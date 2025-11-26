Όριο ηλικίας στα 16 προτείνει για τα social media το Ευρωκοινοβούλιο
H πρόταση προβλέπει πλήρη απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και γονική συναίνεση για τις ηλικίες 13-16 ετών.
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους ανηλίκους από τις επιπτώσεις που φέρονται να προκαλούν τα social media, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα για την καθιέρωση ορίων ηλικίας.
Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, έρχεται την ώρα που η Αυστραλία ετοιμάζεται να εφαρμόσει την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
Ανάλογο όριο είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι εξετάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Η Δανία είναι μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που προωθεί ηλιακoύς περιορισμούς.
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε παλαιότερα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ζητώντας ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλλει ένα τέτοιο μέτρο, σχολιάζει το Reuters, δεδομένου ότι εναπόκειται στις χώρες-μέλη να καθορίζουν ηλικιακούς περιορισμούς.
Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης.
Για τις ηλικίες 13-16 ετών, την απόφαση θα παίρνουν οι γονείς.
«Βρισκόμαστε στο μέσο ενός πειράματος, ενός πειράματος στο οποίο οι αμερικανικοί και κινεζικοί γίγαντες της τεχνολογίας έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην προσοχή των παιδιών μας και των νέων ανθρώπων» δήλωσε η δανέζα ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε, εισηγήτρια της πρότασης.
Πίσω από το πείραμα, είπε, βρίσκεται ο Έλον Μασκ του Χ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μέσω του TikTok.
Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ζητά επίσης να απαγορευτούν τα «σεντούκια θησαυρού» (loot boxes), εικονικά αντικείμενα που αγοράζονται με πραγματικά χρήματα, καθώς και οι αλγόριθμοι πρότασης περιεχομένου έχουν ως κύριο κριτήριο τη μεγιστοποίηση του χρόνου χρήσης.
«Με την έκθεση αυτή χαράσσουμε μια κόκκινη γραμμή» είπε η Σαλντεμόζε. «Λέμε ξεκάθαρα στις πλατφόρμες ‘Οι υπηρεσίες σας δεν είναι σχεδιασμένες για παιδιά και το πείραμα τελειώνει εδώ».
- Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
- Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!
- «Πυρά» κομμάτων στην κυβέρνηση για το θανατηφόρο δυστύχημα σε στρατόπεδο στη Ρόδο
- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
- Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
- Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις