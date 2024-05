Τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι και είκοσι επτά τραυματισμοί έχουν επιβεβαιωθεί, ύστερα από κατάρρευση κτηρίου στην πόλη Πάλμα της Μαγιόρκα, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (23/5).

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας αναζητούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτά τα άτομα είναι «αρκετά».

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που κάνουν δηλώσεις στον ισπανικό Τύπο, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον δέκα άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου.

🚨#BREAKING: Numerous people trapped, casualties reported following collapse at restaurant in Playa de Palma, Mallorca.

📌#PlayadePalma | #Mallorca

Currently, search and rescue operations are underway after a restaurant has collapsed in Playa de Palma, Mallorca. Initial reports… pic.twitter.com/omIooWOgNM

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 23, 2024