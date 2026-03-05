magazin
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Culture Live 05 Μαρτίου 2026, 15:20

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Οι συγκρούσεις που κλιμακώνονται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν δεν πλήττουν μόνο στρατιωτικούς στόχους αλλά και σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών είναι και το Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο υπέστη ζημιές την Κυριακή 1 Μαρτίου από έκρηξη πυραύλου σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το The Art Newspaper. 

«Κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων και των πολιτιστικών υποχρεώσεων»

Συντρίμμια στο ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, 3 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/REUTERS

Οι επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και δεκάδων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων και στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες του Κόλπου. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες, ενώ η ένταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να προειδοποιούν ότι είναι έτοιμες για έναν μακρόχρονο πόλεμο.

Η UNESCO, όπως και άλλοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ανώτεροι αξιωματούχοι –μεταξύ αυτών ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες– καταδίκασαν τόσο τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα όσο και τα αντίποινα του Ιράν.

Συντρίμμια στο ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, 3 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/REUTERS

Ζημιές στο ιστορικό παλάτι της Τεχεράνης

Το ιστορικό συγκρότημα βρίσκεται στο παλιό κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στην πλατεία Αργκ, και έχει ιστορία περίπου τεσσάρων αιώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ζημιές από έκρηξη πυραύλου σε κοντινή απόσταση.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα δείχνουν το συγκρότημα –που λειτουργεί και ως μουσείο– γεμάτο συντρίμμια, με σπασμένα παράθυρα και φθορές στα περίφημα διακοσμητικά από καθρέφτες και γυαλί. Ζημιές φαίνεται να προκλήθηκαν επίσης στα παραδοσιακά orsi και στις ξύλινες πόρτες του παλατιού.

Ο Αχμάντ Αλαβί, επικεφαλής της επιτροπής τουρισμού του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη ώστε ανασήκωσε ακόμη και τμήματα της ασφάλτου μέσα στον χώρο του συγκροτήματος.

Συντρίμμια στο ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, 3 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/REUTERS

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων

Πριν από τα πλήγματα είχαν ήδη ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων. Οι εύθραυστοι πολυέλαιοι και άλλα διακοσμητικά στοιχεία καλύφθηκαν με προστατευτικά υλικά, ενώ τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς αποθήκες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Sedaye Miras, πριν από τρεις εβδομάδες είχαν μεταφερθεί σε προστατευμένους χώρους αντικείμενα από μουσεία της Τεχεράνης, όπως το Εθνικό Μουσείο του Ιράν και τα παλάτια Σαανταμπάντ και Νιαβαράν, ήδη από τις 5 Ιανουαρίου, λόγω της αυξανόμενης έντασης και των φόβων για πιθανή αμερικανική επίθεση.

Παρόμοιες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο μουσείο της Περσέπολης, στην επαρχία Φαρς.

Μια εικόνα από το ιστορικό μνημείο Παλάτι Γκολεστάν μετά τις ζημιές που υπέστη το κτίριο από ισραηλινό και αμερικανικό πλήγμα, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, στην Τεχεράνη του Ιράν, 3 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/REUTERS

Επιθεώρηση των ζημιών από τις ιρανικές αρχές

Η σημασία του Παλατιού Γκολεστάν για την πολιτιστική κληρονομιά του Ιράν είναι τέτοια ώστε ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς επισκέφθηκαν τον χώρο τη Δευτέρα 2 Μαρτίου για να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών.

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας Ρεζά Σαλεχί-Αμιρί χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων και των πολιτιστικών υποχρεώσεων», ανακοινώνοντας ότι θα κατατεθεί επίσημη αναφορά στην UNESCO ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης.

Σε ανακοίνωσή της την ίδια ημέρα, η UNESCO επιβεβαίωσε ότι το παλάτι υπέστη ζημιές από πλήγμα στη ζώνη προστασίας του, στην πλατεία Αργκ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς εν μέσω της κλιμακούμενης βίας στη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφία του παλατιού πριν τους βομβαρδισμούς, Πηγή: Wikimedia

Φόβοι για ζημιές και σε άλλα ιστορικά σημεία

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για φθορές σε άλλα ιστορικά σημεία της Τεχεράνης, όπως το Μεγάλο Παζάρι και το Τζαμί Αργκ.

Το Ιράν διαθέτει περισσότερα από 800 μουσεία και 29 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που αντικατοπτρίζουν μια πολιτιστική ιστορία χιλιάδων ετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές σε άλλα σημαντικά μνημεία της χώρας.

Φωτογραφία του παλατιού πριν τους βομβαρδισμούς, Πηγή: Wikimedia

Ωστόσο, οι διακοπές στις επικοινωνίες και η προτεραιότητα που δίνεται στην ενημέρωση για ζημιές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές –όπως νοσοκομεία, κατοικίες και σχολεία– σημαίνουν ότι οι πληροφορίες για πολιτιστικά μνημεία εκτός της πρωτεύουσας φτάνουν με καθυστέρηση.

Φωτογραφία του παλατιού πριν τους βομβαρδισμούς, Πηγή: Wikimedia

Η ιστορία του Παλατιού Γκολεστάν

Σύμφωνα με το ΤΑΝ, οι απαρχές του Παλατιού Γκολεστάν εντοπίζονται στην περίοδο της δυναστείας των Σαφαβιδών (1501–1736), ενώ αργότερα επεκτάθηκε επί των Κατζάρ (1794–1925). Το συγκρότημα συνδυάζει περσικές καλλιτεχνικές παραδόσεις με ευρωπαϊκές επιρροές και υπήρξε για μεγάλο διάστημα βασιλική κατοικία.

Περιλαμβάνει οκτώ βασικά κτίρια και κήπους που περικλείονται από τείχος με πύλες. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προστέθηκαν τον 19ο αιώνα, όταν το παλάτι εξελίχθηκε σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και σημαντικό σημείο αναφοράς για την τέχνη και την αρχιτεκτονική της περιόδου των Κατζάρ.

Φωτογραφία του παλατιού πριν τους βομβαρδισμούς, Πηγή: Wikimedia

Το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης

Την ίδια ώρα, το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τo Al Jazeera, 1.230 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν. Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 52 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 150, ενώ τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και τρεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η δολοφονία του Χαμενεΐ και οι επιθέσεις έχουν επίσης προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στο Πακιστάν, το Ιράκ και το Μπαχρέιν, όπου σημειώθηκαν ακόμη και απόπειρες επίθεσης σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία.

Παράλληλα, ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 77 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 527.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ τρεις έχασαν τη ζωή τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Φωτογραφία του παλατιού πριν τους βομβαρδισμούς, Πηγή: Wikimedia

Στο Κασμίρ της Ινδίας, οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα, με συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας που άφησαν τουλάχιστον 14 τραυματίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας
Financial Times 04.03.26

Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας

Μπορούν μια θήκη κινητού, το ατελείωτο scroll και τα πέντε αστέρια αξιολόγησης να αλλάζουν τον τρόπο που κρίνουμε; ;Ετσι υποστηρίζει ο Ισπανός εφευρέτης Πεπ Τόρες

Σύνταξη
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»
Ελλάδα 05.03.26

Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο