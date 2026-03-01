newspaper
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 13:09

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα, Κυριακή, στις αερομεταφορές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος εναέριων χώρων σε αρκετές χώρες της περιοχής μετά τη στρατιωτική επίθεση ευρείας κλίμακας που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σήμερα έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής πτήσεις για Τελ Αβίβ και για Ντουμπάι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, μόνο για σήμερα έχουν ακυρωθεί έντεκα πτήσεις. Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρώθηκε η πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:55, καθώς και προγραμματισμένες πτήσεις για Ντουμπάι στις 10:00 και στις 11:00. Παράλληλα, ματαιώθηκαν και άλλες πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και το Σάββατο είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τα δρομολόγια από και προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο, αλλά να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους για αλλαγή εισιτηρίων, επαναπρογραμματισμό ή επιστροφή χρημάτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 το πρωί έως και τις 23:00 το βράδυ έχουν ήδη ακυρωθεί, με τους ταξιδιώτες να έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Οι εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου, χωρίς επιβάρυνση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος σε χώρες της περιοχής.

Ανακοίνωση της Aegean

Με χθεσινή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η Aegean ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, «προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν, σύμφωνα με την εταιρεία:

• να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση,

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα:

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο παραπάνω τηλέφωνο

• να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος καλώντας στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό.

«Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια» καταλήγει η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Κόσμος
Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Μπάσκετ 01.03.26

H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις

Σύνταξη
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Κόσμος 01.03.26

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαψεύδει η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα,

Σύνταξη
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
Μπιλ & Χίλαρι 01.03.26

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Προβλήματα 01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01.03.26

Πώς εντόπισαν και σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ - Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
