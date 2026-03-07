magazin
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.03.2026 | 15:37
Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει F16 στα κατεχόμενα
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Culture Live 07 Μαρτίου 2026, 16:30

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου απευθύνθηκε στην UNESCO ζητώντας προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τη χώρα, ενώ η γενικευμένη πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή έπειτα από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν συνεχίζει ακάθεκτη.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, ο υπουργός Πολιτισμού Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Όπως αναφέρει το ARTnews, ο υπουργός είπε στον El-Enany: «Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας στο Λίβανο και στην περιοχή, [σας ζητάμε] να παρέμβετε στα γειτονικά κράτη ή στα εμπόλεμα μέρη για να τους υπενθυμίσετε την ανάγκη να λάβουν όλα τα προληπτικά μέτρα, κατά τη διάρκεια αυτής της ένοπλης σύγκρουσης με το Λίβανο, για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Λιβάνου και να αποφύγουν να την στοχεύσουν».

Αγώνας για να προστατευτούν τα πολιτιστικά μνημεία του Λιβάνου

Ο Ghassan Salamé έκανε ειδική μνεία στο Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού, καθώς και για αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους του Λιβάνου, όπως η Μπαάλμπεκ, η πόλη Αντζάρ του 8ου αιώνα και η Ουάντι Καντίσα (Ιερή Κοιλάδα), ενός από τους παλαιότερους χριστιανικούς μοναστικούς οικισμούς στον κόσμο.

Φωτογραφία: Ένα αυτοκίνητο περνάει μπροστά από καμένα κτίρια μετά από ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε συνέχεια της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ | REUTERS/Stringer

Ένας εκπρόσωπος της UNESCO δήλωσε στο Ocula ότι ο οργανισμός «υποστηρίζει ήδη τον Λίβανο, καθώς έχει κοινοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων που έχουν εθνική σημασία, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή ζημιά».

Αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των σφοδρών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι εγκαταλείπουν τη νότια περιοχή της χώρας και τμήματα της Βηρυτού λόγω των μαζικών εκκενώσεων που διέταξε το Ισραήλ, μια κίνηση που, σύμφωνα με προειδοποίηση των Ηνωμένων Εθνών, ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Από τον Λίβανο στο Ιράν

Τον Απρίλιο του 2024, η UNESCO κατέβαλε προσπάθεια να προστατεύσει σε 34 ιστορικά μνημεία του Λιβάνου, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε την περιοχή κοντά στα ρωμαϊκά ερείπια της Μπαάλμπεκ.

Μετά από εβδομάδες εκκλήσεων από τις λιβανέζικες πολιτιστικές αρχές για διεθνή δράση —ιδιαίτερα για λογαριασμό της Μπαάλμπεκ και της Τύρου, δύο από τους έξι λιβανέζικους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ανήκουν στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO— η Επιτροπή για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση Ένοπλης Σύγκρουσης χορήγησε τα μέτρα προστασίας, ένα διακυβερνητικό όργανο που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Δεύτερου Πρωτοκόλλου (1999) της Σύμβασης της Χάγης του 1954.

Υπενθυμίζεται ότι το Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, που ανήκει επίσης στον κατάλογο της UNESCO, υπέστη σοβαρές ζημιές την Κυριακή 1 Μαρτίου, μετά από αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ-Ισραήλ στην κοντινή πλατεία Arag, σύμφωνα με τον οργανισμό.

View this post on Instagram

A post shared by Dezeen (@dezeen)

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει την ανησυχία του για τις ζημιές που υπέστη το παλάτι και ανέφερε ότι κοινοποίησε τις συντεταγμένες των μνημείων εθνικής σημασίας και των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς σε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω καταστροφές.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της Χάγης του 1954, πολιτιστικά μνημεία όπως το Παλάτι Γκολεστάν προστατεύονται κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Το ιρανικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού υπέβαλε καταγγελία στον γενικό διευθυντή της UNESCO, αναφέροντας ότι η έκρηξη προκάλεσε δομικές και αισθητικές ζημιές στο παλάτι.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | Business Insider

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

