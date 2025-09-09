Το Πακιστάν κατασκοπεύει εκατομμύρια πολίτες του μέσω συστήματος τηλεφωνικών υποκλοπών και χρησιμοποιεί κινεζικό λογισμικό για να λογοκρίνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, η οποία κάνει λόγο για μια από τις πιο εκτεταμένες μορφές κρατικής παρακολούθησης εκτός Κίνας.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανέφερε την Τρίτη σε έκθεσή της ότι το διευρυνόμενο δίκτυο παρακολούθησης δημιουργήθηκε με έναν συνδυασμό κινεζικής και Δυτικής τεχνολογίας και χρησιμοποιείται για γενικευμένη καταστολή των αντιφρονούντων και της ελευθερίας του λόγου.

Οι ήδη περιορισμένες πολιτικές και μιντιακές ελευθερίες στο Πακιστάν έχουν συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη ρήξη του στρατού με τον τότε πρωθυπουργό Ιμράν Χαν το 2022, ο οποίος στη συνέχεια φυλακίστηκε ενώ χιλιάδες υποστηρικτές του συνελήφθησαν.

Οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα μέσω του συστήματος «LIMS», ενώ ένα σύστημα firewall, γνωστό ως WMS 2.0 παρακολουθεί την κίνηση στο Διαδίκτυο και μπορεί να μπλοκάρει ταυτόχρονα 2 εκατομμύρια ενεργές συνδέσεις.

Τα δύο συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά: το πρώτο επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να υποκλέπτουν κλήσεις και μηνύματα, ενώ το δεύτερο καθυστερεί ή μπλοκάρει ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εθνικό επίπεδο, ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία.

Ο πραγματικός αριθμός των τηλεφώνων που παρακολουθούνται μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς και οι τέσσερις κύριοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν λάβει εντολή να συνδεθούν με το LIMS, δήλωσε στο Reuters ο τεχνολόγος της Αμνηστίας Γιούρε βαν Μπέργκε.

«Η μαζική παρακολούθηση δημιουργεί ένα αποτρεπτικό κλίμα στην κοινωνία, με τους πολίτες να διστάζουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τόσο διαδικτυακά όσο και offline» αναφέρει η έκθεση.

Η Αμνηστία σημείωσε ότι τα ευρήματά της βασίζονται σε υπόθεση που εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ το 2024, η οποία κατατέθηκε από τη Μπούσρα Μπίμπι, σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Χαν, μετά τη διαρροή προσωπικών τηλεφωνικών συνομιλιών της στο Διαδίκτυο.

Στο δικαστήριο, τα υπουργεία Άμυνας και οι υπηρεσίες πληροφοριών αρνήθηκαν τις καταγγελίες. Έπειτα από πιέσεις, πάντως, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών παραδέχτηκε ότι είχε διατάξει τις εταιρείες επικοινωνιών να εγκαταστήσουν το LIMS για χρήση από τις «αρμόδιες υπηρεσίες».

Τα υπουργεία Τεχνολογίας, Εσωτερικών, Πληροφοριών, καθώς και ο ρυθμιστής τηλεπικοινωνιών, δεν απάντησαν στα ερωτήματα του Reuters σχετικά με την έκθεση της Αμνηστίας.

Ξένοι προμηθευτές

Σύμφωνα με την Αμνηστία, το Πακιστάν μπλοκάρει σήμερα περίπου 650.000 διαδικτυακές διευθύνσεις και περιορίζει πλατφόρμες όπως το YouTube, το Facebook και το Χ.

Τα μέτρα αυτά πλήττουν ιδιαίτερα την επαρχία Μπαλουχιστάν, όπου ορισμένες περιοχές ζουν με πολυετείς διακοπές Διαδικτύου, ενώ οργανώσεις δικαιωμάτων κατηγορούν τον στρατό για απαγωγές και δολοφονίες ακτιβιστών των Μπαλούχ και των Παστούν, κατηγορίες που το Πακιστάν αρνείται.

Η Αμνηστία ανέφερε ότι εξέτασε επίσης άδειες χρήσης, εμπορικά δεδομένα, διαρροές τεχνικών εγγράφων και κινεζικά αρχεία που συνδέουν τον προμηθευτή του firewall με κρατικές εταιρείες στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, το firewall παρέχεται από την κινεζική Geedge Networks. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η παρακολούθηση τηλεφωνικών κλήσεων είναι σύνηθες φαινόμενο, όμως το φιλτράρισμα του Διαδικτύου σε τέτοια κλίμακα είναι σπάνιο, σημείωσε ο Μπεν Βάγκνερ, καθηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Τεχνολογίας στο πανεπιστήμιο IT:U της Αυστρίας.

Η Αμνηστία ανέφερε ότι το firewall χρησιμοποιεί εξοπλισμό της αμερικανικής Niagara Networks, λογισμικό της Thales DIS (θυγατρική της γαλλικής Thales) και διακομιστές από κρατική κινεζική εταιρεία πληροφορικής. Μια παλαιότερη έκδοση στηριζόταν στην καναδική Sandvine.

Η Niagara δήλωσε στο Reuters ότι τηρεί τους κανόνες εξαγωγών των ΗΠΑ, δεν γνωρίζει τους τελικούς χρήστες ούτε τον τρόπο χρήσης των προϊόντων της, και πουλά μόνο εξοπλισμό υποκλοπών και συγκέντρωσης δεδομένων.

Η Αμνηστία ανέφερε ότι το σύστημα υποκλοπής τηλεφώνων κατασκευάστηκε από τη γερμανική Utimaco και εγκαταστάθηκε μέσω κέντρων παρακολούθησης που λειτουργεί η εταιρεία Datafusion, με έδρα τα ΗΑΕ.

Η Datafusion δήλωσε στην Αμνηστία ότι τα κέντρα της πωλούνται αποκλειστικά σε αρχές επιβολής του νόμου και ότι η ίδια δεν κατασκευάζει το LIMS, ενώ η AppLogic Networks, διάδοχος της Sandvine, ανέφερε ότι διαθέτει μηχανισμούς καταγγελιών για την αποτροπή κακής χρήσης.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που κατονομάζονται στην έκθεση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.