Σοκ και δέος στις ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν απέναντι στο φοιτητικό κίνημα που στηρίζει τη Γάζα με drones και βία

Οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ έχουν τραβήξει την προσοχή σε διεθνές επίπεδο, θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον σύγχρονο ακτιβισμό στα πανεπιστήμια, αλλά και τις τακτικές επιβολής του νόμου γύρω από την συζήτηση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, περισσότερα από 2.300 άτομα έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με έναν απολογισμό του αμερικανικού δικτύου NBC News.

Οι συλλήψεις διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το UCLA της Καλιφόρνια έχουν προσελκύσει την προσοχή τις τελευταίες ημέρες, ωστοσο, οι πολιτικές διαδηλώσεις και οι έντονες αντιπαραθέσεις έχουν επίσης μεταφερθεί σε δεκάδες άλλα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, από πολιτειακά σχολεία στο Νότο και τα μεσοδυτικά, μέχρι ιδρύματα της Ivy League (αθλητική ένωση πανεπιστημίων, η οποία αποτελείται από οκτώ ιδιωτικά πανεπιστήμια) στα βορειοανατολικά.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια επανεξετάζει την τελετή αποφοίτησής του στον απόηχο των διαδηλώσεων και των μαζικών συλλήψεων στην πανεπιστημιούπολη, ενώ αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων του NYU και του The New School στη Νέα Υόρκη.

Τουλάχιστον 30 άτομα συνελήφθησαν στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ, όπου διαδηλωτές οχυρώθηκαν μέσα σε μια βιβλιοθήκη.

Εν τω μεταξύ, ένας αξιωματικός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης πυροβόλησε κατά λάθος με όπλο μέσα στην αίθουσα Χάμιλτον του Πανεπιστημίου Κολούμπια, όταν η αστυνομία εισήλθε σε αυτήν για να την διώξει τους διαδηλωτές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τις πανεπιστημιουπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν έδαφος σε όλο τον κόσμο, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη και το Δουνλίνο, μέχρι το Σίδνεϊ, το Τόκιο, τη Βηρυτό και αλλού.

Η κατάληψη ενός κτιρίου στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια από φοιτητές που διαδηλώνουν υπέρ της Γάζας, βρισκόταν στη 18η ώρα της, όταν φωτογραφίες και βίντεο έκαναν θόρυβο στα τηλέφωνα των φοιτητών: η αστυνομία είχε σταθμεύσει τουλάχιστον επτά λεωφορεία – κλούβες νότια της πανεπιστημιούπολης.

Μέσα από τα κάγκελα, φαίνονταν οι πλάτες των αστυνομικών της Νέας Υόρκης, που φρουρούσαν έξω από τις πύλες της πανεπιστημιούπολης του Μανχάταν.

Αστυνομικά drones παρακολούθησης εμφανίστηκαν στον ουρανό, όπως μεταδίδει το πρακτοτείο Reuters.

Την ώρα που ένα drone αιωρούνταν πάνω από ένα καταυλισμό σκηνών δύο εβδομάδων, που είχαν στήσει στο γρασίδι φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τους οικονομικούς δεσμούς του Κολούμπια με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, οι διοικητικοί υπάλληλοι του πανεπιστημίου κάλεσαν τους επικεφαλής των διαδηλωτών σε μια συνάντηση Zoom την Τρίτη, η οποία ήταν ανεπιτυχής.

Μέσα σε λίγες ώρες, η αστυνομία είχε συλλάβει δεκάδες άτομα, με κατηγορίες για διάρρηξη και καταπάτηση, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 φοιτητών, έξι αποφοίτων και δύο υπαλλήλων του Κολούμπια, ενώ είχε εκκαθαρίσει τους καταυλισμούς.

Από τα μέσα Απριλίου, οι πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο έχουν γίνει τόπος κατασκηνώσεων, διαδηλώσεων και αντιδιαδηλώσεων, καθώς οι φοιτητές απαιτούν την απελευθέρωση των Παλαιστινίων, ενώ ζητούν από τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός και να κόψουν τα κεφάλαια που προέρχονται από το Ισραήλ και τις εταιρείες που, όπως λένε, επωφελούνται από τον πόλεμο.

Οι πρυτάνεις πολλών αμερικανικών πανεπιστημίων υπερασπίστηκαν τις αποφάσεις τους να καλέσουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων, όταν διαδηλωτές που ήταν ύποπτοι για καταπάτηση ή άτακτη συμπεριφορά – και, στην περίπτωση του Κολούμπια, για κατάληψη σε κτίριο της πανεπιστημιούπολης – δεν ακολούθησαν τις εντολές να διαλυθούν.

Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, η ένταση της αντίδρασης της αστυνομίας, με βίαιες επιθέσεις κατά των φοιτητών και σκληρή καταστολή, προκάλεσε αρνητική κριτική από διαδηλωτές, ακτιβιστές και πολίτες στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι καταυλισμοί που έχoυν στηθεί υπέρ της Παλαιστίνης έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 100 κολέγια σε 30 πολιτείες και την Ουάσιγκτον.

Παρά τις εντάσεις, όπως έγινε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες (UCLA), όπου διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές ήρθαν στα χέρια στις 30 Απριλίου, το 99% των διαδηλώσεων είναι ειρηνικό.

Ωστόσο, εβραϊκές οργανώσεις και ιδρύματα που ευθυγραμμίζονται με την προπαγάνδα του Τελ Αβίβ ζητούν να απαγορευτούν ομάδες και οργανώσεις που διαδηλώνουν και «συνδέονται με την τρομοκρατία», τις οποίες χαρακτηρίζουν ως αντισημιτικές.

Την ίδια στιγμή, σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομική βία κατά των φοιτητών είναι εντυπωσιακή. Στο Ώστιν οι δυνάμεις καταστολής της Πολιτείας φέρουν ακόμα και πραγματικά πυρά στις τσέπες τους, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

state troopers are now shoving protesters who have no where to go since they’re hemmed in on all sides, one arrest so far, he has roughly *20* state troopers detaining him. he was simply walking in the demo pic.twitter.com/51pLCwoyYz

— big b and the b stands for ‘bedour’🌙 (@balagonline) April 24, 2024