Σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα, Κυριακή, στις αερομεταφορές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος εναέριων χώρων σε αρκετές χώρες της περιοχής μετά τη στρατιωτική επίθεση ευρείας κλίμακας που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σήμερα έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής πτήσεις για Τελ Αβίβ και για Ντουμπάι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, μόνο για σήμερα έχουν ακυρωθεί έντεκα πτήσεις. Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρώθηκε η πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:55, καθώς και προγραμματισμένες πτήσεις για Ντουμπάι στις 10:00 και στις 11:00. Παράλληλα, ματαιώθηκαν και άλλες πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και το Σάββατο είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τα δρομολόγια από και προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο, αλλά να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους για αλλαγή εισιτηρίων, επαναπρογραμματισμό ή επιστροφή χρημάτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 το πρωί έως και τις 23:00 το βράδυ έχουν ήδη ακυρωθεί, με τους ταξιδιώτες να έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Οι εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου, χωρίς επιβάρυνση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος σε χώρες της περιοχής.

Ανακοίνωση της Aegean

Με χθεσινή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η Aegean ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, «προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν, σύμφωνα με την εταιρεία:

• να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση,

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα:

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο παραπάνω τηλέφωνο

• να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος καλώντας στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό.

«Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια» καταλήγει η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.