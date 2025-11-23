newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξέρατε ότι υπάρχει μια μυστική λίστα λέξεων που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα social media; Ή τουλάχιστον, αυτό πιστεύουν πολλοί χρήστες.

Ίσως το έχετε παρατηρήσει και εσείς: η λέξη «unalived» αντικαθιστά τη λέξη «killed», τα όπλα γίνονται «pew pews» και οι συναινούντες ενήλικες «κάνουν seggs».
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραδέχονται εύκολα ότι αυτές οι περιφράσεις ακούγονται γελοίες, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.

Αυτή η κωδικοποιημένη γλώσσα, που συχνά ονομάζεται algospeak, έχει αναδυθεί ως ένας τρόπος για να παρακάμψετε την αλγοριθμική λογοκρισία.
Η ιδέα είναι ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων καταστέλλουν περιεχόμενο που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις, είτε για να βελτιώσουν τα feeds για τους διαφημιζόμενους είτε για να προωθήσουν διακριτικά πολιτικές ατζέντες.

Οι εταιρείες λένε ψέματα;

Οι εταιρείες τεχνολογίας επιμένουν ότι αυτό είναι ανακριβές.

Ο εκπρόσωπος του YouTube, Boot Bullwinkle, εξήγησε στο BBC:

«Το YouTube δεν έχει λίστα απαγορευμένων ή περιορισμένων λέξεων… Οι πολιτικές μας αντικατοπτρίζουν την αντίληψή μας ότι το πλαίσιο έχει σημασία και ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν διαφορετικές έννοιες και προθέσεις».

Η Meta και το TikTok συμμερίστηκαν αυτή την άποψη, επιμένοντας ότι η ιδέα των απαγορευμένων λέξεων είναι μύθος.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πλατφόρμες έχουν χειραγωγήσει διακριτικά το περιεχόμενο που ανεβαίνει και κατεβαίνει, ακόμη και αν δεν συνδέεται με μεμονωμένες λέξεις.

Το πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες σπάνια γνωρίζουν γιατί μια ανάρτηση έχει χαμηλή απόδοση — μήπως ο αλγόριθμος επισήμανε συγκεκριμένες λέξεις ή μήπως το περιεχόμενο ήταν απλά μη δημοφιλές;

Αυτή η αμφισημία έχει τροφοδοτήσει την ευρεία αυτολογοκρισία, οδηγώντας μερικές φορές παράξενες περιφράσεις ή, σε ακραίες περιπτώσεις, σε πλήρη αποφυγή ευαίσθητων θεμάτων.

Όταν η γλώσσα των αλγορίθμων συναντά την πραγματική ζωή

Ο δημιουργός περιεχομένου Alex Pearlman, με εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, το Instagram και το YouTube, έχει δει από πρώτο χέρι την αλγοριθμική λογοκρισία.

Ο Pearlman σημειώνει: «Αρχικά, μόνο στο TikTok, σπάνια λέω τη λέξη «YouTube». Αν πω τη φράση ‘πηγαίνετε στο κανάλι μου στο YouTube’, το βίντεο θα αποτύχει».

@pearlmania500I GOTTA GET MY BOARD BACK TOGETHER♬ original sound – Pearlmania500

Η εμπειρία του υποδηλώνει ότι το TikTok μπορεί να τιμωρεί περιεχόμενο που κατευθύνει την επισκεψιμότητα προς ανταγωνιστές — κάτι που η πλατφόρμα αρνείται.

Οι εμπειρίες του Pearlman εκτείνονται πέρα από τον ανταγωνισμό.

Τον Αύγουστο του 2024, τα βίντεό του για τον Τζέφρι Έπσταϊν αφαιρέθηκαν απροσδόκητα από το TikTok, ενώ παρέμειναν αναλοίωτα στο Instagram και το YouTube.

Αδυνατώντας να προσδιορίσει τον κανόνα που παραβίασε, ο Pearlman είδε τις ενστάσεις του να απορρίπτονται και έλαβε «προειδοποιήσεις» στον λογαριασμό του.

Σε απάντηση, άρχισε να αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «ο Άνθρωπος του Νησιού» — μια κωδικοποιημένη λύση για να συνεχίσει να συζητά ευαίσθητα θέματα χωρίς να προκαλεί έλεγχο.

Ο μύθος της αλγοριθμικής διαφάνειας

Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων ισχυρίζονται ότι οι αλγόριθμοί τους είναι ουδέτερα συστήματα που δίνουν προτεραιότητα στην αλληλεπίδραση των χρηστών.

Το TikTok, για παράδειγμα, προβλέπει με ποια βίντεο είναι πιθανό να αλληλεπιδράσει ένας χρήστης, ενώ η Meta και το YouTube δημοσιεύουν εκθέσεις διαφάνειας που εξηγούν τις αποφάσεις διαχειριστικής εποπτείας.

Ωστόσο, ανεξάρτητες έρευνες συχνά έρχονται σε αντίθεση με αυτή την αφήγηση.

@fofogaza♬ original sound – FofoGAZA

Διαρρεύσαντα έγγραφα του TikTok από το 2019 αποκάλυψαν ότι οι διαχειριστές είχαν λάβει οδηγίες να καταστέλλουν περιεχόμενο από χρήστες που θεωρούνταν «άσχημοι, φτωχοί, ανάπηροι ή LGBTQ+» για να διατηρήσουν ένα «κομψό και ελκυστικό» περιβάλλον.

Ομοίως, έρευνα έδειξε ότι το Facebook και το Instagram έχουν περιορίσει συστηματικά το παλαιστινιακό περιεχόμενο καθ΄όλη την διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα.

Αν και οι εταιρείες παρουσιάζουν αυτές τις ενέργειες ως λάθη, τα μοτίβα υποδηλώνουν ότι οι πλατφόρμες, κατά καιρούς, παρεμβαίνουν επιλεκτικά στον δημόσιο διάλογο.

Όταν οι κανόνες γίνονται παράξενοι

Η αδιαφάνεια των πολιτικών των κοινωνικών μέσων ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα στη δημιουργία περιεχομένου.

Η Sarah T. Roberts, καθηγήτρια στο UCLA και διευθύντρια του Center for Critical Internet Inquiry, εξηγεί ότι «οι άνθρωποι σπάνια γνωρίζουν πού βρίσκονται τα όρια ή πότε οι πλατφόρμες προωθούν αθόρυβα ορισμένες αναρτήσεις και αποκρύπτουν άλλες».

Το αποτέλεσμα είναι μια κουλτούρα όπου οι χρήστες υιοθετούν «λαϊκές στρατηγικές» για να παρακάμψουν αόρατους κανόνες, οδηγώντας σε ένα γλωσσικό φαινόμενο γνωστό ως algospeak.

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα συνέβη τον Αύγουστο του 2025, όταν οι χρήστες Αμερικάνοι χρήστες συνειδητοποίησαν πώς τα βίντεο τους σχετικά με τις διαμαρτυρίες εναντίον της ICE δεν έφταναν στο ευρύ κοινό.

@arianajasmine___ #lamusicfestival2025 ♬ original sound – Ariana Jasmine

Έτσι, αντί να χρησιμοποιούν λέξεις και ταγκς όπως «διαμαρτυρία» ή «ICE», άρχισαν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «μουσικό φεστιβάλ».

Δεν υπήρχε φεστιβάλ, μόνο κωδικές λέξεις που είχαν σχεδιαστεί για να αποφευχθεί η καταστολή από τους αλγόριθμους.

Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτή η πρακτική αύξησε την εμπλοκή, καθώς οι θεατές ένιωθαν μέρος μιας ομάδας μελών, και ενίσχυσε το ίδιο το περιεχόμενο που οι χρήστες φοβούνταν ότι θα θαφτεί.

Οι ερευνητές αποκαλούν αυτό το φαινόμενο «αλγοριθμική φαντασία»: η συμπεριφορά των χρηστών διαμορφώνεται από πεποιθήσεις σχετικά με την αλγοριθμική λογοκρισία, είτε αυτή είναι πραγματική είτε όχι.

Τα όρια και η δύναμη του νέου λεξιλογίου

Παρά την επικράτησή του, το algospeak λεξιλόγιο έχει όρια.

Η Ariana Jasmine Afshar, δημιουργός περιεχομένου με έμφαση στον ακτιβισμό, παραδέχεται:

«Κανείς από εμάς δεν ξέρει τι λειτουργεί και τι όχι. Απλώς ρίχνουμε τα πάντα στον τοίχο και βλέπουμε τι θα κολλήσει».

Ενώ η υπόγεια γλώσσα μερικές φορές παρακάμπτει την καταστολή, σπάνια αποτελεί εγγύηση, και συχνά οι ίδιες οι πλατφόρμες είναι ασυνεπείς.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων επηρεάζουν τα θέματα που ευδοκιμούν.

@cbsmornings “Algorithms are…a new inflection point for language,” linguist Adam Aleksic says of words like delulu, rizz and brain rot. @etymologynerd HAS BOOK ♬ original sound – CBS Mornings

Τα χρήματα, όχι η πολιτική, καθοδηγούν τη διαμεσολάβηση

Η Sarah T. Roberts επισημαίνει ένα κρίσιμο σημείο: ο τελικός στόχος των πλατφορμών είναι το κέρδος.

Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων κερδίζουν χρήματα από τους διαφημιζόμενους, πράγμα που σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι και οι πολιτικές διαμεσολάβησης έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν το ενδιαφέρον των χρηστών, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές περιβάλλον για τις μάρκες.

Κάθε απόφαση — από την καταστολή περιεχομένου έως την ενίσχυση — τελικά ευθυγραμμίζεται με αυτόν τον στόχο.

«Η διαμεσολάβηση των πλατφορμών ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των περισσότερων χρηστών τις περισσότερες φορές», λέει η Roberts.

«Αλλά αν και όταν πρέπει να παρεκκλίνουν, το κάνουν».

Με άλλα λόγια η συμπεριφορά των χρηστών και η γλώσσα που δημιουργείται για να παρακάμψει τον αλγόριθμο υπάρχουν επειδή οι προτεραιότητες των πλατφορμών κοινωνικών μέσων δεν ευθυγραμμίζονται ποτέ πλήρως με τον ελεύθερο δημόσιο διάλογο.

Πλοήγηση στη νέα γλώσσα του Διαδικτύου

Η νέα αυτή γλώσσα είναι ένα συναρπαστικό υποπροϊόν της κουλτούρας των κοινωνικών μέσων.

Το φαινόμενο αποκαλύπτει βαθύτερες αλήθειες για τα κοινωνικά μέσα: η επιρροή τους είναι τεράστια, αλλά αδιαφανής· οι αλγόριθμοί τους είναι ισχυροί, αλλά απρόβλεπτοι.

Σε έναν κόσμο όπου αυτές οι πλατφόρμες διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο, η κατανόηση της ς γλώσσας δεν είναι απλώς μια γλωσσική περιέργεια — είναι ένα παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, αυτολογοκρινόμαστε και πλοηγούμαστε σε ψηφιακούς χώρους που κυριαρχούνται από γίγαντες με κίνητρο το κέρδος.

Εν τέλει, η algospeak, δείχνει το πώς οι χρήστες μπορούν να παρακάμψουν την τεχνολογική επιτήρηση και να αξιοποιήσουν τα social media με τον τρόπο που επιθυμούν.

Και αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μέσα που ο αλγόριθμος δεν έχει εξ ορισμού την ικανότητα να κατανοήσει: την φαντασία και την κοινότητα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Stream
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
Ποιος θα τον διαδεχθεί; 23.11.25

Μάχη δελφίνων για τον... θρόνο του Ερντογάν

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο θρίλερ: H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων – Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;
Τι άλλαξε 23.11.25

H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων - Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;

O Κίριλ Ντμιτρίεφ κατηγορεί τον βουλευτή από την Ουκρανία Ολεξίι Γκοτσαρένκο πως είναι αυτός που διέρρευσε και τροποποίησε το αρχικό κείμενο των 28 σημείων. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πως το κείμενο είναι αμιγώς ρωσικό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα
Βραζιλία 23.11.25

Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα

Ακόμα ένας αστυνομικός που νοσηλεύονταν έχασε την ζωή του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει γίνει ποτέ στη Βραζιλία εναντίον των συμμοριών.

Σύνταξη
Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
Υπερχείλιση ποταμών 23.11.25

Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι σε όλη τη Νότια Αλβανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, όπου δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύνταξη
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
Εν αγνοία στελεχών 23.11.25

Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

