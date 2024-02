Τουλάχιστον έξι νεκροί και 26 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατάρρευσης κτιρίων σε υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο στην πόλη Ονίτσα της νοτιοανατολικής Νιγηρίας.

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια τριών κτιρίων που κατέρρευσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το δίκτυο Channels TV.

Η ίδια πηγή επισημαίνει πως εκφράζονται φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Aγωνιώδεις οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια

Το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο προορίζεται να φιλοξενήσει περίπου 120 καταστήματα.

Καταρρεύσεις κτιρίων σημειώνονται συχνά στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, με τις νιγηριανές αρχές να τις αποδίδουν κυρίως σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες.

Στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια, ενώ σε άλλα γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής, με ερείπια, τόνους σκόνης και ογκόλιθους να βρίσκονται παντού.

Δείτε τα βίντεο

The way and manner plazas are springing up in various markets in Onitsha is alarming because most of them are hurriedly built without recourse to standard procedures. I wonder what the Anambra state government is doing because over time this poorly built structures collapse. pic.twitter.com/I20qsyknLJ — Odogwu Anioma (@jideonwoifeanyi) February 27, 2024

It was a sad and tragic day in Ochanja Market Onitsha yesterday (2/26/24)where a building collapsed and killed so many women. My heart goes out to the affected and those who lost their lives.May their souls rest with the Lord! pic.twitter.com/kFetFAXUiD — Egbejiejeogu (@Egbejiejeo88051) February 27, 2024