Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Social 04 Μαρτίου 2026, 13:50

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Οι Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και Πάβελ Ντούροφ δεν είναι μόνοι στον παράδεισο του Ντουμπάϊ, τoυ φορολογικού παραδείσου και πρωτεύουσα της ψηφιακής επιρροής.

Ο προορισμός που αυτοπροβάλλεται ως το ασφαλέστερο καταφύγιο της παγκόσμιας ελίτ είδε τη φούσκα του να εκρήγνυται και ο φλεγόμενος ουρανός που έφερε η εμπόλεμη συνθήκη στη Μέση Ανατολή συγκρούστηκε βίαια με την ψηφιακή τελειότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ξαφνικά, στο feed των influencer με φόντο το Ντουμπάϊ που έχουν μετατρέψει την πόλη σε ένα απέραντο σκηνικό για το TikTok και το Instagram, εμφανίστηκαν βίντεο που απαθανάτισαν εκρήξεις ανάμεσα σε σαμπάνιες και πολυτελή γιοτ.

Η σουρεαλιστική αντίθεση έγινε trend, o πόλεμος θέαμα σε POV [Point of View, αρχικά κινηματογραφικός όρος για πλάνα από την οπτική ενός χαρακτήρα, πλέον δηλώνει το πλαίσιο (context) μιας σκηνής που φέρνει engagement στα social media, βάζοντας μέσα από το κάδρο τον θεατή στη θέση του πρωταγωνιστή] και η εικόνα που για χρόνια καλλιεργούσε η «χρυσή όαση» όπου ο πλούτος προσφέρει προστασία από τις γεωπολιτικές αναταράξεις της Μέσης Ανατολής έπαθε φίλτρο πολέμου.

Η επίθεση του Ιράν, ως αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις, διέλυσε αυτό το αφήγημα μέσα σε λίγα λεπτά. Παρά τον τρόμο των εκρήξεων που ακούγονταν κάθε είκοσι λεπτά, η καθημερινότητα στις καφετέριες και τα σαλόνια συνεχίστηκε σχεδόν απτόητη, σε μια παράδοξη επίδειξη ανθεκτικότητας ή ίσως άρνησης της πραγματικότητας.

«Όλοι απλώς πίνουν καφέδες σαν να μην υπάρχει καμία έγνοια στον κόσμο. Είναι αρκετά τρελό»

Μιλώντας στον The Guardian, ο Μάικ Μπαμπαγιάν, ένας 23χρονος οικονομικός αναλυτής και influencer με έδρα το Μπουρτζ Χαλίφα, περιγράφει τη στιγμή που οι ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης κατέκλυσαν τα κινητά τηλέφωνα. Εκείνος βρισκόταν σε ένα lounge με ναργιλέ όταν άκουσε την έκρηξη το Σάββατο το βράδυ.

Το Ντουμπάι – η επιχρυσωμένη παιδική χαρά για την τάξη των υπερπλούσιων και ολιγαρχών, που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στη Γη – είχε δεχθεί επίθεση από ιρανικούς πυραύλους.

Τα τηλέφωνα φωτίστηκαν με μηνύματα έκτακτης ανάγκης που προέτρεπαν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο. Αλλά το Ντουμπάι είναι ανθεκτικό, τουλάχιστον όσον αφορά τα πάρτι. «Όλοι επέστρεψαν στο ναργιλέ και το φαγητό τους ένα λεπτό αργότερα», είπε ο Μπαμπαγιάν.

Ωστόσο, ως προφύλαξη, εκείνο το βράδυ ο Μπαμπαγιάν μετακόμισε από το κύριο σπίτι του στο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και την άγκυρα του ορίζοντα του Ντουμπάι, σε μια κατοικία πιο μακριά από το κέντρο της πόλης.  Εκεί, μπορούσε να ακούσει τις εκρήξεις πολύ πιο καθαρά – μία κάθε 20 με 30 λεπτά, είπε. «Αλλά όλοι απλώς πίνουν καφέδες, περπατούν σαν να μην υπάρχει καμία έγνοια στον κόσμο. Είναι αρκετά τρελό».

Ο Μπαμπαγιάν κατάγεται από το Λος Άντζελες. Μετακόμισε στο Ντουμπάι, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 2020 για να εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τώρα είναι χρηματιστής και επιδεικνύει τα χαρακτηριστικά της ζωής ενός influencer (BMW, διαμέρισμα εκατομμυρίων δολαρίων) στους σχεδόν 150.000 ακολούθους του στο TikTok.

Το Σαββατοκύριακο, έστρεψε την προσοχή του στο να σχολιάζει τις επιθέσεις στο Ντουμπάι με direct-to-camera λήψεις -αγαπημένες των influencers, με τον νυχτερινό ορίζοντα της πόλης να λαμπυρίζει πίσω του. Ένιωσε την ευθύνη να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση. Όταν είδε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και έδειχνε το Μπουρτζ Χαλίφα να καίγεται, είπε στους ακολούθους του ότι ήταν ψεύτικο.

Βέβαια ως influencer με κοινό, ο Μπαμπαγιάν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην τοποθέτηση του. Σε ένα απόσπασμα, ο Μπαμπαγιάν είπε ότι ένιωθε ότι το Ντουμπάι παρέμενε ασφαλέστερο από τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Λονδίνο, ακόμη και εν μέσω πολέμου. Πού αλλού, ρώτησε, θα μπορούσε να περπατάει ανενόχλητος τη νύχτα φορώντας το ρολόι του των 60.000 δολαρίων;

«Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μεγάλο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συνέβη. Αυτοί οι influencers είναι μέρος του οικοσυστήματος δημιουργίας νοήματος»

«Νιώθω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό, να μην χρειάζεται να κοιτάζω πάνω από τον ώμο μου κάθε δύο δευτερόλεπτα, σε σύγκριση με τις πιθανότητες να με χτυπήσει ένα drone, κάτι που δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πιθανό», είπε.

Το Ιράν άρχισε να στοχεύει γειτονικά κράτη του Κόλπου με πυραύλους και drones σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 700 Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένων 168 ατόμων σε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων.

Πιασμένοι έκπληκτοι, οι influencers που ζουν στο Ντουμπάι αντέδρασαν με τον πιο φυσικό τρόπο: κατακλύζοντας το κενό πληροφοριών με σκηνές από μια ζωή πολυτέλειας που διακόπηκε από τον πόλεμο.

Ο Γουίλ Μπέιλι, ένας Βρετανός influencer ταξιδιών με σχεδόν 500.000 ακόλουθους, είδε τους πυραύλους να πέφτουν από την θέση του σε ένα παραλιακό κλαμπ.

Ο DJ δεν σταμάτησε να παίζει δυνατά beats καθώς ο Μπέιλι και άλλοι δημοσίευσαν βίντεο όπου κοιτούσαν το κοντινό ξενοδοχείο Fairmont The Palm, τυλιγμένο στους καπνούς. Στα σχόλια κάποιοι, μάλλον δειλά, αναρωτήθηκαν:

«Γιατί όλοι κάνουν ακόμα πάρτι;»

Μια Βρετανίδα επιχειρηματίας που επισκέφθηκε το Ντουμπάι έγινε το πρόσωπο που εξόργισε πολλούς όταν παραπονέθηκε ότι η επίθεση καθήλωσε την πτήση της, λέγοντας σε ένα βίντεο που διαγράφηκε: «Είναι πραγματικά ενοχλητικό στην πραγματικότητα επειδή έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε συναντήσεις, πιθανότατα θα πρέπει να τις ακυρώσουμε».

«Οι influencers δίνουν την εντύπωση ότι είναι εξωφρενικά βλάκες στον τρόπο που απεικονίζουν τη ζωή. Αυτό δικαιολογημένα εκνευρίζει τους ανθρώπους» λέει ο Μπαμπαγιάν.

@tetianaskoryna In uncertain times,leadership matters.We are calm. We are protected. We are in safe hands🇦🇪 #uae#dubai ♬ som original – SK Music🎧

Τα ΗΑΕ έχουν αναφέρει τρεις θανάτους και 68 τραυματισμούς από την έναρξη του πολέμου – πολύ λιγότερους από αυτούς που ανέφεραν ο Λίβανος και το Ισραήλ, και περισσότερους από το Κατάρ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι κατέστρεψαν ή αναχαίτισαν τους περισσότερους πυραύλους και τα drones που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους από το Ιράν.

Το ξενοδοχείο Fairmont και τα αεροδρόμια στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι υπέστησαν ζημιές, και την Τρίτη μια επίθεση με drone φέρεται να έπληξε το πάρκινγκ του προξενείου των ΗΠΑ στο Ντουμπάι, προκαλώντας πυρκαγιά, αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Κάποιοι influencers υποβάθμισαν τις συνθήκες που επικρατούν στην πόλη. «Είμαστε ήρεμοι. Είμαστε προστατευμένοι. Είμαστε σε ασφαλή χέρια» έγραψε μια Ουκρανή influencer στη λεζάντα του βίντεο μοντάζ της με τους ηγέτες των Εμιράτων.

«Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να είμαι», έγραψε μια άλλη δημιουργός περιεχομένου με έδρα το Ντουμπάι, πάνω σε κλιπ με γραφικά ηλιοβασιλέματα και ποδηλατικές βόλτες κατά μήκος της παραλίας.

«Πάντα σοκάρομαι με την πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι σε Γάζα και Ουκρανία, ο πόλεμος είναι η καθημερινότητά τους. Εγώ μόλις ήρθα για ένα ταξίδι, αυτό που ζω είναι μόνο λίγες μέρες από τη ζωή μου»

Η εισροή περιεχομένου από τον Κόλπο έχει φέρει στο προσκήνιο την παράξενη αλληλεπίδραση μεταξύ της κρατικής καταστολής και του ελεύθερου τρόπου ζωής που επιδεικνύουν οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ντουμπάι είναι γνωστό ως η πρωτεύουσα των influencers στον κόσμο, φιλοξενώντας ένα οικοσύστημα δημιουργών περιεχομένου, πρακτόρων, παραγωγών και πολυτελών brands έτοιμων να αξιοποιήσουν την ομάδα ταλέντων.

Οι επαγγελματίες influencer υποχρεούνται να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας που μπορεί να κοστίσει έως και 4.000 δολάρια.

Το συμβούλιο μέσων ενημέρωσης των ΗΑΕ τους διατάζει να «σέβονται» το κράτος, την πολιτική του και «τις θεϊκές και ισλαμικές πεποιθήσεις, καθώς και όλες τις άλλες θρησκείες και πεποιθήσεις» στις αναρτήσεις τους.

Τουρίστες καταστροφής

Το παρατσούκλι «το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο» που συχνά διαφημίζεται από τους influencers έρχεται εις βάρος μιας μεταναστευτικής εργατικής τάξης που υπόκειται σε κακοποίηση και καταστολή, και ενός προηγμένου συστήματος πολιτικής επιτήρησης σημειώνει ο The Guardian.

Το Ντουμπάι και τα ΗΑΕ γενικά έχουν «χρησιμοποιήσει στρατηγικά τη δεξαμενή δημιουργών και influencer για την προώθηση της χώρας, όχι μόνο προς τη δύση αλλά και προς τον παγκόσμιο νότο», δήλωσε η Δρ. Ζόι Χάρλεϊ, αναπληρώτρια καθηγήτρια μέσων ενημέρωσης στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρτζα και συγγραφέας του βιβλίου του 2023  Social Media Influencing in the City of Likes: Dubai and the Postdigital Condition [Επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πόλη των Likes: Το Ντουμπάι και η μεταψηφιακή κατάσταση].

«Αναπτύσσουν στρατηγικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αντικατοπτρίσουν τον κόσμο και να προσφέρουν έναν προσιτό προορισμό ως εναλλακτική λύση στο αμερικανικό όνειρο» πρόσθεσε.

Η Χάρλεϊ περιγράφει πως οι influencer με έδρα τα ΗΑΕ είναι ανάμεσα σε «σοκ και ευαλωτότητα».

«Οι άνθρωποι έλκονται από το να ζουν εδώ επειδή προηγουμένως, ήταν αυτή η ασφαλής όαση σε αυτήν την περιοχή. Αυτή η ιδέα έχει καταρρεύσει», είπε. «Είμαι κάποια που αμφισβητεί την αυθεντικότητα στο γράψιμό μου, αλλά βλέπω αρκετά αυθεντικές απαντήσεις σε αυτήν την κατάσταση».

Σημειώνει ότι η ειδησεογραφική κάλυψη και τα σχόλια που παρουσιάζουν τους influencer ως «εγωιστές» δεν λαμβάνουν υπόψη την πλήρη ιστορία.

«Οι άνθρωποι πληρώνουν 20 δολάρια ΗΠΑ για να πάνε σε ένα beach club και να φαίνονται σαν να ζουν σε ένα μέρος που μπορεί να φέρει likes στο Instagram, αλλά αυτό είναι απλά η βιτρίνα», είπε η Χάρλεϊ. «Είναι πραγματικά μια πόλη γεμάτη αντιφάσεις.

Ο Μπέιλι, ο influencer που κοινοποίησε βίντεο με πυραύλους από το beach club του, υπερασπίστηκε τον εαυτό του από σχολιαστές που χαρακτήρισαν τις αναρτήσεις του εντυπωσιακές αλλά παραπλανητικές και πηγές παραπληροφόρησης. «Το μόνο που κάνω είναι να καταγράφω τι συμβαίνει», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. «Έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα από ανθρώπους που είναι ευγνώμονες για τα βίντεο που δημοσιεύω».

Αλλά κανένα TikTok δεν μπορεί να περιγράψει πλήρως μια σύγκρουση που προετοιμαζόταν δεκαετίες και ήταν το αποτέλεσμα περισσότερων από 70 ετών εμπλοκής των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Οι αποστολές influencers από τις μεγαλύτερες πόλεις του Κόλπου είναι εγγενώς «ανιστόρητες», είπε ο Πίτερ Λοτζ, αναπληρωτής καθηγητής μέσων ενημέρωσης και δημοσίων υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Αυτοί οι παραγωγοί περιεχομένου λένε: «Ε, ορίστε ένα γρήγορο βίντεο, εκρήγνυται, είναι τρομακτικό». Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε περισσότερα. [Αυτό] δεν είναι ο σκοπός για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είναι ο σκοπός για τον οποίο οι άνθρωποι στο TikTok σκρολάρουν εκεί μέσα».

Χρήστες σε όλο τον κόσμο περιηγούνται με ενθουσιασμό σε περιεχόμενο πολέμου POV. Ο Λοτζ παρομοίασε τη ροή με την επόμενη εξέλιξη του «τουρισμού καταστροφών», ενός μοναδικά δυτικού φαινομένου όπου οι ταξιδιώτες επισκέπτονται σημεία πρόσφατων καταστροφών (όπως εύποροι τουρίστες που επισκέπτονται τα ερείπια της Πομπηίας τον 1700 ή περιηγήσεις με λεωφορείο που κατεβαίνουν στο Lower Ninth Ward της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα).

Φυσικά, η τάξη των influencer του Ντουμπάι δεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να γίνει μάρτυρας της καταστροφής. Παρ’ όλα αυτά, ήταν σε προνομιακή θέση να κινηματογραφήσουν, να γράψουν λεζάντες και να δημοσιεύσουν την ώρα που συνέβαινε.

«Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μεγάλο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συνέβη», λέει ο Λοτζ. «Είναι δημιουργία νοήματος, αυτό κάνουμε συνέχεια ως ανθρώπινα όντα. Αυτοί οι influencers είναι μέρος του οικοσυστήματος δημιουργίας νοήματος».

«Το πλάνο είναι απλό. Η ζωή συνεχίζεται και θα διασκεδάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όσο είμαστε εδώ»

Η Μία Πλέινερ, 23 ετών, είναι social media planner για ένα κανάλι κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τη μόδα και την ομορφιά στο Λονδίνο. Αυτή και μια φίλη της βρέθηκαν στο Ντουμπάι αυτό το Σαββατοκύριακο για «ένα μικρό διάλειμμα» από την εταιρική ρουτίνα. Ήταν σε ένα γιοτ όταν άρχισαν να πέφτουν οι πύραυλοι. Η ακτοφυλακή τις έφερε πίσω στην ακτή και κατέληξαν να καταφύγουν στο γκαράζ του ξενοδοχείου τους για τη νύχτα. Κοιμήθηκαν σε ξαπλώστρες που έφεραν από το κατάστρωμα της πισίνας.

Η Πλέινερ βιντεοσκόπησε την εμπειρία τους, την οποία ονόμασε «αντιπαράθεση» πολέμου και πολυτέλειας, για την οικογένεια και τους ακολούθους της.

«Υπάρχει αυτή η αφήγηση του «Α, κοιτάξτε όλους αυτούς τους influencers να κλαίνε για το πώς συμβαίνει ο πόλεμος και δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτόν»», είπε. «Αλλά νομίζω ότι σου ανοίγει τα μάτια για το πώς ο καθένας αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση».

Η Πλέινερ λέει ότι έχει ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Γάζα και η Ουκρανία, πολλοί από τους οποίους έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους στο TikTok. «Πάντα σοκάρομαι που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν αυτή την πραγματικότητα», είπε. «Αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Mόλις ήρθα για ένα ταξίδι, είναι μόνο λίγες μέρες από τη ζωή μου» σχολίασε.

Μέχρι την Τρίτη, οι διακοπές είχαν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Η Πλέινερ και η φίλη της ελπίζουν να πετάξουν πίσω στην πατρίδα τους το απόγευμα της Πέμπτης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να εκκενώσει πολίτες από τον Κόλπο και οι ΗΠΑ προέτρεψαν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν 14 χώρες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα πτήσεων και τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν αβέβαια καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται σε όλη την περιοχή. Για την Πλέινερ. «Το πλάνο είναι απλό. Η ζωή συνεχίζεται και θα διασκεδάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όσο είμαστε εδώ».

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι

Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου στο Ιράν, μετά την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του, και το σχέδιο επαναπατρισμού τους μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Ο υφυπουργός σύστησε «ψυχραιμία, γιατί ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις όλοι μας». Ειδικά στο Ντουμπάι, συμπλήρωσε ο ίδιος μιλώντας στο Mega, «οι άνθρωποι έχουν άλλη νοοτροπία, μια χώρα αναπτυγμένη με πολλούς τουρίστες, το να βρίσκεται ξαφνικά στο μέσο ενός πολέμου καταλαβαίνω ότι είναι μια μεγάλη ανατροπή, που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε όλους τους κατοίκους του Ντουμπάι, πόσο μάλλον στους δικούς μας, τους Έλληνες».

Ο ίδιος είπε ότι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι όσοι είχαν ενδιάμεσες πτήσεις και έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε χθες – περίπου 1.500 με 1.600 – δεν αφορά το σύνολο όσων θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά είναι οι τουρίστες στις ενδιάμεσες πτήσεις και «έμειναν αμανάτι» στο Ντουμπάι.

Όσον αφορά τα παράπονα για τη διαδικασία με τις φόρμες επαναπατρισμού που συμπληρώνουν Έλληνες κάτοικοι στο Ντουμπάι, όπως η Μαρία Θεοχάρη που μίλησε στην ίδια εκπομπή, ο υφυπουργός είπε ότι δεν του φαίνεται παράλογη η αποστολή της κάθε φόρμας, όπως συνέβη.

Παράλληλα, τόνισε ότι καταλαβαίνει «τον εκνευρισμό, την αγωνία των ανθρώπων, των συμπατριωτών μας εκεί» και ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο διαχειρίζονται, κάτι το πρωτοφανές» διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η ασφάλεια των εγκλωβισμένων Ελλήνων στην περιοχή και σημείωσε ότι ο επαναπατρισμός τους θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η  Θεοχάρη εξέφρασε τα παράπονά της για την έλλειψη επικοινωνίας και σαφούς ενημέρωσης από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως έχουν συμπληρωθεί τρεις διαφορετικές φόρμες χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση ή απαντητικό email, δημιουργώντας σύγχυση και ανασφάλεια.

«Στείλαμε όλοι εμείς οι Έλληνες εδώ, στο Ντουμπάι, τρεις φόρμες και τις συμπληρώσαμε, από το Σάββατο. Κάποια στιγμή μπαίνοντας στην πρεσβεία μας στο Άμπου Ντάμπι, δόθηκε ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Γιατί και για εμάς είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό, δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, παρόλο που οι οδηγίες που δεχόμαστε από εδώ είναι πάρα πολύ ηρεμιστικές για εμάς όλους εδώ», είπε και συνέχισε:

«Εμείς τις ενημερώσεις έχουμε τις δύο τελευταίες μέρες. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει επαναπατρισμός, γνωρίζουμε ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε, όπως όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να πιέσουμε μία κατάσταση. Τρεις φόρμες με τα ίδια ακριβώς πράγματα, γιατί να τις στέλνουμε κάθε μέρα όταν εμείς εδώ αγωνιούσαμε τι θα κάνουμε; Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ υπουργείου και μεταξύ πρεσβείας;»

«Στο έλεος του Θεού»

Στο ελληνικό διαδίκτυο έχει γίνει viral ανάρτηση Έλληνα ΥouΤuber από το αεροδρόμιο της Σάρτζας, το οποίο είναι μόλις 20 λεπτά από το Ντουμπάι. «Αυτή τη στιγμή πέφτουν βόμβες στο Ντουμπάι στο Αμπού Ντάμπι, στο Ιράν και γενικότερα παντού. Η πτήση μας ήταν το πρωί δεν τα καταφέραμε πετάξαμε, μας ξαναπροσγειώσανε. Είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Αναφορικά με την ανταπόκριση της ελληνικής πρεσβείας είπε:

«Μιλάμε με την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, να μας βάλουν σε ένα λεωφορείο, να μας πάνε σε ένα σπίτι, έχουν φύγει όλοι, έχουμε μείνει μόνοι μας και μόνο τους Έλληνες έχουν αφήσει εδώ πέρα. Μας λένε να πάμε σε σπίτια να μείνουμε ασφαλείς… που δεν έχουμε σπίτια εμείς εδώ. Δεν έχουμε όλοι κινητά, μόνο εγώ έχω μείνει με μπαταρία γιατί έχω power bank.

Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κλειστά κινητά. Δεν έχουν ενημερώσει τις οικογένειες τους. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Στην κυριολεξία μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού! Για να βγω να πω κάτι τέτοιο, είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Το χειρότερο είναι το πώς μας ‘γράφουν» από την πρεσβεία», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε συγκεντρώσει όλους τους Έλληνες που μπορούμε να βρούμε εδώ στο αεροδρόμιο. Μόνο Έλληνες έχουμε μείνει. Παιδάκια, οικογένειες, φοιτητές. Η αεροπορική μας γράφει κανονικά. Δεν μας απαντάει. Έχουν κλείσει τα γραφεία, έχουν κλείσει το αεροδρόμιο. Δεν έχουμε τουαλέτα να πάμε», είπε.

Κλείνοντας, κάλεσε τους ακόλουθους του να κοινοποιήσουν το βίντεο προκειμένου να γνωστοποιηθεί το ζήτημα και να φτάσει βοήθεια.

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
«Είμαι απλά ευγνώμων» 04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
