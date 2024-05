Αγνώριστος ο Μπεν Άφλεκ – Αναρωτιούνται όλοι τι έπαθε το πρόσωπό του

Στην παρουσίαση του Roast του θρύλου του NFL Τομ Μπρέιντι έκανε μια εμφάνιση έκπληξη και ο Μπεν Άφλεκ και όλοι αναρωτήθηκαν τι έπαθε το πρόσωπό του.

Το «The Greatest Roast of All Time: Tom Brady» του Netflix μεταδόθηκε ζωντανά χωρίς από το Kia Forum του Λος Άντζελες.

Ο 51χρονος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στη διαφήμιση των Dunkin Donuts για το Super Bowl έχοντας στο πλευρό του τον Τομ Μπρέιντι.

Και ενώ το διαφημιστικό εγκωμιάστηκε από το κοινό, η εμφάνισή του στο KIA Forum δεν έμεινε ασχολίαστη από τους θαυμαστές του Μπεν Άφλεκ.

Η εμφάνισή του περιελάμβανε μια σειρά από αμήχανα αστεία, με πολλούς στο Twitter να χαρακτηρίζουν το σετ ως το χειρότερο της βραδιάς.

Ακόμα και ο ίδιος ο Μπεν Άφλεκ αστειεύτηκε ότι μάλλον δεν θα δούλευε ξανά μετά την αποψινή του εμφάνιση προτού απευθυνθεί στον πρώην προπονητή του Τομ Μπρέιντι.

Ήταν πολλοί όμως εκείνοι οι θαυμαστές του που μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστεύοντας πως είχε κάνει face lift πριν από την εκδήλωση το βράδυ της Κυριακής.

«Το face lift του Μπεν Άφλεκ φαίνεται τρελό» σχολίασε ένας από τους χρήστες στα social media, με άλλον να αναρωτιέται πως είναι περίεργο που φαίνεται τόσο θυμωμένος. «Αυτό είναι μόνιμο» σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Ο Μπεν Άφλεκ κάνει το ντεμπούτο του με ένα νέο πρόσωπο στο #RoastOfTomBrady» επισήμανε άλλος χρήστης στα social media.

«Ξέρω γιατί πιστεύουμε ότι ο Μπεν Άφλεκ είναι πάντα θυμωμένος. Έχει κάνει τόσο πολύ μπότοξ… το πρόσωπό του απλά δεν κουνιέται» επισήμανε άλλος χρήστης στα social media.

“You guys out there who are talking shit behind your fucking keyboard, that doesn’t make you a fan, that makes you a BITCH.” – Ben Affleck pic.twitter.com/545SroHDXJ

— ThatGuy 🇵🇸 (@OSthatguy) May 6, 2024