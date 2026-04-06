Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους δεκάδων χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «άμεσα» και να κινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι. «Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον (Ισραηλινό Στρατό) να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον της σε αυτές τις περιοχές», όπως ανήρτησε ο εκπρόσωπος αραβικής γλώσσας του Ισραηλινού Στρατού, Αβιχάι Αντράι, σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν σκοπεύει να βλάψει» τους χωρικούς.

Η εντολή έρχεται καθώς οι Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν παρουσιάσει ολοένα και πιο εκτεταμένα σχέδια για την καταστροφή λιβανέζικων χωριών κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των κατοίκων τους, όπως υπογραμμίζει το CNN στο live του (Israel orders dozens od Lebanese vilages to flee north του Μάξ Σάλτμαν).

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ισραηλινός Στρατός εξετάζει ένα σχέδιο για την καταστροφή πολιτικών υποδομών σε απόσταση 2 έως 3 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα, ώστε να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας μεταξύ του Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Οι New York Times πιστοποιούν την σχεδιαζόμενη εθνοκάθαρση

Ισραηλινοί στρατιωτικοί ασκούν κρυφά πιέσεις στις χριστιανικές και δρουζικές κοινότητες του νότιου Λιβάνου να εκδιώξουν τους σιίτες μουσουλμάνους κατοίκους, εν μέσω της συνεχιζόμενης επίθεσης, των εκτεταμένων βομβαρδισμών και των απειλών για αναγκαστική εκτόπιση, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», η οποία επικαλείται τοπικούς χριστιανούς, δρουζικούς και σιίτες ηγέτες.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε ιδιωτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τοπικούς ηγέτες τουλάχιστον οκτώ χωριών σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, Ισραηλινοί στρατιωτικοί ενημέρωσαν αρκετές χριστιανικές και δρούζικες κοινότητες ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν στις περιοχές εκκένωσης.

Ωστόσο, τους πίεσαν να εκδιώξουν οποιονδήποτε Λιβανέζο από γειτονικές σιιτικές μουσουλμανικές κοινότητες, σύμφωνα με τοπικούς χριστιανούς, δρούζους και σιίτες ηγέτες. Οι σιίτες αποτελούν την πλειοψηφία του νότιου Λιβάνου. Όλοι συμμορφώθηκαν, φοβούμενοι ότι αν δεν το έκαναν, οι πόλεις τους θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες που θα χτυπηθούν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς όπως είπαν.

Οι κατηγορίες για εθνοκάθαρση και το «σχέδιο Γάζα» του Ίζραελ Κατζ

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδικάζουν το σχέδιο ως εθνοκάθαρση και αναγκαστική εκτόπιση.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εκκενώνει με ασφάλεια τον άμαχο πληθυσμό για επιτακτικούς στρατιωτικούς λόγους, όταν, σε ορισμένες περιοχές, οι εκδιώξεις βασίζονται στη θρησκεία και μόνο οι σιίτες άμαχοι αναγκάζονται να φύγουν», δήλωσε η Νάντια Χάρντμαν, ανώτερη ερευνήτρια για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών στην Human Rights Watch.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, επιβεβαίωσε τα σχέδια. Δήλωσε ότι «όλα τα σπίτια στα λιβανέζικα χωριά κοντά στα σύνορα θα καταστραφούν — σύμφωνα με το μοντέλο της Ράφα και του Μπεϊτ Χανούν στη Γάζα», προκειμένου «να εξαλειφθούν, μια για πάντα, οι απειλές κοντά στα σύνορα».

Σύμφωνα με το Reuters, με στοιχεία που αφορούν τις 31 Μαρτίου, 1,2 κάτοικοι του Λιβάνου έχουν εκδιωχθεί από το Ισραήλ.

O ισραηλινός στρατός καταστρέφει σπίτια και υποδομές κατονομάζοντάς τα ως «τρομοκρατικές υποδομές»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι, που λειτουργούν υπό τις διαταγές της 36ης Μεραρχίας, συνεχίζουν στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής περισσότερες από «300 τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων, κτιρίων με παγίδες και εχθρικών θέσεων».

Η ισραηλινή ακροδεξιά έχει χαρακτηρίσει αυτά τα σχέδια ανεπαρκή το Σαββατοκύριακο, απαιτώντας από τον στρατό να εξετάσει τον μαζικό εκτοπισμό κατοίκων του Λιβάνου νότια του ποταμού Λιτάνι και να δημιουργήσει ένα «νέο σύνορο ασφαλείας». Η εντολή που εκδόθηκε τη Δευτέρα φαίνεται να πηγαίνει παραπέρα. Όλα τα χωριά που αναφέρονται βρίσκονται βόρεια του Λιτάνι.