newspaper
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξετάζονται αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 06:00

Εξετάζονται αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους

Μια ρύθμιση που θα δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών, ενώ παράλληλα θα αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Υπό εξέταση από το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται το πρόβλημα που αφορά περίπου 160.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμεία ταυτόχρονα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο επέκτασης της προσαύξησης σύνταξης που ισχύει σήμερα για τους νεότερους συνταξιούχους και στους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν απολαμβάνουν αντίστοιχη μεταχείριση.

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι συστήνεται να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για εξέταση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης

Μία ρύθμιση εκτιμάται ότι θα δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών, ενώ παράλληλα θα αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων. Παράλληλα, θα αναγνωρίσει έμπρακτα τις εισφορές που καταβλήθηκαν από εργαζομένους οι οποίοι, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήταν υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται σε περισσότερα από ένα Ταμεία.

Πάντως μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ ζητώντας να εξεταστεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισής τους. Με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους σε περίπτωση που τελικά θεσπιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Το θέμα έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων από συνταξιούχους που ζητούν να ληφθεί υπόψη ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισής τους, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε κατά την απονομή της σύνταξης. Οι αιτήσεις αυτές δεν απορρίπτονται, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένονται οδηγίες από το υπουργείο για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα, καθώς το σύστημα δεν γνωρίζει αυτόματα ποιοι είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Απαιτείται επανέλεγχος των στοιχείων, ενώ υπάρχει σχετική καταχώριση στην πλατφόρμα, ώστε ο παράλληλος χρόνος να δηλωθεί και να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση.

Η προσαύξηση σύνταξης για παράλληλη ασφάλιση θεσπίστηκε με τον νόμο 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου. Ωστόσο, η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε μόνο για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Ετσι δημιουργήθηκε μια διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, παρά το γεγονός ότι και οι δύο κατηγορίες είχαν καταβάλει εισφορές σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία.

Το παλιό καθεστώς

Στο παλαιότερο καθεστώς οι συνταξιούχοι που είχαν παράλληλη ασφάλιση μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο μόνο εφόσον είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 16 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, είχαν τη δυνατότητα να λάβουν δεύτερη σύνταξη όταν συμπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αν όμως τα χρόνια παράλληλης ασφάλισης ήταν λιγότερα από 16, τότε οι εισφορές αυτές ουσιαστικά δεν αξιοποιούνταν, γεγονός που δημιούργησε έντονες αντιδράσεις και αίσθημα αδικίας στους ασφαλισμένους.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά το 2016 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ακόμη και αν αυτός είναι μικρότερος από 16 έτη. Η προσαύξηση υπολογίζεται με συγκεκριμένο συντελεστή και συνδέεται με τις εισφορές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η διαφορά αυτή έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ συνταξιούχων που στην πράξη κατέβαλαν τις ίδιες ή παρόμοιες εισφορές. Για τον λόγο αυτόν εξετάζεται πλέον η πιθανότητα νομοθετικής παρέμβασης που θα επιτρέψει και στους παλαιούς συνταξιούχους να λάβουν προσαύξηση για τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης που δεν αξιοποιήθηκε.

Η προσαύξηση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ύψος της προσαύξησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης φτάνει τα 15 έτη και οι εισφορές αντιστοιχούν σε υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση στη σύνταξη μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 360 ευρώ μηνιαίως. Σε άλλες περιπτώσεις, με λιγότερα χρόνια παράλληλης ασφάλισης, τα ποσά είναι μικρότερα, αλλά παραμένουν σημαντικά για το εισόδημα των συνταξιούχων.

Ενδεικτικά, ένας συνταξιούχος που είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για 35 χρόνια και ταυτόχρονα για 10 χρόνια σε άλλο Ταμείο, όπως το ΤΕΒΕ, δεν λαμβάνει σήμερα καμία προσαύξηση για τα δεύτερα αυτά ένσημα, εφόσον δεν συμπληρώνει 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης. Με τη νέα ρύθμιση, όμως, θα μπορούσε να λάβει αύξηση στη σύνταξή του, ανάλογη με τις εισφορές που είχε καταβάλει.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Σύνταξη
Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

Σύνταξη
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σύνταξη
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies