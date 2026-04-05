Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Culture Live 05 Απριλίου 2026

Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Η UNESCO χορήγησε ενισχυμένη προστασία σε 39 πολιτιστικούς χώρους στον Λίβανο, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η απόφαση, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της «έκτακτης συνεδρίασης» της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, όπως την χαρακτήρισε η UNESCO, την 1η Απριλίου, αποδεσμεύει επίσης περισσότερα από 100.000 δολάρια σε έκτακτη χρηματοδότηση για επείγουσες επιχειρήσεις.

Ο Λίβανος εισήλθε στον περιφερειακό πόλεμο στις αρχές Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ ως άμεση απάντηση στην αμερικανοϊσραηλινή απρόκλητη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 126 παιδιά, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Υπενθυμίζεται δε, ότι παρόλο που υπήρχε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία περισσότερες από 10.000 φορές από τον Νοέμβριο του 2024.

Σκόνη καλύπτει την Βηρυτό | Λίβανος, 3 Απριλίου 2026. REUTERS/Raghed WakedREUTERS/Raghed Waked

Εθνική προτεραιότητα

Στα μνημεία στα οποία χορηγήθηκε «ενισχυμένη προστασία» περιλαμβάνονται η Bekka, ένας αρχαίος ρωμαϊκός ναός στον Λίβανο που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα, η Εθνική Βιβλιοθήκη στη Βηρυτό και ο Πύργος Barsbay στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του οργανισμού, απαγορεύεται η στοχοποίηση ή η χρήση των μνημείων αυτών για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ τυχόν παραβιάσεις ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές παραβάσεις της Σύμβασης της Χάγης του 1954.

Σύμφωνα με τον Τζαντ Ταμπέτ, σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού του Λιβάνου και πρώην μέλος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μόνο νομικό μέτρο, αλλά και εθνική προτεραιότητα.

«Πρόκειται επίσης για την ηθική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper.

Ο Ταμπέτ επισήμανε ότι η πολιτιστική κληρονομιά, από τζαμιά και εκκλησίες έως αρχαιολογικούς χώρους, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο θρησκευτικό και πολιτικό ιστό του Λιβάνου, με 18 θρησκευτικές ομάδες να εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση.

Η τελευταία αυτή κίνηση βασίζεται σε προηγούμενο αίτημα του Λιβάνου τον Νοέμβριο του 2024, όταν παραχωρήθηκε ενισχυμένη προστασία σε 34 χώρους. Με την προσθήκη των νέων μνημείων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι.

Κλιμάκωση

Η επέκταση αυτή αντανακλά την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ενώ οι επιθέσεις το 2024 συγκεντρώνονταν κυρίως στο νότο, ο Ταμπέτ επισημαίνει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο μνημεία, όσο και άμαχο πληθυσμό.

Ο Ταμπέτ ανέφερε ότι γίνονται προετοιμασίες για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων σε ασφαλέστερες περιοχές, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα οργανώνονται καταλύματα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση που αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της έκτακτης δράσης που χρηματοδοτείται από την UNESCO.

Ο Ταμπέτ επισημαίνει την Qalaat Chama στο νότιο Λίβανο, προειδοποιώντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ενδέχεται να καταλάβουν την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Το φρούριο, το οποίο προστέθηκε στον Προσωρινό Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2025, χρονολογείται τουλάχιστον από τον 3ο αιώνα μ.Χ. και αντανακλά στοιχεία της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής των Σταυροφόρων, των Αγιουβιδών και των Μαμελούκων. Έχοντας ήδη υποστεί ζημιές το 2006 και ξανά κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων του 2024, έχει υποβληθεί σε προσεκτική αναστήλωση, αλλά τώρα αντιμετωπίζει νέα απειλή.

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Φεμινίστριες, αγωνίστριες και ερευνήτριες: Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης

Επτά μορφωμένες και πολιτικά ενεργές γυναίκες συνέβαλαν καθοριστικά στη Σχολή της Φρανκφούρτης, αλλά η ιστορία τις άφησε για δεκαετίες στη σκιά

Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες

Από επικίνδυνες και απρόβλεπτες μορφές της λαϊκής παράδοσης, οι νεράιδες μετατράπηκαν σε χαριτωμένες φιγούρες – χωρίς όμως να χάσουν πλήρως τη σκοτεινή τους πλευρά

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

