H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Η ρυθμιστική αρχή του κινεζικού Διαδικτύου της Κίνας ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι ξεκινά δίμηνη εκστρατεία κατά των αναρτήσεων στα social media που υποκινούν βία ή αισθήματα εχθρότητας στην κοινωνία. Στο στόχαστρο μπαίνουν ακόμα και τα πεσιμιστικά σχόλια για την επιβράδυνση της οικονομίας.

Το Πεκίνο απαιτεί από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ελέγχουν αυστηρά το περιεχόμενο ώστε να αποφεύγουν οτιδήποτε θεωρείται υπερβολικά ανατρεπτικό, χυδαίο, πορνογραφικό ή γενικά επιβλαβές.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) απαρίθμησε μια σειρά από προβλήματα, όπως η διάδοση φημών σχετικά με «την οικονομία, τα οικονομικά, την κοινωνική προστασία και τις δημόσιες πολιτικές», ή ακόμα και «η κακόβουλη ερμηνεία κοινωνικών γεγονότων, η υπερβολική παρουσίαση ατυχών καταστάσεων και η εκμετάλλευσή τους για την προώθηση μιας αρνητικής άποψης για τη ζωή, μιας απογοήτευσης».

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που μερικοί νέοι κινέζοι ασπάζονται τα διαδικτυακά σλόγκαν «μείνε ξαπλωμένος» και «αφέσου να σαπίσεις», απορρίπτοντας την κινεζική κουλτούρα της σκληρής εργασίας και δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική ηρεμία.

Η νέα εκστρατεία διαδικτυακή λογοκρισίας έχει στόχο την «ενίσχυση ενός πιο πολιτισμένου και ορθολογικού διαδικτυακού περιβάλλοντος» ανέφερε η CAC.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η αρχή τον Σεπτέμβριο σε τρεις πλατφόρμες που κατηγορούνται είχαν παραμελήσει τις υποχρεώσεις διαχείρισης περιεχομένου τους.

Το Σάββατο, η CAC ανακοίνωσε ότι θα λάβει «πειθαρχικά και τιμωρητικά μέτρα» εναντίον της πλατφόρμας microblogging Weibo και της πλατφόρμας βίντεο Kuaishou, κατηγορώντας τες ότι προωθούν ειδήσεις διασημοτήτων και «ανεπιθύμητο» περιεχόμενο.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η ρυθμιστική αρχή έλαβε παρόμοια μέτρα εναντίον της Xiaohongshu, μιας πλατφόρμας τύπου Instagram.

Η φύση των κυρώσεων εναντίον των τριών πλατφορμών δεν προσδιορίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP