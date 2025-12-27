Προσφορές, εκπτώσεις αλλά και προτάσεις αγορών προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τα θέλω τους, είναι μερικές από τις περιπτώσεις όπου δείχνουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στην ΑΙ οι ‘Ελληνες καταναλωτές, οι οποίοι εξοικειώνονται σταδιακά, κατανοώντας τη λειτουργία και τις εφαρμογές της. Γυναίκες, δε, και νεότερες ηλικίες φαίνεται ότι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.

Οι καταναλωτές για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένας στους δύο καταναλωτές (52%) αναφέρουν ότι έχουν κάποια γνώση του τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται. Συγχρόνως, 28%, από 18% πριν έναν χρόνο,δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά τι είναι και πώς χρησιμοποιείται.

Μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών, υψηλότερα ποσοστά κατανόησης καταγράφονται μεταξύ των γυναικών (30%, έναντι 25% των ανδρών) και μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 30-39 (34%, έναντι 29% για τους 18-29)

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό δείγμα (25% και 21%, αντίστοιχα), ενώ μόνο οι καταναλωτές στις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν υψηλότερο βαθμό κατανόησης (32%).

Είναι ενδιαφέρον ότι, μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών, υψηλότερα ποσοστά κατανόησης καταγράφονται μεταξύ των γυναικών (30%, έναντι 25% των ανδρών) και μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 30-39 (34%, έναντι 29% για τους 18-29).

Όπως επίσης αναφέρεται στην έρευνα της ΕΥ «Future Consumer Index 2025»,η κατανόηση του όρου και της λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε σημαντικά τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τις εφαρμογές της, ωστόσο, η δυσπιστία παραμένει.

Πόσο εμπιστεύονται την ΤΝ οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν για τον βαθμό στον οποίο εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με μία σειρά από σχετικές εφαρμογές.

Σε σχέση με το 2024, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι την εμπιστεύονται απόλυτα (13%) αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο, και αυτών που την εμπιστεύονται απόλυτα ή σε μέτριο βαθμό κατά έξι μονάδες (55%), ενώ καμία εμπιστοσύνη δηλώνει πλέον το 17%, από 23% πέρσι.

Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, και αυξημένα σε σχέση με το 2024, καταγράφονται για εφαρμογές που συνδέονται,κυρίως, με τις αγορές

Σημειώνεται ότι, περιορισμένος βαθμός εμπιστοσύνης στα παραγόμενα του ΑΙ καταγράφεται σε όλες τις χώρες της έρευνας και με μεγαλύτερη ένταση στην Ευρώπη.

Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, και αυξημένα σε σχέση με το 2024, καταγράφονται για εφαρμογές που συνδέονται,κυρίως, με τις αγορές: προσωποποιημένες προσφορές και εκπτώσεις (23%, από 15%), υπενθυμίσεις αγοράς προϊόντων με βάση προϊόντα που αγόραζαν τακτικά στοπαρελθόν (19%, από 14%), ή απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, όπως μέσω chatbots ή αυτοματοποιημένων απαντήσεων (15%, από 8%).

Τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα

Πολύ πιο περιορισμένη εμπιστοσύνη καταγράφεται για παραγόμενα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα οικονομικής φύσης, όπως οικονομικές συμβουλές με βάση το ιστορικό δαπανών και το εισόδημα (9%), ή οικονομική διαχείριση, όπως αυτοματοποιημένες επενδύσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και το οικονομικό τους προφίλ (7%).

Σήμερα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογία αφορά κάθε επιχείρηση — μικρή, μεσαία και μεγάλη

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι, παρότι χαμηλή, δείχνει να ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ιατρικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που, επίσης, προϋποθέτουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιατρικές συμβουλές με βάση τα προσωπικά στοιχεία υγείας, όπως επίπεδα σακχάρου στο αίμα, καρδιακός ρυθμός (9%, από 5%) ή ιατρικές διαγνώσεις με βάση τα προσωπικά στοιχεία υγείας ή τα συμπτώματα (9%, από 6%).

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία του πελάτη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να την αξιοποιήσουν για να αναλύσουν δεδομένα, αλλά και για να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργικές τους διαδικασίες. Σήμερα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογία αφορά κάθε επιχείρηση — μικρή, μεσαία και μεγάλη.

Τι πρακτικές πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις

Για να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν οι ίδιες τις δυνατότητές της, και να εντάξουν πρακτικές εφαρμογές της στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες δημιουργώντας νησίδες καινοτομίας εντός των οργανισμών, αλλά και εκπαιδεύοντας τα στελέχη – εργαζόμενους που θα πρωταγωνιστήσουν στην αξιοποίησή της, ακολουθώντας τον ρυθμό εξοικείωσης των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις που θα επιτύχουν να αναπτύξουν έγκαιρα ψηφιακούς βοηθούς πραγματικά φιλικούς προς τον καταναλωτή, θα αποκομίσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα

Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προς την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί χρόνο, και προϋποθέτει ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας και σαφή προσδιορισμό των ορίων της χρήσης της. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, για να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν συστηματικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το όφελος και την υψηλή αξία στην εμπειρία και τη ζωή του καταναλωτή.

«Ειδικότερα για τον ρόλο των ψηφιακών βοηθών και των chatbots στις online αγορές, οι αντιστάσεις των καταναλωτών καταγράφονται υψηλές, καθώς, στη σημερινή τους μορφή, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει η ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Οι επιχειρήσεις που θα επιτύχουν να αναπτύξουν έγκαιρα ψηφιακούς βοηθούς πραγματικά φιλικούς προς τον καταναλωτή, θα αποκομίσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: OT.gr