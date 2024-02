Φόβους για δεκάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές στην πολιτεία Μπολίβαρ της Βενεζουέλας, μετά την κατάρρευση παράνομου ορυχείου.

Υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στο ορυχείο «Bulla Loca» τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο προσωρινός απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές της συγκεκριμένης πολιτείας κάνει λόγο για δύο επιβεβαιωμένους θανάτους μέχρι στιγμής.

Reports of dozens dead and injured after an illegal mine collapsed in the La Paragua sector in Bolivar state yesterday.#Venezuela pic.twitter.com/SnUjwFLN2u

— CNW (@ConflictsW) February 21, 2024