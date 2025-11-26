Όριο ηλικίας στα 16 προτείνει για τα social media το Ευρωκοινοβούλιο

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους ανηλίκους από τις επιπτώσεις που φέρονται να προκαλούν τα social media, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα για την καθιέρωση ορίων ηλικίας.

Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, έρχεται την ώρα που η Αυστραλία ετοιμάζεται να εφαρμόσει την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Ανάλογο όριο είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι εξετάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Η Δανία είναι μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που προωθεί ηλιακoύς περιορισμούς.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε παλαιότερα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ζητώντας ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλλει ένα τέτοιο μέτρο, σχολιάζει το Reuters, δεδομένου ότι εναπόκειται στις χώρες-μέλη να καθορίζουν ηλικιακούς περιορισμούς.

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις ηλικίες 13-16 ετών, την απόφαση θα παίρνουν οι γονείς.

«Βρισκόμαστε στο μέσο ενός πειράματος, ενός πειράματος στο οποίο οι αμερικανικοί και κινεζικοί γίγαντες της τεχνολογίας έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην προσοχή των παιδιών μας και των νέων ανθρώπων» δήλωσε η δανέζα ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε, εισηγήτρια της πρότασης.

Πίσω από το πείραμα, είπε, βρίσκεται ο Έλον Μασκ του Χ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μέσω του TikTok.

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ζητά επίσης να απαγορευτούν τα «σεντούκια θησαυρού» (loot boxes), εικονικά αντικείμενα που αγοράζονται με πραγματικά χρήματα, καθώς και οι αλγόριθμοι πρότασης περιεχομένου έχουν ως κύριο κριτήριο τη μεγιστοποίηση του χρόνου χρήσης.

«Με την έκθεση αυτή χαράσσουμε μια κόκκινη γραμμή» είπε η Σαλντεμόζε. «Λέμε ξεκάθαρα στις πλατφόρμες ‘Οι υπηρεσίες σας δεν είναι σχεδιασμένες για παιδιά και το πείραμα τελειώνει εδώ».