Ισραήλ: Θα αυξήσουμε την ποσότητα της βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα

Η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Λωρίδα της Γάζας θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (28/4) ο ισραηλινός στρατός.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά. Τις ερχόμενες ημέρες, η ποσότητα της βοήθειας που θα πάει στη Γάζα θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμός καταφυγίου και άλλη βοήθεια – περισσότερη από ποτέ πηγαίνει στη Γάζα», τόνισε ο Χαγκάρι.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ακούσει τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των ΗΠΑ πριν από μια εισβολή στη Ράφα της Γάζας.

Την Τετάρτη, ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είπε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να απομακρύνει τους παλαιστίνιους αμάχους από τη Ράφα και να επιτεθεί στις θέσεις της Χαμάς εκεί παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή.

Η Ουάσινγκτον έχει πει ότι δεν θα στηρίξει μια επιχείρηση στη Ράφα χωρίς το κατάλληλο και αξιόπιστο ανθρωπιστικό σχέδιο, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα πάνε στη Ράφα μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί την οπτική μας και τις ανησυχίες μας», είπε ο Κίρμπι στο ABC.

⚡ White House National Security Communications Advisor, John Kirby:

“Israel has agreed to listen to U.S. concerns and thoughts before it launches an invasion of the border city of Rafah in Gaza.” pic.twitter.com/Y02NejAoEe

— War Watch (@WarWatchs) April 28, 2024