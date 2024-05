Η βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση απομάκρυνσης διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από κτίριο του πανεπιστημίου Χούμπολτ της πρωτεύουσας της Γερμανίας που καταλήφθηκε προχθές Τετάρτη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, αστυνομικός τρόπος «απομάκρυνσης» των φοιτητών).

HAPPENING NOW: Riot police have begun to violently clear the crowds gathered outside the pro-Palestine Humboldt University student occupation in Berlin. Droves of police can be seen pushing peaceful protesters, many of them students, and harassing the press as they apparently… pic.twitter.com/I6Xh7v91cF

— red. (@redstreamnet) May 23, 2024