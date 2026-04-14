Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Μόνο τρεις φορές στην ιστορία των σύγχρονων εθνών έχει σχεδιαστεί ένα νομικό σύστημα έτσι ώστε η θανατική ποινή να επιβάλλεται σε μια συγκεκριμένη φυλή, ενώ μια άλλη εξαιρείται.

Η πρώτη φορά ήταν στις ΗΠΑ με τους «Κώδικες Δουλείας» (1619-1865). Τότε, εγκλήματα όπως το «βία εναντίον λευκού ατόμου» τιμωρούνταν υποχρεωτικά με τη θανατική ποινή. Για τους λευκούς κατοίκους, η ίδια πράξη ήταν συνήθως ένα ελαφρύ αδίκημα.

Η δεύτερη φορά ήταν στη ναζιστική Γερμανία, με το «Διάταγμα του 1941», όταν ο νόμος έδινε στους δικαστές την εξουσία να αποφασίζουν αν η προσωπικότητα ή η εθνικότητα του κατηγορουμένου αποδείκνυε ότι αποτελούσε «απειλή για το κράτος». Και αυτό σήμαινε, ως επί το πλείστον, τους Εβραίους.

Τώρα, σε μια ειρωνική στροφή της μοίρας, το Ισραήλ, με έναν νέο νόμο, γίνεται το τρίτο.

Θεσμοθέτηση της βίας

Στην σχεδόν 80ετή ιστορία του, το Ισραήλ έχει εκτελέσει – επίσημα τουλάχιστον – μόνο μία θανατική ποινή που επιβλήθηκε από δικαστήριο: τον Άντολφ Άιχμαν, έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

Ωστόσο, βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο στις 30 Μαρτίου 2026, αυτή η «αυτοσυγκράτηση» έχει πλέον καταργηθεί.

Ο θάνατος δια απαγχονισμού θα αποτελεί πλέον την προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά θα ισχύει μόνο όταν το έγκλημα διαπράττεται από Παλαιστινίους.

Πολίτες τελευταίας κατηγορίας

Ο νόμος θεσπίζει δύο διακριτές δικαστικές διαδρομές.

Για την πρώτη, τα πολιτικά δικαστήρια στο Ισραήλ μπορούν να καταδικάσουν τους κατηγορούμενους σε θάνατο όταν κριθούν ένοχοι για φόνο με πρόθεση να «ανατρέψουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ».

Εν τω μεταξύ, τα στρατιωτικά δικαστήρια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πρέπει να επιβάλλουν τη θανατική ποινή για φόνους που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατία, ενώ οι ισόβιες ποινές επιτρέπονται μόνο σε ακαθόριστες «εξαιρετικές περιπτώσεις».

Το νομοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε επίσης ότι οι εκτελέσεις στο πλαίσιο της στρατιωτικής διαδικασίας πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 90 ημερών, ψηφίστηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με όλα τα μεγάλα κόμματα της κυβερνητικής συμμαχίας να ψηφίζουν υπέρ.

Η κίνηση αυτή εδραιώνει περαιτέρω ένα νομικό σύστημα δύο ταχυτήτων, στο οποίο οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη δικάζονται αποκλειστικά σε στρατιωτικά δικαστήρια – δικαστήρια με ποσοστό καταδίκης περίπου 96%, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ομολογίες που συχνά εξάγονται υπό συνθήκες εξαναγκασμού και βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με άρθρο του Arie Perliger, Καθηγητή Εγκληματολογίας και Σπουδών Δικαιοσύνης στο The Conversation, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη θανατική ποινή κατανοείται καλύτερα ως μέρος της εδραίωσης της εθνικιστικής ιδεολογίας διακυβέρνησης, της συνεχιζόμενης διάβρωσης των θεσμικών περιορισμών στην κρατική εξουσία και της νομικής κωδικοποίησης πολιτικών ανταπόδοσης που στρέφονται εναντίον των Παλαιστινίων.

Η μακρά πορεία της θεσμικής κράτησης

Οι υποστηρικτές του νόμου εστιάζουν στο υποτιθέμενο αποτρεπτικό του ρόλο και στη δυνατότητα χρήσης του για την αποτροπή μη δημοφιλών ανταλλαγών καταδικασμένων Παλαιστινίων τρομοκρατών με Ισραηλινούς ομήρους.

Μια τέτοια ανταλλαγή – η συμφωνία του 2011 για τον Γκιλάντ Σαλίτ, στην οποία απελευθερώθηκαν πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα για έναν Ισραηλινό στρατιώτη – περιελάμβανε την απελευθέρωση του Γιαχιά Σινουάρ της Χαμάς, ο οποίος αργότερα οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, ορισμένοι ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της υπηρεσίας πληροφοριών Σιν Μπετ, αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η θανατική ποινή αποτρέπει την τρομοκρατία.

Η νομιμοποίηση των εποικισμών

Πέρα από την αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητά του, ο νόμος για τη θανατική ποινή δεν προέκυψε από το πουθενά.

Είναι το προϊόν μιας πολιτικής πορείας που εξελίχθηκε επί δεκαετίες και είδε το κάποτε περιθωριακό κίνημα των εποίκων να εξελίσσεται σε κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει την ισραηλινή διακυβέρνηση.

Όταν το Λικούντ, το δεξιό κόμμα του σημερινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία το 1977, οι εποικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη απέκτησαν νομικό καθεστώς στο ισραηλινό δίκαιο.

Έκτοτε, οι εποικισμοί έχουν επεκταθεί ραγδαία, παρά το γεγονός ότι παραμένουν παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι έποικοι αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 6% των Ισραηλινών, αλλά η πολιτική τους επιρροή είναι πολύ μεγαλύτερη από το δημογραφικό τους βάρος.

Οι έποικοι και οι δημόσιες προσωπικότητες που τάσσονται στο πλευρό τους έχουν αναδιαμορφώσει το θεσμικό τοπίο, πραγματοποιώντας στρατηγικές εισβολές στην ηγεσία του στρατού, στα υπουργεία και στις προκριματικές εκλογές των κομμάτων.

Η κυβερνητική συμμαχία περιλαμβάνει υπουργούς με ρητά φιλο-εποικιστικές και εθνικιστικές ιδεολογίες – με πιο αξιοσημείωτους τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ.

Η ιδεολογία τους προωθεί την εβραϊκή υπεροχή σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και θεωρεί τον εδαφικό συμβιβασμό με τους Παλαιστινίους ως πολιτική και θεολογική αδυναμία.

Η ένταξη ατόμων τόσο στενά συνδεδεμένων με το κίνημα των εποίκων στην κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου σηματοδότησε ότι η αντιπαλαιστινιακή βία θα αντιμετωπιζόταν, στην ουσία, ως νόμιμη έκφραση της κρατικής πολιτικής.

Πράγματι, τα τελευταία δύο χρόνια, η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Ο Σμοτρίτς προχώρησε στη μεταφορά του ελέγχου της Πολιτικής Διοίκησης – της στρατιωτικής γραφειοκρατίας που διαχειρίζεται τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις στη Δυτική Όχθη από το 1967 – από την εποπτεία του στρατού στο Υπουργείο Οικονομικών, μειώνοντας τους θεσμικούς ελέγχους στην επέκταση των εποικισμών.

Εν τω μεταξύ, ο Μπεν-Γβίρ εξέδωσε πάνω από 100.000 νέες άδειες οπλοφορίας, παραχώρησε στους εποίκους προνομιακή πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα και άρχισε να μετασχηματίζει τις αστυνομικές δυνάμεις προς μια επιθετική, εστιασμένη στους Παλαιστινίους επιβολή του νόμου.

Μέσω τέτοιων κινήσεων, η γραμμή μεταξύ του κρατικού μηχανισμού ασφαλείας και της μαχητικότητας των εποίκων έχει καταστεί σχεδόν αδιακρίτητη.

Η πολιτική της τιμωρίας

Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η νομοθεσία για τη θανατική ποινή. Η θανατική ποινή ήταν πάντα μέρος του ποινικού κώδικα, αλλά με εξαίρεση τον Άιχμαν το 1962, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Αυτή ήταν επιλογή: το Ισραήλ, για μεγάλο μέρος της ύπαρξής του, ήθελε να προβάλλει την εικόνα ενός δημοκρατικού, σύγχρονου έθνους βασισμένου στο κράτος δικαίου.

Αυτή η στροφή από την αποτροπή στην τιμωρία αντανακλά την θρησκευτικο-εθνικιστική κοσμοθεωρία που, σύμφωνα με τον Perliger, κυριαρχεί πλέον στην ισραηλινή διακυβέρνηση.

Έχει τις ρίζες της σε μια συγκεκριμένη τάση του θρησκευτικού σιωνισμού, την οποία ασπάζονται περίπου το 20% των Ισραηλινών Εβραίων, η οποία ερμηνεύει την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και τις επακόλουθες στρατιωτικές νίκες του ως μια διαδικασία θεϊκής λύτρωσης.

Σύμφωνα με αυτή την ιδεολογία, η Δυτική Όχθη δεν είναι κατεχόμενο έδαφος, αλλά η βιβλική καρδιά της Ιουδαίας και της Σαμαρείας – γη επί της οποίας οι Εβραίοι έχουν ένα αμετάκλητο, θεόσταλτο δικαίωμα.

Οι οπαδοί της πιστεύουν ότι η επιτάχυνση αυτής της λυτρωτικής διαδικασίας απαιτεί απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία και τη συστηματική άρνηση των παλαιστινιακών εθνικών φιλοδοξιών.

Αυτή η θεολογία αφήνει ελάχιστο περιθώριο για την αυτοσυγκράτηση που χαρακτήριζε τις προηγούμενες δοξασίες ασφαλείας.

Αντίθετα, οι Παλαιστίνιοι αποτελούν υπαρξιακά εμπόδια που πρέπει να νικηθούν.

Υπό αυτό το πρίσμα, η θανατική ποινή δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο ποινικής δικαιοσύνης, αλλά μια διακήρυξη υπεροχής – ένα μέσο μέσω του οποίου το κράτος εφαρμόζει τη θεϊκή εντολή του.

Κατάρρευση του αφηγήματος της Δημοκρατίας

Ίσως η πιο σημαντική διάσταση της νομοθεσίας είναι αυτό που καθιστά ρητό.

Η ύπαρξη παράλληλων νομικών συστημάτων για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους στα κατεχόμενα εδάφη δεν είναι καινούργια.

Αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του ισραηλινού ελέγχου της Δυτικής Όχθης από το 1967.

Όμως, ο νόμος για τη θανατική ποινή επισημοποιεί αυτή τη διττότητα με πρωτοφανή σφοδρότητα.

Αυτή η επισημοποίηση έχει σημασία επειδή απομακρύνει την αμφισημία που επέτρεπε επί μακρόν στους ισραηλινούς αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι όλα τα άτομα υπό τη δικαιοδοσία τους απολαμβάνουν ίση προστασία από το νόμο.

Οι μελετητές του συγκριτικού αυταρχισμού έχουν από καιρό αναγνωρίσει την επιλεκτική εφαρμογή σκληρών ποινικών κυρώσεων ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της αντιφιλελεύθερης διακυβέρνησης.

Η περίπτωση του Ισραήλ αποτελεί ένα ιδιαίτερα διδακτικό παράδειγμα και ένα πλέον ξεκάθαρο παράδειγμα απαρτχάιντ, καθώς εκτυλίσσεται σε μια χώρα που συνεχίζει να διατηρεί δημοκρατικούς θεσμούς για τους δικούς της πολίτες, ενώ ταυτόχρονα ασκεί ένα όλο και πιο καταπιεστικό καθεστώς επί ενός υποτελούς πληθυσμού.

Ο νόμος για τη θανατική ποινή ωθεί το Ισραήλ ακόμη πιο βαθιά σε μια πορεία που ορισμένοι αναλυτές έχουν περιγράψει ως δημοκρατική οπισθοδρόμηση.

Και αυτό που είναι σαφές είναι ότι η νομοθεσία αυτή αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια πολιτική επιλογή σχετικά με τη θανατική ποινή.