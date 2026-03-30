Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο εξέδωσαν χθες Κυριακή κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» τους για ένα ισραηλινό νομοσχέδιο που θα διευρύνει τη χρήση της θανατικής ποινής (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ronen Zvulun, επάνω, το ισραηλινό κοινοβούλιο).

«Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής της εσχάτης των ποινών στο Ισραήλ» γράφουν στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής διπλωματίας των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, «η υιοθέτηση ενός τέτοιου κειμένου θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις του Ισραήλ στις δημοκρατικές αρχές».

Ως εκ τούτου, «καλούμε τους Ισραηλινούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν» αυτό το νομοσχέδιο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την ακροδεξιά, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στο ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα, αλλά πιθανότατα θα προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Με στόχο τους Παλαιστινίους

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Με τη διατύπωση αυτή, η θανατική ποινή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε έναν Παλαιστίνιο που σκοτώνει έναν Ισραηλινό, αλλά σε καμιά περίπτωση σε έναν Ισραηλινό που σκοτώνει έναν Παλαιστίνιο.