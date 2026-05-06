Μεγαλώνει το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Τεράστια απόκλιση εμφανίζουν οι συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, έτσι όπως καταγράφονται στα τελευταία στοιχεία της έκθεσης «Ηλιος». Οι νέες συντάξεις λόγω γήρατος από το Δημόσιο τομέα διαμορφώθηκαν – κατά μέσο όρο – στα 1.420 ευρώ μικτά τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ οι νέες συντάξεις γήρατος που εκδόθηκαν σε νέους συνταξιούχους από τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 930 ευρώ μικτά.

Η απόκλιση φθάνει τα 490 ευρώ, με τις συντάξεις του δημοσίου τομέα να είναι 52,6% υψηλότερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα, ενώ η απόσταση αντί να μικραίνει μεγαλώνει.

Με άλλα λόγια μπορεί το γενικό επίπεδο των συντάξεων να βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο εξαιτίας των αυξήσεων, ωστόσο στις νέες συντάξεις παραμένει η ύπαρξη μεγάλης ψαλίδας, ανάλογα με το χώρο εργασίας από τον οποίο προέρχεται ο συνταξιούχος.

Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δεν είναι μόνο μικρότερες από τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, αλλά ακόμη και ο ρυθμός αύξησής τους υπολείπεται της αύξησης των συντάξεων του δημοσίου. Τον Μάρτιο του 2026 η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 930 ευρώ μικτά από 918 ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν. Συνεπώς μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαρτίου 2026, η μέση σύνταξη γήρατος για τις νέες απονομές από τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε μόλις 12 ευρώ ή κατά 1,2%.

Στις νέες συντάξεις του Δημοσίου η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στα 1.420 ευρώ μικτά, ενώ τον Μάρτιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 1.378 ευρώ. Η αύξηση δηλαδή μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαρτίου 2026 στη μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου είναι 42 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 3%.

Οι λόγοι

Οι λόγοι που οδηγούν τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου σε υψηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι οι εξής

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν σταθερές αποδοχές και καθορισμένες αυξήσεις κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, οπότε ο συντάξιμος μισθός τους βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη είναι βελτιωμένος. Στον ιδιωτικό τομέα οι αυξήσεις δεν είναι οριζόντιες και δεν ακολουθούν την ίδια σταθερότητα με το δημόσιο τομέα.

Οι αποδοχές στο δημόσιο τομέα αυξάνουν ανά διετία λόγω αλλαγής του μισθολογικού κλιμακίου. Κάτι που δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα.

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έχουν κατά κανόνα λιγότερα χρόνια ασφάλισης από τους συνταξιούχους του δημοσίου, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται οι συντάξεις τους με μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

Στο δημόσιο τομέα η πλειονότητα των ασφαλισμένων συνταξιοδοτείται με καθεστώς πλήρους σύνταξης και όχι με μειωμένη, σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους στα ταμεία του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι – σε μεγάλο ποσοστό – βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη, επειδή δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν πλήρη σύνταξη.

Πηγή: OT