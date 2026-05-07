Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην άνοδο κατά τμήματα.

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στα τμήματα Αμαρουσίου – Χαλανδρίου προς το κέντρο, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις ανά διαστήματα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, κυρίως γύρω από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην περιφερειακή Υμηττού, ενώ δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κατεχάκη.