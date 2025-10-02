magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Η UNESCO, ο πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, παρουσίασε τη Δευτέρα το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων, μια ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει χιλιάδες τεχνουργήματα σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στη Βαρκελώνη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτιστικών Πολιτικών και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το Art News.

Όπως τονίζει η UNESCO, το μουσείο δημιουργήθηκε έπειτα από αίτημα των κρατών-μελών του ΟΗΕ για μια συντονισμένη στρατηγική αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Η Σύμβαση της UNESCO του 1970 δεσμεύει τις χώρες να καταπολεμούν το παράνομο εμπόριο πολιτιστικής κληρονομιάς — έναν τομέα που, σύμφωνα με την Interpol, βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στα χέρια οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

«Πίσω από κάθε κλεμμένο έργο ή θραύσμα κρύβεται ένα κομμάτι ιστορίας, ταυτότητας και ανθρωπιάς που έχει αποσπαστεί από τους θεματοφύλακές του και κινδυνεύει να χαθεί στη λήθη.»

«Πινακοθήκη κλεμμένων αντικειμένων»

Η εικονική έκθεση είναι χωρισμένη ανά γεωγραφικές ζώνες και ενότητες. Στο «Αμφιθέατρο» παρουσιάζεται ο στόχος της δράσης: η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της λεηλασίας. Στην «Πινακοθήκη κλεμμένων αντικειμένων» ο επισκέπτης μπορεί να δει, μεταξύ άλλων, ένα χάλκινο άγαλμα Βούδα της δυναστείας Μινγκ (1368–1644 μ.Χ.) και ένα συριακό χρυσό μενταγιόν (120 μ.Χ.) που αφαιρέθηκε από το Μουσείο της Παλμύρας. Στην «Αίθουσα επιστροφών και αποκαταστάσεων» καταγράφονται ιστορίες επαναπατρισμού, όπως εκείνη ενός απολιθώματος τριλοβίτη που το 2024 επέστρεψε στο Μαρόκο χάρη στις τελωνειακές αρχές της Χιλής.

«Πίσω από κάθε κλεμμένο έργο ή θραύσμα κρύβεται ένα κομμάτι ιστορίας, ταυτότητας και ανθρωπιάς που έχει αποσπαστεί από τους θεματοφύλακές του και κινδυνεύει να χαθεί στη λήθη», τόνισε η γενική διευθύντρια της UNESCO, Οντρέ Αζουλέ. «Με το μουσείο αυτό επιδιώκουμε να επαναφέρουμε τα έργα στο προσκήνιο, δίνοντας στις κοινωνίες τη δυνατότητα να ξανασυναντήσουν την κληρονομιά τους, να τη ζήσουν και να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από αυτήν».

*Κεντρική Φωτογραφία: Ένας επισκέπτης δοκιμάζει συσκευές εικονικής πραγματικότητας κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου Meta Connect στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, REUTERS/Carlos Barria 
 

