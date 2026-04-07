newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 00:16

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Spotlight

Ο νόμος για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες», που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα συμβάλει στην αποτροπή μιας νέας επίθεσης όπως η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» την Κυριακή, υπερασπιζόμενος το μέτρο εν μέσω διεθνούς καταδίκης και αναφέροντας ότι θα ευθυγραμμίσει το Ισραήλ με τις πολιτικές των ΗΠΑ όσον αφορά τη θανατική ποινή.

Η αμφιλεγόμενη νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε στην Κνεσέτ την περασμένη εβδομάδα με 62 βουλευτές υπέρ και 48 κατά, προωθήθηκε από το κόμμα Otzma Yehudit του Μπεν-Γβίρ.

Ο Μπεν-Γκβίρ πίεζε για τη θέσπιση του νόμου από την αρχή της θητείας του ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, δηλώνοντας ότι η ψήφισή του ήταν προϋπόθεση για τη συμφωνία συνασπισμού του Otzma Yehudit με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, ο νόμος θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας κατά της τρομοκρατίας και θα αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα της τρομοκρατίας.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και επικριτές της νομοθεσίας έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η επιβολή της θανατικής ποινής θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι της τρομοκρατίας, και ότι θα μπορούσε μάλιστα να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Κάναμε μια ιστορική κίνηση εδώ», είπε. «Ένας νόμος τόσο σημαντικός, τόσο θριαμβευτικός. Αυτό που το αποδεικνύει περισσότερο είναι ίσως η αντίδραση, τόσο από τη Χαμάς όσο και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Αλλά καταλαβαίνω την ανησυχία τους. Τους υπόσχομαι ότι θα ανησυχήσουν πολύ περισσότερο. Αυτός είναι ένας ιστορικός νόμος, και εμείς γράψαμε ιστορία» πρόσθεσε.

Είπε ότι είχε επισκεφθεί φυλακές και είχε δει ότι οι τρομοκράτες φοβούνται τη θανατική ποινή. «Το βλέπετε ήδη· βλέπετε στις φυλακές ότι πραγματικά τρομάζει τους τρομοκράτες εκεί. Είναι φοβισμένοι, πολύ φοβισμένοι, νευρικοί, τρομαγμένοι», είπε στην Jerusalem Post.

Νόμος ως επί το πλείστον για την Δυτική Όχθη

Οι συλληφθέντες από την Δυτική Όχθη για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με εξαίρεση συγκεκριμένες εφέσεις που θα κρίνονται από δικαστές στρατιωτικών δικαστηρίων. Η θανατική ποινή θα εκτελείται εντός 90 ημερών από την έκδοση της καταδίκης με απαγχονισμό.

«Ο νόμος μπορεί να αφορά και Εβραίους (σ.σ. αναφορά στο θρήσκευμα) που υποστηρίζουν τη Χαμάς ή το Ιράν. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν μερικοί». «Είναι όμως αλήθεια ότι ο νόμος εφαρμόζεται κυρίως στην Ιουδαία και τη Σαμαρία (σ.σ. εννοεί την Δυτική Όχθη), όπου βρίσκεται το 80% των τρομοκρατών», είπε. Οι συλληφθέντες από άλλες περιοχές θα αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση την θανατική ποινή ή ισόβια.

Αν και ο νόμος έχει εγκριθεί από την Κνεσέτ, μεταφέρθηκε σχεδόν αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού κατατέθηκαν αιτήσεις κατά της νομοθεσίας, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σύστημα διακρίσεων, ήταν αντισυνταγματικός και παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ψήφιση αυτού του νόμου προκάλεσε έντονη διεθνή καταδίκη του Ισραήλ. Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις υπουργών Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών που προέτρεπαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, ο Μπεν-Γβίρ απάντησε ότι αυτοί δεν έζησαν την 7η Οκτωβρίου και δεν κατανοούν γιατί ο νόμος ήταν απαραίτητος. «Ελπίζω να μην χρειαστεί να βιώσουν μια 7η Οκτωβρίου για να καταλάβουν γιατί ο νόμος είναι σημαντικός», δήλωσε ο Μπεν-Γβίρ.

«Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να διδάξει στο Ισραήλ τι είναι ηθικό», πρόσθεσε. «Κάνουμε πραγματική δουλειά ενάντια στους τρομοκράτες, ενάντια σε όσους μας μισούν. Είναι πολύ λυπηρό να ακούω ότι μόνο όταν φτάνει στην αυλή τους, ξαφνικά κινούνται – μερικές φορές μάλιστα πολύ αργά».

Πήραμε τα πάντα από τους φυλακισμένους και τώρα θα πάρουμε τις ζωές τους

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επιδρομής στο τζαμί Αλ-Ακσά το βράδυ της Δευτέρας, ο Μπεν-Γβίρ δήλωσε: «Η Χαμάς λέει ότι η θανατική ποινή είναι ανήθικη. Εγώ λέω ότι έχουμε στερήσει τα πάντα από τους τρομοκράτες στις φυλακές, και τώρα θέλουμε να τους στερήσουμε και τη ζωή τους».

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνόδευσαν τον Μπεν-Γβίρ καθώς εισέβαλε στο συγκρότημα μέσω της Μαροκινής Πύλης και κατευθύνθηκε προς το Μπαμπ αλ-Σιλσίλα. Η επιδρομή έλαβε χώρα ενώ οι ισραηλινές αρχές συνέχιζαν να περιορίζουν την πρόσβαση στο ιερό τζαμί, το οποίο παραμένει κλειστό για τους Παλαιστίνιους προσκυνητές για 38 συνεχόμενες ημέρες.

Επίσης σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο με τον γιό του ο οποίος μπήκε «αυθόρμητα» στο σπίτι ένστολος και ένοπλος, για να του πει πως η νομοθεσία για την θανατική ποινή έγινε για αυτόν και για όλους τους νέους Εβραίους. Στην συνέχεια επανέλαβε ατάκες από τις δηλώσεις που έκανε στην Jerusalem Post και άλλα μέσα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο