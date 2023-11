Το διαζύγιο τους έκανε καλό – Τζένιφερ Γκάρνερ και Μπεν Άφλεκ πιάστηκαν στο γήπεδο να γελούν συνωμοτικά

Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, λέει το γνωστό βιβλίο της Μάρως Βαμβουνάκη που έκαναν τραγούδι οι Πυξ Λαξ. Βέβαια μέχρι να φτάσουν εκεί, η ιστορία έχει δείξει ότι περνούν μέσα από την κόλαση.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ παρέλαβε τον Μπεν Άφλεκ λίγο μετά τη διάλυση του πρώτου αρραβώνα με την Τζένιφερ Λόπεζ για να τον παραδώσει 13 χρόνια αργότερα εκεί που έπρεπε μάλλον να ανήκει στη διάσημη Λατίνα τραγουδίστρια και ηθοποιό. Η παρεμβολή της πανέμορφης Άνα ντε Άρμας ήταν πολύ μικρή για να κριθεί ότι είχε βαρύτητα και ουσία.

Στο διάστημα αυτό Γκάρνερ και Άφλεκ απέκτησαν τρία παιδιά, που σήμερα πια μπορούν να χαίρονται μαζί χωρίς τα άσχημα συναισθήματα που προκαλούσε το πρόβλημα του Αμερικανού ηθοποιού με το αλκοόλ εκείνη την εποχή.

Ben Affleck and Jennifer Garner look like the happiest exes in Hollywood as they share a laugh together at their son Samuel’s basketball game in LA https://t.co/gr59YHoRWH pic.twitter.com/Tjj1ltDvDM

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 13, 2023