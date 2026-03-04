Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου στο Ιράν, μετά την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του, και το σχέδιο επαναπατρισμού τους μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος σύστησε κατ’ αρχάς «ψυχραιμία, γιατί ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις όλοι μας». Ειδικά στο Ντουμπάι, συμπλήρωσε ο ίδιος μιλώντας στο Mega, «οι άνθρωποι έχουν άλλη νοοτροπία, μια χώρα αναπτυγμένη με πολλούς τουρίστες, το να βρίσκεται ξαφνικά στο μέσο ενός πολέμου καταλαβαίνω ότι είναι μια μεγάλη ανατροπή, που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε όλους τους κατοίκους του Ντουμπάι, πόσο μάλλον στους δικούς μας, τους Έλληνες».

Ο ίδιος είπε ότι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι όσοι είχαν ενδιάμεσες πτήσεις και έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε χθες – περίπου 1.500 με 1.600 – δεν αφορά το σύνολο όσων θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά είναι οι τουρίστες στις ενδιάμεσες πτήσεις και «έμειναν αμανάτι» στο Ντουμπάι.

Παράπονα για τις φόρμες επαναπατρισμού

Όσον αφορά τα παράπονα για τη διαδικασία με τις φόρμες επαναπατρισμού που συμπληρώνουν Έλληνες κάτοικοι στο Ντουμπάι, όπως η Μαρία Θεοχάρη που μίλησε στην ίδια εκπομπή, ο υφυπουργός είπε ότι δεν του φαίνεται παράλογη η αποστολή της κάθε φόρμας, όπως συνέβη. Παράλληλα, τόνισε ότι καταλαβαίνει «τον εκνευρισμό, την αγωνία των ανθρώπων, των συμπατριωτών μας εκεί» και ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο διαχειρίζονται, κάτι το πρωτοφανές».

«Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο πρέσβης μας στο Ντουμπάι κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έχει προσφέρει απίστευτες υπηρεσίες στους Έλληνες που έχουνε μείνει εκεί», υπογράμμισε ακολούθως. Αναφερόμενος στο χθεσινό χτύπημα στο αμερικάνικο προξενείο στο Ντουμπάι, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι καταλαβαίνει τη μεγάλη αναστάτωση και τον φόβο που προκαλούν όλα αυτά. «Το κατανοούμε πλήρως και γι’ αυτό είμαστε από πάνω» είπε.

Ο Γιάννης Λοβέρδος διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η ασφάλεια των εγκλωβισμένων Ελλήνων στην περιοχή και σημείωσε ότι ο επαναπατρισμός τους θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Υπάρχει σχέδιο για τη στήριξη όλων των Ελλήνων και για τον επαναπατρισμό που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή και να ακούτε τις συμβουλές των τοπικών αρχών που έχουν καλύτερη γνώση».

Η κ. Θεοχάρη εξέφρασε τα παράπονά της για την έλλειψη επικοινωνίας και σαφούς ενημέρωσης από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως έχουν συμπληρωθεί τρεις διαφορετικές φόρμες χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση ή απαντητικό email, δημιουργώντας σύγχυση και ανασφάλεια.

«Στείλαμε όλοι εμείς οι Έλληνες εδώ, στο Ντουμπάι, τρεις φόρμες και τις συμπληρώσαμε, από το Σάββατο. Κάποια στιγμή μπαίνοντας στην πρεσβεία μας στο Άμπου Ντάμπι, δόθηκε ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Γιατί και για εμάς είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό, δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, παρόλο που οι οδηγίες που δεχόμαστε από εδώ είναι πάρα πολύ ηρεμιστικές για εμάς όλους εδώ», είπε και συνέχισε:

«Εμείς τις ενημερώσεις έχουμε τις δύο τελευταίες μέρες. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει επαναπατρισμός, γνωρίζουμε ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε, όπως όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να πιέσουμε μία κατάσταση. Τρεις φόρμες με τα ίδια ακριβώς πράγματα, γιατί να τις στέλνουμε κάθε μέρα όταν εμείς εδώ αγωνιούσαμε τι θα κάνουμε; Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ υπουργείου και μεταξύ πρεσβείας;».