Τζένιφερ Γκάρνερ: Σε συζητήσεις για συνεργασία με τον πρώην συζύγο της Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μπορεί να έχει πάρει διαζύγιο από το Μπεν Άφλεκ, ωστόσο το πρώην ζευγάρι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις λόγω των παιδιών του.

Αυτό το διάστημα οι δύο τους βρίσκονται σε συζητήσεις για τη νέα ταινία που θα σκηνοθετήσει ο ηθοποιός. Πρόκειται για την ταινία «Animals», την οποία θα αναλάβει ο Άφλεκ για λογαριασμό του Netflix.

Στο αστυνομικό θρίλερ θα πρωταγωνιστήσει ο Ματ Ντέιμον, ενώ ο Αφλεκ εκτός από την σκηνοθεσία θα αναλάβει μέρος της παραγωγής για λογαριασμό της Artists Equity μαζί με τους Μπράντ Ουέστον και Κόλιν Κρήτον της εταιρείας MakeReady.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ διατηρεί καλές σχέσεις και με τη Τζένιφερ Λόπεζ. Πρόσφατα μάλιστα, οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν σε σχολική εκδήλωση. Ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε έξω από το σπίτι των Άφλεκ – Λόπεζ μετά την παρακολούθηση μιας μουσικής παράστασης.

Η 51χρονη ηθοποιός περπάτησε μαζί με τα παιδιά της την 14χρονη Σεραφίνα και τον 11χρονο Σάμιουελ, ενώ ο πρώην σύζυγός της και η Λόπεζ με το παιδί της, την 15χρονη Έμμε, ακολούθησαν.

