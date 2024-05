Αν ήσουν μόνη στο δάσος, θα προτιμούσες να συναντήσεις μια αρκούδα ή έναν άνδρα; Οι απαντήσεις σε αυτό το υποθετικό ερώτημα είναι απελπιστικά αληθινές και ειλικρινείς με τις περισσότερες χρήστριες να επεξηγούν τους λόγους που επιλέγουν την αρκούδα.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι απαντήσεις συμπεριλαμβάνουν πολύ σκληρές αλήθειες και προσωπικά βιώματα των γυναικών για την βία απέναντι τους, τις γυναικοκτονίες, την έκτρωση που απαγορεύεται σε περίπτωση βιασμού σε 24 πολιτείες των ΗΠΑ και πολλές χώρες.

Το απλό ερώτημα που έγινε συνέντευξη στον δρόμο και έγινε παγκόσμιο viral εδώ και μια εβδομάδα, αφορά πλέον άνδρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν με τις σκέψεις τους σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ερώτημα πήρε φωτιά όταν ρωτήθηκαν τυχαίες γυναίκες στο δρόμο από το ScreenshotHQ στο TikTok.

Το αρχικό ποστ ήταν η παρακάτω κατάφαση από τον @callmebk στο TikTok πως είναι πολύ πιο τρομακτικό το να συναντήσει κανείς έναν άγνωστο άντρα στο δάσος παρά μια αρκούδα. Όπου εξαιτίας των αντιδράσεων από άντρες υποχρεώθηκε να απαντήσει.

Well, #AllMen, here it is from the horse’s mouth, the MAN that started the entire man vs bear thing.

And guess what, still #TeamBear pic.twitter.com/lE4HB64t6c

— SisterFantaMaria🤘🏼 (@Urtoez75_2) May 1, 2024