Η ΑΕΛ Novibet έστειλε επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ και ζητάει το ηχητικό Φωτιά–VAR

Ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι στο ματς με την ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να διαμαρτύρονται και να κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση» του διαιτητή Φωτιά, υποστηρίζοντας ότι το πέναλτι που δόθηκε ήταν ανύπαρκτο και επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Μάλιστα, με επιστολή της σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, η ΑΕΛ Novibet ζητά το ηχητικό με τη συνομιλία Φωτιά και VAR για την εν λόγω φάση.

Η επιστολή της ΑΕΛ Novibet

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτυ στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Θα επανατοποθετηθούμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αμέσως μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως. Προκαταβολικά θα αναφέρουμε ότι η αναλυτική ενημέρωση των αρμοδίων για το επίμαχο θέμα, αποτελεί βασική υποχρέωση τους.