Σημαντικά έχουν επηρεαστεί τα αεροπορικά δρομολόγια από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, μετά τη συντονισμένη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια καθώς οι πτήσεις τους ακυρώνονται.

Σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας

Στην Ελλάδα, ειδικότερα συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο, οι ακυρώσεις πτήσεων που αφορούν αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς χώρες της περιοχής αναμένεται να φτάσουν τις 37 μέσα στο 24ωρο.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Συρία.

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Πτήσεις: Ακυρώσεις προς Ντουμπάι και Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρωμένες εμφανίζονται πτήσεις προς το Ντουμπάι, ενώ ματαιώθηκαν και δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες.

Οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, ενώ για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο. Παράλληλα, πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο.

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης πτήση προς τη Χάιφα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11:25. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ακυρώσεις δρομολογίων προς τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό. Επίσης επηρεάζονται πτήσεις προς το Ριάντ και τη Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοικτός.

Οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ καλούν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους. Όσο η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τις επόμενες ημέρες.