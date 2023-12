Πακιστάν: Ο Ιμράν Χαν απηύθυνε μήνυμα στους οπαδούς του από τη φυλακή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν βρίσκεται στη φυλακή και το κόμμα του δεν επιτρέπεται να διοργανώνει συγκεντρώσεις στη χώρα ενόψει των εκλογών του Φεβρουαρίου, ενώ ο ίδιος έχει αποκλειστεί από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να μιλήσει στους υποστηρικτές του, με λίγη βοήθεια από την… τεχνητή νοημοσύνη.

Το ηχητικό απόσπασμα μεταδόθηκε την Κυριακή από το κόμμα Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) του Χαν και μέσα σε 12 ώρες, είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

«Το κόμμα μας δεν επιτρέπεται να διοργανώνει δημόσιες συγκεντρώσεις», είπε ο Χαν στο κλιπ, προτρέποντας τους υποστηρικτές του να προσέλθουν μαζικά στις γενικές εκλογές που έχουν οριστεί για τις 8 Φεβρουαρίου. «Οι άνθρωποί μας έχουν απαχθεί και οι οικογένειές τους παρενοχλούνται» συμπλήρωσε.

Pakistan’s jailed Imran Khan uses AI-crafted speech to lure votes

A political crisis has swirled around the 71-year-old former cricket star since his ouster last year as prime minister in a vote of confidence in parliament.https://t.co/J1QH16yWxO

