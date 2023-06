Τουλάχιστον 12 εργάτες σκοτώθηκαν όταν ένα χρυσωρυχείο κατέρρευσε λόγω πλημμύρας στο Ελ Καλάο της Βενεζουέλας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο ορυχείο Ταλαβέρα, στην πολιτεία Μπολίβαρ, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στην περιοχή.

Οι διασώστες όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παρά μόνο το Σάββατο.

Άλλοι 112 εργαζόμενοι σώθηκαν, είπε ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, ο Εντγκάρ Κολίνα.

Τα σωστικά συνεργεία θα επιστρέψουν σήμερα στο σημείο για να ελέγξουν αν υπάρχουν τυχόν άλλοι επιζώντες ή θύματα.

Bodies of 12 miners are returned to their families in Venezuela, where a gold mine collapsed earlier this week pic.twitter.com/S5y77W7VXE

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 4, 2023