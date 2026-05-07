sports betsson
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!
On Field 07 Μαΐου 2026, 08:14

Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!

Η Κατρίν Ραφάλσκι, η οποία ορίστηκε VAR στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε άσχημη εμπειρία σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας (Bundesliga 2), στις 8 Μαρτίου 2026

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έχει παράσημα στη διαιτησία η Κατρίν Ραφάλσκι, καθώς έχει οριστεί σε πολλούς τελικούς. Η Ραφάλσκι έρχεται και στην Ελλάδα καθώς θα είναι VAR στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 10/5), με διαιτητή τον συμπατριώτη της, Γερμανό Χαρμ ‘Οσμερς.

Η Γερμανίδα βοηθός διαιτητή και διεθνής στο VAR είχε άσχημη εμπειρία ως VAR σε αγώνα πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας (Bundesliga 2). Η 44χρονη ρέφερι ήταν στο συγκεκριμένο πόστο και στις 8 Μαρτίου 2026, στον αγώνα Πρόισεν Μούνστερ-Χέρτα Βερολίνου 1-2. Είναι το ματς που μασκοφόρος οπαδός πήγε και έκλεισε το VAR!

Ήταν η στιγμή που είχε καλέσει σε on field review τον διαιτητή του αγώνα Φέλιξ Μπίκελ για να επανεξετάσει μια απόφαση για πέναλτι υπέρ της Χέρτα Βερολίνου, όμως δεν κατάφερε εν τέλει να δει την φάση σε ριπλέι! Επίσης, ο μασκοφόρος οπαδός σήκωσε και πανό («κλείστε το VAR»), ενώ ένας οπαδός που φορούσε μια πράσινη μάσκα τον βοήθησε να επιστρέψει στις κερκίδες, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί!

Πως αντέδρασε η διαιτητική ομάδα; Ο ρέφερι δεν κατάφερε να δει την φάση και η Ραφάλσκι το πήρε πάνω της, εξηγώντας γιατί είναι πέναλτι. Εννοείται ότι δόθηκε!

Η Πρόισεν Μούνστερ ανακοίνωσε τα εξής για το περιστατικό: «Ένας μασκοφόρος θεατής εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο και αποσύνδεσε τον εξοπλισμό. Λυπούμαστε για αυτό και θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε το άτομο που ευθύνεται. Έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη. Οι πρώτες αναφορές υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν προγραμματισμένο, καθώς ένα πανό εμφανίστηκε στην εστία που υποστήριζε την πράξη».

Η Κατρίν Ραφάλσκι είναι διαιτητής από το 1986 (αρχικά, ήταν ταυτόχρονα και ποδοσφαιρίστρια) επαγγέλλεται ακτινολόγος και εργάζεται σε κλινική. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, εερματοφύλακας και αριστερή εξτρέμ, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο την ανάγκασε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί με τη διαιτησία.

Ο λόγος; «Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο το απολάμβανα. Τότε βρήκα το νέο μου κάλεσμα».

Όταν της ζητήθηκε, σε παλιότερη συνέντευξή της, να ακτινογραφήσει τον εαυτό της αποκάλυψε: «Είμαι απίστευτα φιλόδοξη. Και είμαι τόσο φαν των αριθμών. Αν τρέξω σε ημιμαραθώνιο, θέλω να είμαι τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορη την επόμενη φορά. Έχω πολύ, πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου».

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Σύνταξη
Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

Σύνταξη
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σύνταξη
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies