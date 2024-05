Ο επικεφαλής των αρχών στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη μέσω Telegram ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δυο αμάχους κοντά στην πρωτεύουσά της, τη Συμφερόπολη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, και στα βίντεο, κάτω, στιγμιότυπα από την ουκρανική πυραυλική επίθεση σε στόχους στην Κριμαία).

8 ATACMS missiles that were given to Ukraine by USA have been launched towards Crimea now.

Ukraine is now using American weapons to offensively use against Russia and Russian territory pic.twitter.com/LH2nLYSoYx

— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) May 23, 2024