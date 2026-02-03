«Σύντομα» η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15
Τι ζήτησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις μεγάλες πλατφόρμες social media.
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει απαγόρευση των social media για παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, δήλωσε στο Reuters ανώτερη κυβερνητική πηγή που δεν κατονομάζεται.
Η Ελλάδα ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, οι οποίες επίσης προωθούν ανάλογα μέτρα.
Τον Νοέμβριο, εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Για τις ηλικίες 13-16 ετών, την απόφαση προτείνεται να παίρνουν οι γονείς.
Είχε προηγηθεί η περίπτωση της Αυστραλίας, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media για τους ανηλίκους.
Επιστολή στις πλατφόρμες
Τον Σεπτέμβριο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η Ελλάδα έχει ήδη απαγορεύσει τα smartphone στις αίθουσες διδασκαλίας.
Ακόμα, η κυβέρνηση δημιούργησε πέρυσι την εφαρμογή Kids Wallet που παρέχει στους γονείς οδηγίες για τον τρόπο ενεργοποίησης του γονικού ελέγχου σε κινητά τηλέφωνα iOS και Android.
Στη συνέχεια, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζήτησε από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες -Google, Meta, Snapchat και Tik Tok- να υιοθετήσουν εθελοντικά την επαλήθευση ηλικίας μέσω KidsWallet και gov.gr Wallet.
Όπως ανέφερε το υπουργείο στην επιστολή του προς τις πλατφόρμες, «ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν εθνικό όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, είναι πιθανό ένα τέτοιο όριο να εισαχθεί τελικά, είτε μέσω εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ».
