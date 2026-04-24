Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 21:25

Εντολή Τραμπ για επαναφορά και διευκόλυνση της θανατικής ποινής για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών και τα εγκλήματα μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα μία σειρά μέτρων που στοχεύουν να διευκολύνουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακές υποθέσεις, διευρύνοντας μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες μεθόδους εκτελέσεων, πέραν της θανατηφόρας ένεσης.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο την 20η Ιανουαρίου του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο έδινε εντολή να επανέλθει συστηματικά η θανατική ποινή για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών ή τα εγκλήματα που διαπράττουν ξένοι χωρίς νόμιμα έγγραφα. Τις εκτελέσεις στη χώρα αναλαμβάνουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι πολιτείες και όχι οι ομοσπονδιακοί θεσμοί.

Οι τελευταίες ομοσπονδιακές εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Έπειτα από διακοπή 17 ετών, 13 θανατοποινίτες είχαν εκτελεστεί το διάστημα μεταξύ 14ης Ιουλίου του 2020 και 16ης Ιανουαρίου του 2021, τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα πως «αναλαμβάνει εκ νέου το ιερό καθήκον του να ζητά, να λαμβάνει και να εφαρμόζει τις νόμιμες καταδίκες στη θανατική ποινή».

Εκτελεστικά αποσπάσματα, ηλεκτροπληξία και ασφυξία με αέριο στις επιλογές

«Υπό τη διεύθυνση του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει εκ νέου τον νόμο και στέκεται στο πλευρό των θυμάτων», διαβεβαίωσε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, σύμφωνα με το κείμενο, επικρίνοντας τον απολογισμό της διοίκησης Μπάιντεν στο θέμα.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα, το υπουργείο αναφέρεται λεπτομερώς σε μια σειρά μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση, μεταξύ αυτών τη διεύρυνση των τρόπων εκτελέσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο πέραν της χορήγησης θανατηφόρας ένεσης.

Αναφέρονται τα εκτελεστικά αποσπάσματα, η ηλεκτροπληξία και η ασφυξία με αέριο, μέθοδοι που ήδη εφαρμόζονται σε ορισμένες πολιτείες, αν και η θανατηφόρα ένεση παραμένει η πλέον συνήθης πρακτική.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε μορατόριουμ στην θανατική ποινή με εξαιρέσεις

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ορίσει ένα μορατόριουμ ομοσπονδιακών εκτελέσεων, το οποίο ανέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και τον Δεκέμβριο του 2024, στα τέλη της θητείας του, ο Τζο Μπάιντεν είχε προχωρήσει στη μετατροπή της θανατικής ποινής 37 εκ των συνολικά 40 θανατοποινιτών από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, μια απόφαση που είχαν ζητήσει προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι φοβόντουσαν ένα κύμα εκτελέσεων υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεπώς, από αυτό το μέτρο επιεικούς μεταχείρισης είχαν αποκλειστεί τρεις καταδικασθέντες σε θάνατο.

Επρόκειτο για τον Τζοχάρ Τσαρνάεφ, έναν από τους βομβιστές της επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστόνης, την 15η Απριλίου του 2013, τον Ντίλαν Ρουφ, υπέρμαχο της ανωτερότητας της λευκής φυλής και δολοφόνο εννέα Αφροαμερικανών σε έναν ναό το 2015 και Ρόμπερτ Μπάουερς, δράστη μιας επίθεσης σε μια συναγωγή το 2018, με 11 νεκρούς, την πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον εβραίων στην ιστορία των ΗΠΑ.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Κόσμος 24.04.26

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 34η αγωνιστική Premier League.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους
Πολιτική 24.04.26

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ο πρώην ΠτΔ Π. Παυλόπουλος

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Ελλάδα 24.04.26

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Κόσμος 24.04.26

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24.04.26

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Άλλα Αθλήματα 24.04.26

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»
Αντίστροφη μέτρηση 24.04.26

Με κεντρικό μήνυμα τη λέξη «Μαζί», ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου του, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων και πολιτικού διαλόγου.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

