Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν υποστεί τραυματισμούς εκτός μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατασκευή και λειτουργία προβλήτας στα ανοικτά των ακτών της Γάζας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους, αναφέρει ο Αμερικανός αντιναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αναφέρει ότι δύο από τους τραυματισμούς περιλαμβάνουν ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο και έναν μικρό τραυματισμό στην πλάτη, ενώ αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για τον τρίτο τραυματισμό. Προσθέτει ότι ένας από τους στρατιώτες έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την εγκατάσταση της πλωτής προβλήτας την περασμένη εβδομάδα και άρχισε να μεταφέρει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα μετά από επτά μήνες έντονων μαχών στη Γάζα, που προκλήθηκαν από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Στην ενημέρωση από την πλατφόρμα Χ της Κεντρικής Διοίκησης CENTCOM δεν αναφέρθηκαν οι τραυματισμοί, αλλά μόνο μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

U.S. Central Command personnel continue to team up with @USAID and the U.N. to deliver aid to the people of Gaza via a temporary pier affixed to the beach.

Aid delivered by CENTCOM personnel from the sea to the beach transfer point:

◦ 820.5 metric tons total as of May 22… pic.twitter.com/49lSKCfsmg

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 23, 2024