντας νησίδες καινοτομίας εντός των οργανισμών, αλλά και εκπαιδεύοντας τα στελέχη – εργαζόμενους που θα πρωταγωνιστήσουν στην αξιοποίησή της, ακολουθώντας τον ρυθμό εξοικείωσης των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις που θα επιτύχουν να αναπτύξουν έγκαιρα ψηφιακούς βοηθούς πραγματικά φιλικούς προς τον καταναλωτή, θα αποκομίσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα

Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προς την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί χρόνο, και προϋποθέτει ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας και σαφή προσδιορισμό των ορίων της χρήσης της. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, για να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν συστηματικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το όφελος και την υψηλή αξία στην εμπειρία και τη ζωή του καταναλωτή.

«Ειδικότερα για τον ρόλο των ψηφιακών βοηθών και των chatbots στις online αγορές, οι αντιστάσεις των καταναλωτών καταγράφονται υψηλές, καθώς, στη σημερινή τους μορφή, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει η ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Οι επιχειρήσεις που θα επιτύχουν να αναπτύξουν έγκαιρα ψηφιακούς βοηθούς πραγματικά φιλικούς προς τον καταναλωτή, θα αποκομίσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό

Το Μαρόκο ήταν καλύτερο, όμως δεν κατάφερε να νικήσει (1-1) το Μάλι για τη 2η αγωνιστική του Α' ομίλου του Κόπα Άφρικα, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά ενόψει του τρίτου αγώνα. Βασικός για 70' λεπτά αγωνίστηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τους διοργανωτές.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26.12.25

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Φωκίδα 26.12.25

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια - Ο πέμπτος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου μίλησε στο in για το τραγικό περιστατικό.

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο