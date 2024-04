Μπακς: Παραμένει εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάνει και το Game 3 με τους Πέισερς

Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα για τους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει του τρίτου ματς της σειράς των play-offs με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο «Greek Freak» έχει τεθεί νοκ άουτ τις τελευταίες εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεπεράσει και έτσι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη φετινή post season.

Θυμίζουμε ότι η σειρά είναι στο 1-1, με τους Μπακς να ξεκινούν με νίκη και τους Πέισερς να ισοφαρίζουν, μέσα στο Μιλγουόκι.

Και τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας του Μιλγουόκι με τον Έλληνα σούπερ σταρ να μετράει 30.4 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ό. σε 73 αγώνες της κανονικής περιόδου. Η απουσία του στο Game 3 θα δυσκολέψει πολύ το έργο των Μπακς, που θέλουν πάση θυσία να πάρουν τη νίκη για να κάνουν το 2-1 στη σειρά με τους Πέισερς.

Game 1: Μπακς – Πέισερς 109-94

Game 2: Μπακς – Πέισερς 108-125

Game 3: Πέισερς – Μπακς (27/4 – 00:30)

Game 4: Πέισερς – Μπακς (29/4 – 02:00)

Game 5: Μπακς – Πέισερς (01/05 – αν χρειαστεί)

Game 6: Πέισερς – Μπακς (03/05 – αν χρειαστεί)

Game 7: Μπακς – Πέισερς (05/05 – αν χρειαστεί)

Giannis Antetokounmpo is listed as out for today’s game.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2024