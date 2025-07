Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης

Σημαντική αναγνώριση του μινωικού πολιτισμού είναι ομόφωνη της 47ης Συνόδου της UNESCO στο Παρίσι να εντάξει τα Μινωικά Ανάκτορα στην Κρήτη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η UNESCO στην ανακοίνωσή της για την ιστορική απόφαση σημειώνει ότι τα μινωικά ανάκτορα αναδεικνύουν «την πολυπλοκότητα της δομής της μινωικής κοινωνίας και τη διαχρονική τους επιρροή στην ιστορία της Μεσογείου».

Η ένταξη εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 47ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που διεξάγεται στο Παρίσι, παρουσία της ελληνικής αποστολής, η οποία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία υποστήριξης του φακέλου υποψηφιότητας.

🔴 BREAKING!

New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: Minoan Palatial Centres, #Greece 🇬🇷.

➡ https://t.co/seTyyVu3sT #47WHC pic.twitter.com/2HUKNLqIUX

— UNESCO 🏛 #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 12, 2025