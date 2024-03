Η αληθινή αγάπη υπάρχει και το απέδειξε η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ, ύστερα από την επανασύνδεσή τους και τις δοκιμασίες που πέρασαν. Ο δρόμος προς τον γάμο δεν ήταν καθόλου εύκολος με την διάσημη τραγουδίστρια να εξομολογείται σε συνετεύξεις τον πόνο που ένιωσε μετά τη λήξη του πρώτου τους αρραβώνα το 2004.

«Ήταν τόσο οδυνηρό μετά τον χωρισμό μας», είχε πει η Λόπεζ στο Apple Music 1, ενώ συνέχισε πώς: «Μόλις ακυρώσαμε εκείνο τον γάμο πριν από 20 χρόνια, ήταν ο μεγαλύτερος σπαραγμός της ζωής μου. Ειλικρινά ένιωσα ότι θα πέθαινα».

Ωστόσο το τέλος ήταν αίσιο, με την Τζένιφερ Λόπεζ να αναζωπυρώνει το ειδύλλιό της με τον Άφλεκ σχεδόν 17 χρόνια μετά τον πρώτο τους χωρισμό.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ακύρωσαν τον γάμο τους λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία στον Σεπτέμβριο του 2003. Χώρισαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2004, παντρεύτηκαν άλλους συντρόφους και έκαναν παιδιά. Το ζευγάρι τελικά επανασυνδέθηκε το 2021 και παντρεύτηκε την επόμενη χρονιά.

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει πως ακύρωσαν τον γάμο τους το 2003 γιατί απλώς κατέρρευσαν από την πίεση. «Όλα αυτά τα χρόνια μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ένιωθα απλώς ότι έχασα την αγάπη της ζωής μου, ένιωθα ότι έχασα τον καλύτερο φίλο που είχα ποτέ. Και δεν μπορούσα να μιλήσω για τόσα χρόνια και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι», υπογραμμίζει η λαμπερή τραγουδίστρια.

Στον χωρισμό τους αναφέρθηκε και ο Μπεν Άλφεκ με αφορμή το ντοκιμαντέρ «The Greatest Love Story Never Told». «Όταν χωρίσαμε, ο καταλύτης για αυτό ήταν ο τεράστιος έλεγχος γύρω από την ιδιωτική μας ζωή» σημειώνει ο λαμπερός ηθποιός, ο οποίος επέστρεψε στη σχέση με την Τζένιφερ Λόπεζ μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Το ζευγάρι είχε κάνει προσπάθειες επανασύνδεσης, ωστόσο δεν ήταν «αρκετά ώριμοι» για να δουλέψουν τη σχέση τους. Είχαν και οι δυο τους την εντύπωση πως οι άνθρωποι χωρίζουν όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και έτσι πήραν χωριστούς δρόμους.

Και οι δύο χρειάζονταν να βρουν την αγάπη και να κάνουν οικογένεια με άλλους ανθρώπους πριν τελικά να μπορέσουν να εργαστούν για να είναι ξανά ζευγάρι.

Η λαμπερή τραγουδίστρια ανέφερε ότι και οι δύο ένιωσαν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους ως άτομα όταν ξαναβρέθηκαν μαζί και αυτή τη φορά η σχέση τους φαίνεται πιο σταθεροί, με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ να παντρεύονται το 2022.

Η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα το τηλεφώνημα που δέχθηκε και την συμβουλή που «έσωσε» τη σχέση της με τον ηθοποιό.

Η JLo έκανε την αποκάλυψη στο ίδιο ντοκιμαντέρ, και όπως είπε όταν αποφάσισε να τα βρει και πάλι με τον Χολιγουντιανό σταρ, μετά από τόσα χρόνια που ήταν χωριστά, η Λόπεζ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Τζέιν Φόντα. Όταν η τραγουδίστρια σήκωσε το τηλέφωνο, η Τζέιν Φόντα της είπε: «Πρώτα απ’ όλα, κάτι που θέλω να ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι έχω επενδύσει σε σένα και τον Μπεν και πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά θέλω αυτό να λειτουργήσει».

Στη συνέχεια, θέλησε να της εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τη σχέση τους. «Αυτή είναι η ανησυχία μου. Αισθάνομαι ότι προσπαθείς πολύ να αποδείξεις κάτι, αντί να το ζήσεις. Ξέρεις, σε κάθε φωτογραφία, φιλιέστε, αγκαλιάζεστε… », της είπε.

