«Πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο πολέμου για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων Ισραήλ - Χαμάς

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου έδωσε την έγκρισή του για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα βομβαρδισμούς στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η απόφαση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών έρχεται μετά την μετάδοση ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινές νεοσύλλεκτες που απαγάγονται από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι οικογένειες των πέντε νεοσύλλεκτων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα έδωσαν χθες, Τετάρτη, την άδεια για τη μετάδοση του βίντεο.

Σε αυτό το απόσπασμα από βίντεο που τράβηξαν μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με τις οικογένειες, φαίνονται οι νεαρές γυναίκες, κάποιες με αίμα στο πρόσωπο, να κάθονται κάτω με τις πιτζάμες τους και τα χέρια τους δεμένα στην πλάτη.

«Οι εικόνες αποκαλύπτουν την βίαιη, ταπεινωτική και τραυματική μεταχείριση που υπέστησαν τα κορίτσια αυτά την ημέρα της απαγωγής τους», υπογράμμισε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων σε ανακοίνωσή του.

Δείτε το βίντεο:

“Here, these are the girls who can get pregnant.”

This is video footage depicting the horrific kidnapping of 5 female Israeli hostages: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa and Naama Levy.

They have been held hostage by Hamas terrorists for more than 230 days… pic.twitter.com/zFo9eB77uC

— Israel ישראל (@Israel) May 22, 2024