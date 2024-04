Πιτίνο: «Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν ο έκτος παίκτης»

Ο Ρικ Πιτίνο παρακολούθησε την ισοφάριση της σειράς και τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπι με 95-79 στο Game 2 των playoffs της Euroleague.

O πρώην προπονητής των «πρασίνων» και της Εθνικής Ελλάδας, Ρικ Πιτίνο, παρακολούθησε το αποψινό ματς, κάνοντας μάλιστα και το σχόλιό του στο «X».

Συγκεκριμένα, ο 71χρονος τεχνικός αποθέωσε τους Σλούκα, Μήτογλου και Παπαπέτρου, ενώ έβγαλε το καπέλο στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την πολύ ζεστή και ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο ΟΑΚΑ.

«Μόλις είδα τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας, ο Ντίνος και ο Παπ ήταν απίθανοι. Και ο έκτος άνθρωπος (το κοινό) ήταν απίστευτο Καλή τύχη στη Σερβία!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Αμερικανός προπονητής.

Just finished watching a great @paobcgr win, Sloukas, Dinos, and Pap were awesome. And the sixth man (the crowd) was not to be believed. Good luck in Serbia!

— Rick Pitino (@RealPitino) April 25, 2024