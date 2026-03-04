newspaper
«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 09:13

«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σημαντικά έχουν επηρεαστεί τα αεροπορικά δρομολόγια από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, μετά τη συντονισμένη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια καθώς οι πτήσεις τους ακυρώνονται.

Σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας

Στην Ελλάδα, ειδικότερα συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο, οι ακυρώσεις πτήσεων που αφορούν αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς χώρες της περιοχής αναμένεται να φτάσουν τις 37 μέσα στο 24ωρο.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Συρία.

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Πτήσεις: Ακυρώσεις προς Ντουμπάι και Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρωμένες εμφανίζονται πτήσεις προς το Ντουμπάι, ενώ ματαιώθηκαν και δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες.

Οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, ενώ για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο. Παράλληλα, πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο.

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης πτήση προς τη Χάιφα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11:25. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ακυρώσεις δρομολογίων προς τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό. Επίσης επηρεάζονται πτήσεις προς το Ριάντ και τη Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοικτός.

Οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ καλούν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους. Όσο η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τις επόμενες ημέρες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

inWellness
inTown
Stream
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
«Είμαι απλά ευγνώμων» 04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών

Στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, εκτός από τον πρωθυπουργό αναμένεται να τοποθετηθούν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
