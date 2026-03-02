Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Το Ντουμπάι είναι στο μάτι του κυκλώνα μετά από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μια συνθήκη που δεν αποθαρρύνει τους θιασώτες του.

Μετά από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ της 28ης Φεβρουαρίου 2026, που οδήγησε στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, η αντίδραση της Τεχεράνης υπήρξε καταιγιστική απαντώντας με καταιγισμό πυραύλων εναντίον στρατηγικών στόχων, πλήττοντας ακόμα και την κοσμοπολίτικη καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Ντουμπάι.

Εν μέσω σειρήνων και εκρήξεων, η ελίτ των επιχειρηματιών και των influencers που έχουν καταστήσει το Ντουμπάι παγκόσμιο κέντρο πλούτου, παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια προκλητική, σχεδόν κυνική απάθεια.

Από τον Πάβελ Ντούροφ του Telegram μέχρι τον φερόμενο ως πιο μισητό άνθρωπο στα social media Άντριου Τέιτ, οι ισχυροί του χρήματος και της ψηφιακής φήμης δηλώνουν πίστη στο εμιράτο, προτιμώντας την απειλή των drones από τη φορολογία και την εγκληματικότητα της Δύσης.

Η γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής κατέρρευσε οριστικά την 28η Φεβρουαρίου 2026, όταν το Ιράν έχασε τον Ανώτατο Ηγέτη του, Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, σε μια συντονισμένη επίθεση των συνασπισμένων δυνάμεων Ισραήλ και ΗΠΑ.

Παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός από την Κίνα και τη Ρωσία, οι επιχειρήσεις Operation Roaring Lion και Operation Epic Fury συνεχίζονται με το Ιράν να απαντάει με πυραυλικές επιθέσεις σε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι, της πόλης που αποτελεί το καταφύγιο των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη.

Η αντίδραση των ισχυρών του τεχνολογικού κόσμου απέναντι στη φλεγόμενη γεωπολιτική σκακιέρα ήταν κάθε άλλο παρά αδιάφορη.

Ο Πάβελ Ντoύροφ, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής του Telegram, σχολίασε με δόση ειρωνείας την απουσία του από την πόλη, λέγοντας:

«Δυστυχώς έπρεπε να φύγω για την Ευρώπη πριν από μια εβδομάδα — έτσι, όχι μόνο χάνω τα δωρεάν πυροτεχνήματα από το Ιράν, αλλά εκθέτω τον εαυτό μου σε μεγαλύτερο κίνδυνο».

Ο Ντoύροφ υποστήριξε ότι, παρά τις εμπόλεμες συνθήκες, το Ντουμπάι παραμένει ασφαλέστερο από την Ευρώπη λόγω των χαμηλών ποσοστών εγκληματικότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλον Μασκ, ο οποίος απαντώντας στον Ντoύροφ σημείωσε: «Καμία χώρα δεν είναι τέλεια, αλλά το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γενικότερα είναι αντικειμενικά ασφαλέστερα και καλύτερα διοικούμενα από πολλές περιοχές της Ευρώπης».

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι εν μέσω των δικαστικών του περιπετειών, επέλεξε μια πιο επιθετική στάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Me in Dubai while the bombs fall 🕺🏽 pic.twitter.com/fKYDbMcEaw — Andrew Tate (@Cobratate) March 1, 2026

Μέσα από μια σειρά αναρτήσεων, δήλωσε πως προτιμά τον κίνδυνο του πολέμου από το οικονομικό κόστος της φορολογίας στη Δύση.

«Αν προτιμάτε να πληρώνετε 50% φόρους αντί να αντιμετωπίζετε λίγο πόλεμο, υποθέτω ότι δεν κερδίζετε αρκετά χρήματα», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν σήμερα σε μαζικές πυροβολισμούς στις ΗΠΑ από όσους έχουν πεθάνει στο Ντουμπάι από τότε που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί».

Ο Τέιτ έφτασε στο σημείο να ζητήσει την απαγόρευση επανεισόδου σε όσους εγκαταλείπουν την πόλη, χαρακτηρίζοντάς τους «δειλούς».

H ανάρτηση του τοξικού influencer, αμφιλεγόμενου κήρυκα της μανόσφαιρας και πιθανώς σεξουαλικού εγκληματίας Τέιτ προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών που τρόλαραν τον φέρελπι πολιτικό με αναρτήσεις όπως η παρακάτω:

Παρά την κρίση, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το Ντουμπάι παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου δείκτη επιχειρηματικότητας, με πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδυτών κρυπτονομισμάτων να συρρέουν στην περιοχή.

Ωστόσο, η ιρανική πυραυλική απειλή αποτελεί την πρώτη σοβαρή δοκιμασία για την εικόνα της πόλης ως ενός «απόλυτα ασφαλούς παραδείσου».

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν το Ντουμπάι θα καταφέρει να διατηρήσει την αίγλη του ή αν οι ιρανικές επιθέσεις θα προκαλέσουν ένα μη αναστρέψιμο ρήγμα στο προφίλ του ως παγκόσμιου επιχειρηματικού κέντρου.